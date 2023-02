Kaufland-Lebensmittelrettung sorgt bei Kundin für Ärger – „Verschimmelt und gesundheitsschädlich“

Immer mehr Supermärkte arbeiten an der Rettung von Lebensmitteln mit kleinem Makel. Bei Kaufland ging ein solches Angebot allerdings nach hinten los.

München – Im Supermarkt oder Discounter finden sich in den Regalen der Filialen viele verschiedene Produkte. Doch gerade bei der verderblichen Ware wird nicht alles restlos verkauft. Oft wurden große Mengen an Lebensmitteln wegen kleinerer Macken weggeschmissen, obwohl sie noch genießbar waren. Daher haben bekannte Einzelhandelsunternehmen wie Lidl, Aldi, Penny, Rewe, Edeka oder Kaufland Konzepte entwickelt, um der Wegwerfmentalität ein Ende zu bereiten.

So hat beispielsweise Lidl die Rettertüte eingeführt, die auch für armutsbetroffene Menschen interessant sein könnte. Hier können Verbraucher für einen kleinen Geldbetrag eine Zusammenstellung von Obst und Gemüse erwerben. Ein Lidl-Kunde zahlte kürzlich nur drei Euro für eine Rettertüte und war über den Inhalt begeistert. Ähnlich positiv äußerte sich über die Lidl-Rettertüte ein weiterer Kunde, der seine Ausbeute auf Twitter präsentierte.

Kaufland-Lebensmittelrettung sorgt bei Kundin für Ärger – „Angeschimmelte, matschige Gurken“

Auch bei Kaufland ist man bestrebt, genießbare Lebensmittel mit kleineren Schönheitsfehlern nicht auf dem Müll landen zu lassen. Doch eine Kundin machte in einer Filiale nun eine Entdeckung, die sie verärgert zurückließ. Sie postete in der Facebook-Gruppe von Kaufland das Bild einer Box mit mehreren Salatgurken und einer Aubergine. Deren Zustand war ihren Ausführungen nach wenig appetitlich.

„Ich finde es prinzipiell gut, wenn man nicht mehr ganz ‚schöne‘ Lebensmittel günstiger anbietet, statt die Mülltonne zu füttern. Das Foto entstand heute im Kaufland“, schrieb sie zu ihrem Post, übte aber anschließend deutliche Kritik: „Angeschimmelte, matschige Gurken... noch über 50 Prozent des Preises von einwandfreien, frischen Gurken.“ In der Tat konnte man auf dem Bild sehen, dass die Gurken teils Stellen aufwiesen, an denen Schimmelbildung möglicherweise aufgetreten sein könnte. Die Kaufland-Kundin hatte in der Filiale die Möglichkeit, die Gurken genauer unter die Lupe zu nehmen.

Kaufland-Kundin verärgert: „Wie viele sehbehinderte Menschen mögen diesen Müll wohl gekauft haben?“

Glaubt man ihren Worten, waren die Lebensmittel nicht mehr zum Verkauf geeignet – auch nicht mit Rabatt. „Müll. Verschimmelt, gesundheitsschädlich“, urteilte die Kaufland-Kundin. Und gab zu bedenken: „Wie viele sehbehinderte Menschen mögen diesen Müll wohl gekauft haben?“ Eine andere Facebook-Userin meinte, man möge den Tastsinn sehbehinderter Menschen nicht unterschätzen. Doch die Verfasserin des Posts erklärte: „Ich habe eine sehbehinderte Nachbarin, wo ich häufig schimmliges Brot oder Zitrusfrüchte sehe.“

Auch andere Facebook-User konnten das Kaufland-Angebot nicht nachvollziehen. „Das ist schon eine Frechheit, so was anbieten und dann auch noch Geld dafür haben wollen. An Dreistigkeit kaum noch zu übertreffen, so etwas sollte man gleich dem Gesundheitsamt und der Polizei melden“, ereiferte sich eine Nutzerin. „Ist überall so bei den Lebensmitteln was Qualität angeht, es wird immer schlechter und dazu teurer“, meinte eine andere.

„Sowas wird aber auch gerne an die Tafeln geliefert, die es dann noch teuer entsorgen dürfen“, behauptete eine weitere Userin. Ob dem wirklich so ist, lässt sich natürlich nicht sicher sagen. Grundsätzlich sind die Rettung von Lebensmitteln und der Kampf gegen das Wegwerfen von genießbarem Obst und Gemüse mit kleinem Makel zu begrüßen. Mit einigen Tipps kann man beim Einkaufen Geld sparen und sogar Gutes tun. (kh)