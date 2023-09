Kaufland-Marktplatz bietet mitunter wirres Zeug – aber dieses 10.000-Euro-Angebot sucht seinesgleichen

Von: Kai Hartwig

Supermärkte wie Kaufland bieten Händlern die Chance, über Online-Marktplätze Produkte zu verkaufen. Jetzt warf dort ein kurioses Angebot Fragen auf.

München – Seinen Einkauf kann man im Supermarkt oder Discounter erledigen. In den Filialen von Edeka, Aldi, Rewe, Lidl, Kaufland oder der Konkurrenz finden sich verschiedene Produkte. Wem das noch nicht reicht, der kann sich auch einmal in den Online-Shops der Supermärkte umsehen. Oder aber auf virtuellen Marktplätzen – wie dem Kaufland-Marktplatz. Allerdings finden sich dort auch immer wieder Angebote, die Fragen aufwerfen. Wie auch jüngst eine Wassermelonen-Panne bei Kaufland.

10.000-Euro-Sneaker auf Kaufland-Marktplatz – „Hab mich gerade extrem gewundert“

Der Kaufland-Marktplatz funktioniert ähnlich wie der Amazon-Marktplatz oder auch Kleinanzeigen (früher Ebay-Kleinanzeigen). Hier können Händler ihre Produkte anbieten, den Vertriebskanal stellt Kaufland für eine Gebühr zur Verfügung. Laut Unternehmens-Homepage tummeln sich auf Kaufland.de monatlich 32 Millionen Besucher. Dies bietet theoretisch viel Kaufpotential, doch ein Händler hat mit seinem Angebot nun eher Stirnrunzeln und Lacher produziert. Er bietet Sneaker zu einem horrenden Preis an.

Eine X-Userin (früher Twitter) machte einen Screenshot des Angebots und schrieb dazu: „Was geht denn bei Kaufland ab?“ Ihr Tweet zeigte ein Paar Sneaker der Marke Nike. Es handelte sich um das Modell „Revolution 5 (Gs) Black/Sunset Pulse“ in Größe 38. Das Kürzel „Gs“ steht für Girls, also Mädchen. Die angebotenen Nike-Sneaker sind also für Kinder gedacht. Allerdings haben sie einen stolzen Preis: Sie kosten sage und schreibe 9999,98 Euro. Immerhin ist der Versand kostenlos.

Fast 10.000 Euro für ein Paar Kinderschuhe? Selbst Kinder-Sneaker von Luxusmodemarken sind nicht ansatzweise so teuer wie die Nike-Schuhe auf dem Kaufland-Marktplatz. „Hab mich gerade extrem gewundert, haha“, gestand die Verfasserin des Tweets. „Resell is crazy“, befand ein anderer Nutzer. In der Tat kann man von einem verrückten Weiterverkauf sprechen, wenn Kinderschuhe, deren Preis vom Hersteller mit etwa 50 Euro angegeben wird, für 10.000 Euro angeboten werden.

Tippfehler oder Wucher? Nike-Sneaker für Kinder sollen rund 10.000 Euro kosten

„Ich nehm beide, so Wert Anlegung und so“, meinte eine weitere Userin ironisch. „Schnapper“, witzelte ein Nutzer. Ob sich der Händler bei der Preisangabe der Nike-Sneaker schlicht vertippt hat oder wirklich einen knapp fünfstelligen Betrag für diese verlangt, wurde nicht ganz klar. Allerdings findet sich das extrem überteuerte Angebot aktuell noch auf der Homepage des Kaufland-Marktplatzes (Stand: 6. September 2023, 11.03 Uhr).

Diese Nike-Schuhe wurden auf dem Kaufland-Marktplatz für einen fragwürdigen Preis angeboten. © Screenshot/Kaufland.de

Kaufland übernimmt im Übrigen laut AGBs für seine Marktplatz-Händler nur „das Marketing“ und bewirbt die „Produkte automatisiert über externe Kanäle“. Bei einem erfolgten Verkauf kassiert Kaufland dann auch eine Provision, die Preise für ein Angebot legt allerdings der Händler fest. Derweil sorgte kürzlich auch ein Kaufland-Aushang für Aufregung. (kh)