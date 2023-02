Kaufland-Kunde wiegt Bio-Hackfleisch nach und hat Anwärter für die „Mogelpackung des Jahres“

Ein Kaufland-Kunde fühlte sich betrogen, als er das zuvor gekaufte Hackfleisch zu Hause angekommen auf die Küchenwaage stellte und das wahre Gewicht der Packung sah. Er beschwerte sich prompt im Netz.

München - In Folge des Ukraine-Krieges und der steigenden Inflation ist in Deutschland derzeit vieles teurer geworden. Auch die Supermärkte und Discounter erhöhen seit vergangenem Jahr stetig die Preise für viele Lebensmittel. Damit Kunden auf die teils versteckten Veränderungen an Preis oder Füllmenge aufmerksam werden, kürt die Verbraucherzentrale Hamburg einmal im Jahr die „Mogelpackung des Jahres“.

Ein Kaufland-Kunde machte nun selbst eine ernüchternde Feststellung bei einem Produkt aus dem Supermarkt: Er kaufte Bio Hackfleisch und war schließlich bitter enttäuscht, nachdem er das Gewicht zu Hause nachgewogen hatte. Prompt teilte er seinen Fund im Netz und warnte anschließend die Nutzer.

Kaufland-Kunde enttäuscht wegen Bio Hackfleisch: „Lasst euch nicht verarschen“

Der verärgerte Kunde teilte seinen Fund auf Facebook. „Ich habe bei Kaufland Bio Hackfleisch gekauft. Statt den 400 g sind leider nur 300 g drin. Ich bin sehr enttäuscht“, schrieb er. Außerdem fügte er noch ein Foto hinzu, das das Gewicht der Packung zeigte. Wegen der deutlichen Differenz zwischen dem eigentlichen Gewicht und dem Gewicht, wie es auf der Verpackung angepriesen wird, wollte der Kunde das Produkt für den Award „Mogelpackung des Monats/ Jahres“ vorschlagen. „Lasst euch von Kaufland nicht verarschen“, schrieb er an die Facebook-User gewandt.

„Fahrlässiger Betrug“ - Facebook-User verärgert wegen mutmaßlicher Mogelpackung

Im Kommentarbereich zu seinem Beitrag sammelten sich in kurzer Zeit einige Kommentare der Facebook-User, die den Ärger des Kunden überwiegend als nachvollziehbar empfanden. „400 Gramm sollen angeblich verpackt wurden sein. Das Fleisch Wasser lässt etc. ist klar, aber laut der Verpackung scheint da keine Flüssigkeit aus dem Fleisch gekommen zu sein. Daher schon ein grob fahrlässiger Betrug würde ich sagen“, merkte ein User an. „Das Thema wäre tatsächlich interessant, wenn das bei allen so ist. Ist das so?“, fragte ein User nach. Wie der Kaufland-Kunde antwortete, kaufte er drei Packungen, bei denen allesamt das Gewicht deutlich weniger war, als es sollte. „Ich weiß auf jeden Fall, wo ich nichts mehr kaufe“, resümierte der Kunde.

Doch einige User zweifelten auch an der Erzählung des Kunden. „Vielleicht hat er vor dem Wiegen Fleisch herausgenommen, dann gewogen. Die Tricks sind bekannt“, bemerkte ein User. Eine weitere Userin kommentierte: „Wenn du jetzt noch die Verpackung mit wiegst? Das ist bei allem anderen auch so. Kaum ein Gewicht stimmt“. Kaufland selbst antwortete bislang nicht auf den Beitrag des Kunden.

Zuletzt meinte ein Edeka-Kunde, eine Mogelpackung ausgemacht zu haben. Er teilte seinen Fund auf Facebook und kassierte dafür reichlich Spott von den Usern. Und auch eine andere Kaufland-Kundin beschwerte sich zuletzt wegen fehlendem Inhalt einer Packung XXL-Möhren. (rrm)