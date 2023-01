S42 fährt zu Kaufland? Kunde klärt stutzigen Twitter-Nutzer auf

Von: Momir Takac

Teilen

Im Raum Heilbronn/Neckarsulm bedient eine Bahn tatsächlich die Haltestelle „Kaufland“. © Screenshot/Twitter.com

Für klimabewusste Kunden ist es ein Traum: Nur aus der Bahn plumpsen und schon ist man bei Kaufland. In einer deutschen Stadt ist dies Realität.

Neckarsulm - Der Partyschlagersänger Jürgen Milski schmetterte vor Jahren „Heute fährt die 18 bis nach Istanbul“. Es war ein Partylied, ohne tieferen Sinn. Mit „die 18“ meinte er die Straßenbahnlinie 18 in Köln. In einer anderen deutschen Stadt fährt eine Bahn zu Kaufland. Der Supermarkt ist Endhaltestelle.

Ein Nutzer teilte bei Twitter ein Bild mit eben jener Straßenbahn. Es zeigt ein in Ocker und Rot bemaltes Verkehrsmittel des ÖPNV. An der Front stehen Linie und Endhalt: S42 nach Kaufland. Nun weiß man nicht, warum genau der User dieses Bild teilte. Zu dem Foto schrieb er lediglich „S42 Kaufland?“ Vermutete er einen Fake? War er überrascht, dass eine Bahn direkt zu Kaufland fährt? Oder wollte er wissen, wo sie fährt?

Kaufland-Haltestelle befindet sich in Heilbronn, der Supermarkt allerdings in Neckarsulm

Ein Nutzer klärte ihn auf. „In dem Fall Neckarsulm Kaufland“, antwortete er auf den Tweet. Doch der Fall ist komplizierter. Tatsächlich verkehrt im Raum Neckarsulm/Heilbronn eine Stadtbahn. Ein Halt der S42 ist „Heilbronn Kaufland“, und dieser befindet sich in unmittelbarer Nähe des Supermarkts in Neckarsulm, wo sich auch der Hauptsitz des Lebensmittel-Unternehmens befindet. Der Kaufland in Heilbronn befindet sich rund sechs Kilometer weiter südlich.

Sehr verwirrend. Doch die Antwort ist recht simpel. Die beiden Städte gehen fließend ineinander über. Zwischen der Haltestelle der Stadtbahn und dem Supermarkt verläuft die Grenze. Der Halt heißt zwar „Kaufland“, befindet sich aber auf dem Gebiet von Heilbronn. Wenige Meter von der Station entfernt findet man den Supermarkt, der postalisch bereits zu Neckarsulm gehört.

Kaufland beweist mit Tweet Humor

Auch Kaufland reagierte übrigens auf den Tweet. Das Unternehmen teilte folgenden amüsanten Beitrag:

Einmal mehr zeigte die Social-Media-Abteilung des Supermarkts auch hier, wie umtriebig sie ist. Einem Kunden, der in einer Kaufland-Filiale einen verwirrenden Zettel meldete, dankte sie artig für den Hinweis. Um Entschuldigung bat sie einen Verbraucher, der sich über die Käse-Verpackung beschwerte. Einem anderen, der sich über in Folie verpackte Radieschen ärgerte, antwortete sie hingegen nicht. (mt)