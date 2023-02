„Kaufland, ist das euer Ernst?“ – Kunde ist beim Anblick von Gemüseregal entsetzt

Von: Anna Lorenz

Teilen

Ein Kaufland-Kunde schimpft auf Facebook arg mit dem Supermarkt. Der Grund: Die Radieschen, die dort zu erwerben sind, wurden mit unnötigem Ballast versehen.

München – Nachhaltigkeit ist ein Trend, der beispielsweise auch bei Kaufland, Rewe oder Aldi angekommen ist. Kunden schätzen nicht nur die finanziellen Einsparmöglichkeiten, sondern auch den Umweltschutz, der mit dem Verzicht auf überflüssiges Beiwerk und kurze Lebensdauer der Artikel einhergeht. In Supermarkt als auch Discounter gibt es allerdings immer wieder das ein oder andere Produkt, bei dem sich Kunden berechtigterweise fragen, inwieweit der Nachhaltigkeitsgedanke zu Ende geführt wurde.

Dem Klima zuliebe: Trend zu „Plastikfreiheit“ boomt

Der Klimawandel ist aktueller denn je. Wie Proteste von Gruppierungen wie „Letzte Generation“, die sich immer wieder auf Straßen festklebt und Kunstwerke verschmutzt, zeigen, gibt es gesellschaftlich allerdings auch große Unterschiede hinsichtlich der Auffassungen, wie das Problem zu lösen ist.

Ein großer Belastungsfaktor für die Umwelt ist neben dem Co2-Ausstoß der Plastikmüll. Wie kürzlich bekannt wurde, treiben Tonnen an Plastik in der Arktis, die auch aus Deutschland stammen. Den Kunststoffverbrauch daher auf das Nötigste zu begrenzen, trifft auf allgemeines Einverständnis. Auch im Lebensmittelhandel setzt sich daher zunehmend der Verzicht auf überflüssige Verpackungen durch.

Kritik an Kaufland: Nutzer schimpft Supermarkt wegen Verpackung – „Geht zu weit“

Eine Ausnahme dazu stellt allerdings das Angebot von Radieschen dar, das ein User der Social-Media-Plattform Facebook nun bei Kaufland entdeckt hat. Der rote Garten-Rettich wird dort mit allerlei unnötigem Ballast verkauft, bei dem der Kunde sich fragt: „Kaufland, ist das euer Ernst?“

„So wird das Einsparen von Plastik richtig gemacht“, lobt der User zynisch angesichts der, in Plastik verpackten Radieschen. „Dazu fällt mir echt nichts mehr ein.“ Wie im Hintergrund des Fotos zu sehen ist, verkauft der Händler Radieschen nämlich auch lose. Weshalb also bei anderen Exemplaren die Verpackung nötig ist, fragt sich der Kunde zurecht. Er sei kein „Anti-Plastik-Fanatiker“, so der Mann, aber diese unnötige Tüte ginge „zu weit“. Bereits vor Kurzem wurde Kaufland schon einmal wegen dem Radieschen-Fauxpas von einem Kunden gescholten.

Radieschen-Rüge: Kunde schimpft Kaufland wegen Plastikverpackung – Der reagiert mit „liebsten Grüßen“

Kaufland lässt nicht lange mit einer Antwort auf sich warten. „Danke für dein Feedback. Hier kannst du einmal schauen, was wir bisher gegen Plastik unternommen haben“, schreibt das Unternehmen trotzig mit Verweis auf eine Firmen-Website. „Sende uns doch gern, für den weiteren Austausch, deine E-Mail-Adresse per Direktnachricht zu. Unsere Kollegen werden sich dann gerne bei dir melden.“ Worüber die Kollegen genau sprechen wollen würden, bleibt der Mutmaßung überlassen. Die Nachricht, die Kaufland mit „Liebste[n] Grüße[n]“ schickt, zeigt allerdings, dass der Kunde bei dem eingeschnappten Supermarkt wohl einen Nerv getroffen hat.