„Frische Nudeln im Kaufland“: Bei Blick auf „Kann Spuren von ...“ wird Kundin schlecht

Von: Christoph Gschoßmann

Was erregt wohl die Übelkeit einer Kaufland-Kundin? © Facebook/Diana Kuntz

„Kann ... enthalten“ - dieser Hinweis auf Inhaltstofflisten verwirrt so manchen Verbraucher. Einer Kundin wurde dabei schlecht. Doch was bedeutet der Hinweis?

München - Ein Blick auf die Zutatenliste ist oftmals lohnenswert. Gerade wenn man Unverträglichkeiten oder Allergien hat, gehört dieser für viele Verbraucher zum Standard. Auch Vegetarier oder Veganer freuen sich darüber, wenn auf der Liste der Inhaltsstoffe ganz genau beschrieben ist, was in dem Produkt steckt, schließlich hängt davon ab, ob sie es überhaupt konsumieren wollen. Auch eine Kaufland-Kundin aus Geslau in Mittelfranken inspizierte ein Produkt ganz genau: Eiernudeln. Doch was sie in der Inhaltstoff-Liste fand, konnte sie gar nicht fassen.

„So Leute, es geht schon los. Frische Nudeln im Kaufland“, schreibt sie in einem Post bei Facebook unter das Foto der Inhaltsstoffliste. Dazu postet sie nicht weniger als vier grün angelaufene, kotzende Emojis, in den Kommentaren postet sie zudem als erstes ein Kotz-Meme. Doch was hat ihre Übelkeit erregt? Auf der Liste stehen die Zutaten „Hartweizengrieß, Weichweizenmehl, Eier (20 %), Wasser. Mit Eiern aus Bodenhaltung. Kann Spuren von Soja, Senf und Weichtieren enthalten.“

Es ist anzunehmen, dass sich die Kundin an den Weichtieren störte. Weil sie aber nicht näher darauf eingeht, postet ein anderer User seine Vermutung in einem Kommentar. „Was genau steht da jetzt falsches? Kann Spuren von Weichtieren enthalten? Das sind Muscheln, Schnecken oder Tintenfisch. Und die werden in der Produktionshalle wohl auch verarbeitet“, schreibt er.

„Kann ... enthalten“ - was bedeutet das eigentlich?

Der Facebook-User hat Recht, denn der Hinweis „Kann ... enthalten“ bezieht sich keineswegs auf absichtlich hinzugefügte Zutaten, sondern soll lediglich für hoch allergische Personen hilfreich sein, die selbst dann reagieren würden, wenn kleinste Partikel des verbotenen Stoffs in das Produkt kommen würden.

So schreibt Alnatura über den Hinweis „Kann ... enthalten: „Hingewiesen wird auf das mögliche Vorhandensein von geringen Spuren solcher Lebensmittel, von denen man weiß, dass sie für Unverträglichkeiten oder sogar Allergien verantwortlich sein können. Dabei handelt es sich nicht um Zutaten, sondern vielmehr um aus den verschiedensten technischen Gründen nicht sicher auszuschließende Spuren. Sobald ein Lebensmittel als Zutat eingesetzt wird, steht es in der Zutatenliste, die auf jedem verpackten Lebensmittel angegeben ist.“

Und weiter: „Während des Produktionsprozesses eines Lebensmittels kann es zu einer unbeabsichtigten, aber technisch nicht vermeidbaren Übertragung von Spuren anderer Lebensmittel kommen. Zum Beispiel, wenn andere Lebensmittel in denselben Räumen oder auf denselben Anlagen produziert werden.“ Der Markt nennt ein Beispiel: Bei Getreide könne sogenannter „Durchwuchs stattfinden, d. h. einige Pflanzen der im Vorjahr auf der Fläche angebauten Frucht reifen ebenfalls heran und werden bei der Ernte mit erfasst. Oder die Spuren gelangen in Getreidereinigungs- und Trocknungsanlagen in das Erntegut.“

Die Kaufland-Kundin muss also nicht befürchten, dass jemand absichtlich einen Eimer Schnecken auf ihre Eiernudeln gekippt hat. Vielleicht empfiehlt es sich, sich beim nächsten Post vorher etwas genauer zu informieren, bevor man direkt eine digitale Kotzorgie startet. (cgsc)

