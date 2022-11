Zahlreiche Bundesländer betroffen: Verdacht auf Schimmelpilz — Kaufland-Produkt zurückgerufen

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Bei Kaufland werden Pistazien zurückgerufen. Der Hersteller warnt vor dem Verzehr, da das Produkt möglicherweise Schimmelpilzgifte enthalten könnte.

München/Schwarzenbek — Zu einem guten Filmabend auf dem Sofa gehören ein paar Knabbereien dazu. Verbraucher sollten jedoch vorsichtig sein. Denn wer in letzter Zeit beim Kaufland Pistazien-Kerne gekauft hat, sollte lieber zweimal hinschauen. Ein Rückruf eines Pistazien-Herstellers wurde öffentlich. Vor dem Verzehr wird gewarnt, da Untersuchungen auf einen erhöhten Gehalt eines Schimmelgiftpilzes hinwiesen.

Kaufland-Pistazien: Rückruf wegen Verdacht auf Schimmelpilzgift

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft der Hersteller Carl Wilhelm Clasen GmbH Pistazien-Kerne mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MDH) 22. April 2023 zurück. Das Produkt „K Classic Pistazien-Kerne ohne Schale, geröstet, ungesalzen, 100 g“ wurde in Kaufland-Filialen verkauft. Bei Routine-Untersuchungen wurde ein erhöhter Gehalt des Schimmelpilzgiftes „Ochratoxin A“ festgestellt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Ochratoxin A wird auf natürliche Weise von Schimmelpilzen gebildet. Es kommt in verschiedenen Lebensmitteln wie etwa Obst, Käse, Getreide oder Fleischkonserven vor.

Hersteller Carl Wilhelm Clasen GmbH Produktbezeichnung Kaufland Classic Pistazienkerne ohne Schale, geröstet, ungesalzen Mindesthaltbarkeitsdatum 22. April 2023 Chargen-Nummer 21029/220726001 Betroffene Länder Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Saarland

Rückruf von Kaufland Pistazien-Kernen: Schimmelpilzgift kann krebserregend sein

Das Schimmelpilzgift kann nieren- und leberschädigend wirken, wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit informiert. Zusätzlich stufte die internationale Agentur für Krebsforschung Ochratoxin A als krebserzeugend für den Menschen ein. Der Hersteller warnt vor einem möglichen gesundheitlichen Risiko, wenn das Produkt langfristig verzehrt wird. Daher sollten Kunden die Warnung beachten und die Pistazien nicht konsumieren. Auch der Discounter Lidl ruft verschiedene Reissorten zurück, da auch dort Schimmelpilzgifte gefunden wurden.

Kaufland hat das betroffene Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen. Kunden, die das Produkt gekauft haben, können es in allen Kaufland-Filialen zurückbringen, auch ohne Vorlage des Kassenzettels. Der Kaufpreis wird erstattet. Verbraucher sollten auch auf weitere Produktrückrufe achten. So gaben gleich zwei Unternehmen bekannt, dass sich in ihrer Würfelhefe Metallteile befinden könnten.

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe. (vk)