Kaufland wundert sich über mieses Timing: „Huch, da hat sich der Lieferant wohl verfahren?!“

Von: Christoph Gschoßmann

Dieser Prospekt kam bei einer Kaufland-Kundin zu spät an. © Facebook/Gabi Dzebro

Eigentlich hat man als Verbraucher in Deutschland meistens eher das Problem, dass einen zu viel Werbung erreicht. Eine Kaufland-Kundin beschwerte sich, weil ihr Prospekt zu spät kam.

München – Prospekte von Supermärkten oder Discountern – für viele Verbraucher Pflichtlektüre. Immerhin kann man so oftmals einiges sparen, wenn man besondere Angebote wahrnimmt. Auch Kaufland versorgt seine Kunden mit Prospekten. Doch eine Kundin aus Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg) war mit der Art und Weise, oder besser gesagt, dem Timing, so gar nicht zufrieden.

Prospekt zu spät: Kaufland-Kundin beschwert sich über Facebook

Bei Facebook postete sie ein Foto des Prospekts, der über die Angebote vom 15. Dezember bis zum 21. Dezember 2022 informiert. Das Dumme dabei nur: „Hallo Kaufland, schön, dass ich den Prospekt schon heute am 20.12. erhalten habe“, wie sie selbst schreibt und drei Tränen lachende Emojis dazu setzt, die wohl eher Frustration ausdrücken sollen. Der Kundin blieben also nur noch zwei Tage, um die Angebote im Markt zu erleben.

„Geht bei uns seit Monaten so, dass gar keine Werbung mehr kommt“

Kaufland antwortet auf den Fauxpas: „Huch, da hat sich der Lieferant wohl etwas verfahren, was?! Schick uns doch bitte mal per Direktnachricht deine E-Mail-Adresse und deine PLZ, damit wir das unseren Kollegen vom Kundenmanagement weiter leiten können. Die Kollegen werden sich dann bei dir noch einmal per Mail melden.“

Ein anderer Kaufland-Kunde schaltet sich in die Diskussion ein: „Geht bei uns seit Monaten so, dass gar keine Werbung mehr kommt ...“, schreibt er. Hierauf hat Kaufland bisher (Stand 22. Dezember 2022, 10:33 Uhr) keine Reaktion.

