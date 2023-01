Kunde wundert sich über Schild bei Kaufland: „Bin kein Profi, aber ...“

Von: Christoph Gschoßmann

Dieses Schild bei Kaufland sorgte für Verwunderung. © Twitter/powerdan

Wie heißt es so schön: Jedes Schild hat seine Geschichte. Doch was es mit einem eigentlich simplen Schild bei Kaufland auf sich hat, scheint unerklärlich.

München - Manche Schilder muss man nicht verstehen. So gab es vor Kurzem Aufregung über eines in einem Schaufenster, das wohl dafür sorgte, dass wegen LED-Kerzen die Feuerwehr gerufen wurde. Oder eines auf einer Stadion-Toilette, das auf grafische Art und Weise demonstrierte, was schon alles im Urinal gelandet ist. Das Schild, bei dem es sich in einem Fall von Kaufland dreht, ist denkbar simpel, und dennoch vollkommen unverständlich.

Ein Twitter-Nutzer und Kaufland-Kunde schreibt zu seinem Foto: „Bin kein Profi, das ist aber voll, nicht leer, Kaufland.“ Auf dem Papierschild, das auf einem wirklich prall gefüllten Aufsteller mit Ketchupflaschen und Senfgläsern zu sehen ist, steht aber genau das Gegenteil: Ein dickes Kreuz ist bei „Leer“ gesetzt, bei „Voll“ dagegen gar nichts. Ein zweites Schild (links im Bild, seitlich) zeigt genau das Gleiche. Ein Fehler ist dies also offenbar nicht.

„Danke für den Hinweis“: Kaufland reagiert auf Foto

Ob es sich bei dem Schild um einen Blick in die Zukunft oder gar um Wunschdenken handelt? Vielleicht wünscht sich der Filialleiter, dass das Regal möglichst schnell leer ist, und fordert so die Kunden auf, ihm diesen Wunsch durch Kaufen zu erfüllen. Vom Stil her erinnert das Schild an eine politische Wahl - als habe jemand bewusst bei „Leer“ ein X gesetzt.

Oder aber das Schild stammt gar nicht vom Markt, sondern von einem Kunden: Dieser hat womöglich den Ketchup getestet, nicht für gut befunden und wünscht sich, das Regal wäre am Tag des Einkaufs besser leer gewesen.

Kaufland erklärt dem Verbraucher jedenfalls nicht, was es mit den mysteriösen Schildern auf sich hatte, aber antwortet immerhin artig mit einem „Danke für den Hinweis.“ Für Jubel statt Verwunderung sorgte indes zuletzt Penny - dort gab es für die Kunden deutlich mehr Haribo-Süßigkeiten, als die, die sie bezahlt haben. (cgsc)