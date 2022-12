Emotionale Weihnachtsbotschaft: Kaufland berührt Herzen von Millionen Menschen

Kaufland präsentiert ein herzerwärmendes Weihnachtsvideo: „der Zaun“. © YouTube/Kaufland

Die Vorweihnachtszeit ist vollgepackt mit warmen Gefühlen. Die Handelskette Kaufland präsentiert ein Video mit rührender Botschaft, das innerhalb kurzer Zeit durch die Decke geht.

Neckarsulm/München - Weihnachten steht vor der Tür und es ist Zeit für warme Gedanken, während draußen die Temperaturen Minusgrade erreichen. Gerade jetzt denken viele Menschen an Solidarität und das menschliche Miteinander, in der Erwartung auf ein fröhliches und wunderbares „frohes Fest“.

Manche Handelskette geht sogar mit einem Weihnachtsvideo an die Öffentlichkeit, um auch aus Marketinggründen eine besondere Botschaft zu transportieren. Bereits in den vergangenen Jahren haben Unternehmen wie Lidl, Aldi oder Edeka mal mehr und mal weniger herzerwärmende Clips produzieren lassen. Dass dies jedoch nicht immer gelingt, zeigt ein Beispiel von 2020.

Kaufland begeistert mit emotionalem Weihnachtsvideo „Der Zaun“

Anfang Dezember 2022 hat Kaufland ein Video veröffentlicht, das unter anderem auf der Plattform YouTube abrufbar ist und wenige Tage nach Erscheinen bereits über sechs Millionen Aufrufe verzeichnet. Der Weihnachtsclip der Handelskette mit Sitz in Neckarsulm dauert zwei Minuten, 32 Sekunden und trägt den Titel „Der Zaun“. Das natürlich von einer Werbeagentur entwickelte Weihnachtsvideo kann unterschiedliche Gefühle erzeugen: Liebe, Trauer, Mitgefühl, Wut, Zuneigun und das Glück eines gelungenen Heiligabends.

Der Kaufland-Clip scheint sich also bereits zu einem gelungenen Marketing-Kniff entwickelt zu haben. Es geht um zwei Familien, die in Nachbarschaft zueinander leben. Die eine scheint vermögend und lebt in einem Haus mit Veranda und Garten, die andere – eine offenbar alleinerziehende Mutter mit Sohn und Hund – teilt sich einen Wohnwagen (und besitzt ein altes Auto).

Die Tochter aus „gutem Hause“ legt keinen Wert auf sozialen Status und hat sich mit dem Nachbarsjungen angefreundet – ihren Eltern ist das jedoch ein Dorn im Auge. Schließlich wird sogar ein Zaun zwischen den Grundstücken platziert, was die Kinder jedoch nicht davon abhält, Zeit miteinander zu verbringen.



Sie treffen sich, spielen getrennt miteinander, reden und tauschen Aufmerksamkeiten aus.

Das rührt viele Menschen zu Herzen - gibt es doch tatsächlich zahlreiche Familien und Freunde, die aus unterschiedlichsten Gründen (im drastischen Fall Krieg) von ihren Liebsten getrennt sind.

„Der Zaun“: Kaufland vermittelt Weihnachtsbotschaft mit populärem Clip

Während dem Vater früher Zweifel am Gartenzaun zu kommen scheinen, zerrt die Mutter das Mädchen irgendwann schließlich in das Haus zurück. Doch dann ist schließlich Weihnachten gekommen - und die Tochter plötzlich verschwunden. Erst schmückt die Frau den Weihnachtsbaum, dann sind die Eltern mit Taschenlampe bei der panischen Suche zu sehen.

Sie finden das Mädchen schließlich am Zaun, wo sie an den Nachbarsjungen ein Geschenk übergeben möchte - dem Papa scheint endgültig zu dämmern, dass Abgrenzung und anonyme Nachbarschaft nicht das richtige Mittel auf der Suche nach Glück sind. So hat der Weihnachtsspot von Kaufland ein glückliches Ende:

Der Vater reißt per Fahrzeug den Zaun nieder und das Mädchen kann ohne Geheimnistuerei ihrem Freund ein Weihnachtsgeschenk überreichen. An Heiligabend sitzen die ungleichen Familien schließlich dort zusammen, wo eine große Lücke im Zaun klafft - und feiern das „frohe Fest“ miteinander. Ein großes Stück Sentimentalität verleiht dem Video natürlich Musik, die aus einer bezaubernden Klaviermelodie besteht. Final erscheint eine Weihnachtsbotschaft, die Kaufland nicht nur an seine Kundschaft sendete: „Das Fest der Liebe – kennt keine Grenzen“. (PF)