Kaufland-Kundin sauer: „Was ich unter dem Werbepreisschild gefunden habe, ist einfach unglaublich“

Von: Vivian Werg

Eine Kaufland-Kundin entdeckt ein aus der Werbung beworbenes Produkt – und beschwert sich prompt im sozialen Netzwerk.

München – Angesichts der hohen Energie- und Lebensmittelpreise müssen Kunden derzeit tiefer in die Tasche greifen. Beim Einkaufen in Supermarktketten wie Rewe und Edeka sowie bei den Discountern Lidl, Aldi und Netto versuchen sie so gut es geht zu sparen. Daher wird gerne nach besonderen Angeboten und Aktionen geschaut, die den Geldbeutel entlasten.

Besonders beworbene Produkte aus der Werbung verstehen Kunden häufig als höhere Ersparnisse. Eine Kaufland-Kundin ärgerte sich jetzt über eine Preisauszeichnung im Supermarkt und teilte es direkt auf Twitter.

Kaufland-Kundin sauer: „Für wie dumm haltet ihr eigentlich eure Kundschaft?“

Jetzt entdeckte eine Kundin in einer Kaufland-Filiale Kaffeekapseln von Tassimo aus der Werbung und ärgert sich über den gleichbleibenden Preis: „Tassimo-Kapseln sind diese Woche in der Werbung. Das ist fein. Was ich aber unter dem Werbepreisschild gefunden habe, ist einfach unglaublich. Für wie dumm haltet ihr eigentlich eure Kundschaft?“

Die Preisauszeichnung auf der extra roten Fläche mit dem Hinweis „Aus der Werbung“ erweckte bei der Kundin die Erwartung eines Preisangebots. Eine Reaktion des Discounters folgte kurze Zeit später. Jedoch stieß der Post im Netz auf wenig Verständnis.

Verärgerte Kaufland-Kundin stößt auf wenig Verständnis

Rückmeldungen über ihre wöchentlichen Angebote seien dem Discounter wichtig. Daher bat dieser nun um eine Direktnachricht mit persönlichen Angaben und Filiale, damit das Anliegen beim Kundenservice bearbeitet werden kann.

Bis auf eine Userin, die den Post für richtig hält, hagelt es von allen Seiten Kritik: „Werbung heißt nicht, dass es billiger ist. Werbung bedeutet, dass ein Geschäft Werbung für ein Produkt macht. Wenn irgendwas billiger ist, steht es dabei“, schreibt eine Userin. Eine andere reagiert sogar verärgert: „Willst du die Frage ernsthaft beantwortet haben? Kleiner Tipp: Nicht alles in der Werbung ist auch runtergesetzt! Sieh lieber nochmal schnell nach, ehe diesen Beitrag hier noch mehr Leute lesen“.

Solche Reaktionen im Netz sind kein Einzelfall.