TikToker verrät Spartipps: „Kaufland will nicht, dass du diese 3 Tricks kennst“

Von: Niklas Noack

Sie wollen sparen? Ein TikToker verrät nun, wie man von der Supermarktkette Kaufland ganz leicht Geld bekommen kann.

Neckarsulm - Kennen Sie diese Menschen, die immer wissen, wie sie sich Gutscheine im Netz ergaunern können? Egal ob für Urlaub, die neueste Technik oder für den Drogeriemarkt, solche Personen haben stets einen genauen Plan davon, wie man am billigsten wegkommt. So einer scheint auch ein TikToker zu sein, der sich „geldbewusst“ nennt.

„So kannst du bei Kaufland Geld kriegen“

In einem Video zeigt er Tricks, wie man seinen Einkauf bei Kaufland so profitabel wie möglich gestaltet. Das Filmchen nennt er „So kannst du bei Kaufland Geld kriegen“. Tipp Nummer eins ist: Wenn man einen abgelaufenen Artikel findet, bekommt man vom Supermarkt einen Gutschein im Wert von 2,50 Euro.

Tipp Nummer zwei: Angeblich habe er an der Kasse sowie an der Frischetheke länger als fünf Minuten gewartet, weshalb der TikToker erneut zwei Gutscheine verlangen würde.

Sein dritter Tipp ist ganz einfach: Man solle ihm folgen, dann wüsste man immer Bescheid, wie man am besten Geld spart.

Der TikToker „geldbewusst“ gibt Spartipps für den Einkauf bei Kaufland. © Geldbewusst/TikTok

„Wenn Kaufland nicht will, dass man die ‚Tricks‘ kennt...“

Die Reaktionen auf das Video sind gemischt. Ein Nutzer fragt in den Kommentaren unter dem Video: „Wenn Kaufland nicht will, dass man die ‚Tricks‘ kennt, warum schreiben die das dann auf ihrer Website?“ Eine andere Userin wirft ein: „Fünf Minuten länger an der Kasse bekommt man aber nur, wenn nicht alle Kassen geöffnet sind. Wenn alle offen sind, gilt es nicht mehr.“ Eine weitere Nutzerin macht sich Sorgen um die Arbeiter: „Und deswegen haben die Kassierer so extremen Druck und haben keine Zeit für Menschen, die langsamer sind.“

Auch für Humor war sich der eine oder andere nicht zu schade: „Dachte, jetzt kommt als Trick, dass man die Pfanddosen beim Notausgang klauen kann.“ Zuletzt berichtete BW24 über einen Kunden, der verriet, wie man bei Kaufland Geld mit abgelaufenen Lebensmitteln verdienen kann.