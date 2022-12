„Kauft nicht alles, wo Protein draufsteht“ – Rewe-Kunde skeptisch über Salatmix

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Protein-Salat? Zumindest ist die Hauptzutat Spinat sehr gesund. Er ist reich an Folsäure, die vor Arterienverkalkung schützt, und enthält viel Vitamin D und E. © Twitter/VonPedalo

Bei der Produktwerbung ist eine gesunde Portion Skepsis angebracht. Doch kann ein Salatmix wirklich eine Mogelpackung sein? Eine Diskussion auf Twitter entbrennt.

München – Gesundheitstipps von Twitter? Nicht wirklich vielversprechend, wenn man wirklich auf sich achtet, geht es doch auf der Plattform darum, sich für viele Likes und Retweets möglichst laut und kontrovers zu äußern. Von daher gilt es wohl besonders genau hinzuschauen, wenn ein Tweet wie der Folgende viel Aufmerksamkeit erhält:

„Kauft nicht alles wo Protein draufsteht“

262 Likes und 59 Antworten (Stand: 14. Dezember, 9:33 Uhr) erhielt der Tweet, in dem ein potenzieller Rewe-Kunde über ein Produkt des Discounters twittert. Im Zentrum der Aufmerksamkeit: Ein besonderer Salat, als „Protein-Salat“ bezeichnet. Darin enthalten sind Spinat, Grünkohl, gelbe Möhren, roter Mangold und Feldsalat. Der Verfasser des Tweets ist höchst skeptisch, was die Bezeichnung „Protein-Salat“ angeht, und bezieht sich auf eine Angabe auf der Packung: 2,4 Gramm Protein auf 100 Gramm Salat. Sein Urteil: „Kauft nicht alles wo Protein draufsteht“.

Der Verbraucher erhält viel Zuspruch. „Die Leute wollen sich doch nur besser fühlen, wenn da Protein draufsteht“, heißt es, oder: „Knapp 50 Beutel täglich davon und schon ist mein [täglicher] Eiweiß[bedarf] gedeckt.“ Einige machen sich auch wie der Verfasser des Tweets über den Namen lustig und vermuten eine Abzocke: „Protein draufschreiben und das dreifache verlangen based REWE“, kommentiert jemand, oder: „Wann [gibt es] Protein-Wasser?“

„Ist auch sonst mega gesund“

Andere jedoch widersprechen der Meinung, dass der Salat kein guter Proteinlieferant sei. „Grünkohl hat 4,2 g Eiweiß auf 100 g, was ziemlich gut ist. Ist auch sonst mega gesund, du kannst dir einen Adoniskörper aus Grünkohl formen.“ Oder: „Zum sonstigen Kohlehydrat-Gehalt ist der Proteingehalt sehr hoch. Wasser zählt nicht.“ Und: „Dieser Salat ist wirklich proteinreich“ und „Es geht ja darum, wie viel Prozent der Kalorien aus Proteinen kommen, da ist ein solcher Salat super.“

Tatsächlich gilt gerade Spinat als sehr gesund. So schreibt beispielsweise das Gesundheitsmagazin Fit for Fun: „Der Irrglaube, viel Protein könne man nur über den Verzehr tierischer Produkte aufnehmen, ist glücklicherweise schon seit einiger Zeit aus der Welt geschafft.“ Ginge es um die gesunde Wirkung von Gemüsearten, „so steht grünes Blattgemüse an erster Stelle.“ So bekäme der Körper eine hohe „Menge an Folsäure, Mangan, Magnesium, Eisen, Kalium, Kalzium, Vitamin A und C“ und sie „liefern zudem eine gute Portion Eiweiß.“ Das Magazin rät: „Idealerweise kombiniert man innerhalb einer Mahlzeit reichlich Gemüse mit einer ordentlichen Ladung Hülsenfrüchte und erzielt so die volle Bandbreite an gesunden Inhaltsstoffen.“ Kein Wunder also, dass die „Nutri-Score“ ein „A“ aufweist – die Bestnote für gesunde Lebensmittel. (cgsc)

20 Euro liegen auf der Straße – wer kann da schon nein sagen? Doch das Gesetz hat klare Vorschriften, wenn es um Fundsachen geht.