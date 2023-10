Überraschungseier, Kaugummi und Camembert: Zehn Lebensmittel, die in anderen Ländern verboten sind

Von: Kilian Bäuml

Nicht alle Lebensmittel aus deutschen Supermärkten gibt es im Ausland auch. Einige Lebensmittel sind verboten und ihr Verzehr und Import steht sogar unter Strafe.

München – Wer in den Urlaub fährt, freut sich meist nicht nur über schöne Landschaften und andere Kulturen – oft ist das Essen in anderen Ländern ein Highlight auf einer Reise. Doch nicht nur die Geschmäcker sind verschieden, oft unterscheiden sich auch die Waren im Supermarkt. In manchen Ländern sind Lebensmittel verboten, die in Deutschland erlaubt sind. Gleich in mehreren europäischen Ländern ist beispielsweise ein Kellogg‘s Frühstücksriegel verboten – auch weitere deutsche Alltags-Lebensmittel stehen im Ausland auf Verbotslisten.

In mehreren Ländern ist der Verkauf von Rohmilch verboten, auch Käse wie Camembert gibt es dort nicht zu kaufen. (Symbolbild/Montage) © Imago

Zehn Lebensmittel, die in anderen Ländern verboten sind – selbst Alltagsprodukte wie Überraschungseier

Nicht alle Produkte, die man in deutschen Supermärkten findet, sind auch im Ausland im Sortiment. Diese zehn Lebensmittel sind im Ausland sogar verboten:

Frühstücksriegel: Gleich in mehreren europäischen Ländern ist der Verkauf eines Frühstücksriegels verboten. Dazu gehören Finnland, Frankreich und Norwegen. Betroffen ist der Nutri Grain Frühstückriegel Blaubeere des bekannten Herstellers Kellogg‘s. Grund ist jedoch nicht das Lebensmittel an sich, sondern ein Inhaltsstoff, denn der blaue Farbstoff aus dem Riegel ist in den Ländern nicht zugelassen. Hierzulande wurde Kellogg's aus einigen Supermärkten geworfen, weil man sich im Preisstreit nicht einigen konnte.

Gänsestopfleber: Für die Delikatesse, die auch als Foie gras bekannt ist, brauchen die Gänse eine Fettleber. Um das zu erreichen, werden sie zwangsgemästet. Diese Praxis wird in einigen Ländern nicht toleriert. Wie die Tierschutzorganisation Peta berichtet, ist die Produktion in Indien, Israel, Australien, sowie Kalifornien und New York deshalb verboten.

Gelee-Bonbons: Das Produkt ist zwar nicht per se verboten, doch viele Hersteller verwenden bei der Produktion das Verdickungsmittel Konjak. Das wiederum ist EU-weit verboten, sodass es viele Sorten nicht zu kaufen gibt.

Kaugummi: In Deutschland ist Kaugummi ganz gewöhnlich, doch nur allzu oft landen sie auf dem Boden. In Singapur ist der Verkauf, Konsum und Import des Lebensmittels deshalb verboten. Kaugummis auf die Straße zu spucken steht dort sogar unter Strafe.

Ketchup: In Frankreich wurde der Zugang für Ketchup an Schulen begrenzt. Nur einmal in der Woche dürfen in den Schulkantinen Pommes serviert werden und ausschließlich an diesem Tag darf Ketchup gegessen werden. Auf keinen Fall jedoch darf die Sauce zu französischen Gerichten gereicht werden. Begründet wird die Einschränkung damit, dass Ketchup ungesund ist und die Kinder ihr Essen – vor allem französische Gerichte – unverfälscht kennenlernen sollen.

Mohnsamen: Samen und Körner gelten als besonders gesund. Vor allem auf Brot und Brötchen sind sie hierzulande beliebt. Verboten ist das Lebensmittel jedoch gleich in mehreren östlichen Ländern, dazu gehören Singapur, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Taiwan. Grund ist, dass sich aus der Pflanze Opium gewinnen lässt. Deshalb steht sie in den jeweiligen Ländern auf dem Index der Drogenbehörde stehen.

Pferdefleisch: Der Verzehr von Pferdefleisch war in Teilen der USA lange verboten. Erst im Jahr 2011 wurden die Bestimmungen gelockert, trotzdem wird das Produkt auch weiterhin kaum verkauft.

Rohmilch: Vor allem Menschen aus ländlicher Gegend kennen es wahrscheinlich, frische Milch direkt beim Bauern zu kaufen. In Australien, Kanada, Schottland sowie einigen US-Bundesstaaten ist der Verkauf von Rohmilch jedoch verboten. Das Verbot gilt übrigens auch für Käse aus unbehandelter Milch – Sorten wie Camembert oder Parmesan findet man dort nicht. Die Hygiene ist der Grund für das Verbot, da man in den unbehandelten Lebensmitteln Krankheitserreger befürchtet.

Samosas: Die dreieckigen, indischen Teigtaschen gibt es hierzulande in jedem indischen Restaurant und inzwischen oft auch in Supermärkten und Kiosken als Snack für zwischendurch. Islamistische Gruppen, die zeitweise weite Teile von Somalia kontrollierten, verboten die auch dort beliebten Samosas aus religiösen Gründen. Im Jahr 2011 sollen sie dies über Lautsprecher verkündet haben, wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet. Grund sei, dass die dreieckige Form der Samosas an die christliche Dreifaltigkeit erinnere.

Überraschungseier: Für viele sind sie mit Kindheitserinnerungen verbunden – erst die Schokolade essen und dann ein kleines Spielzeug zusammenbasteln. Mit einigen Ü-Ei-Figuren lassen sich sogar hohe Preise erzielen. In den USA hingegen sind Überraschungseier verboten. Es gibt ein grundsätzliches Verbot von nicht essbaren Objekten in Süßigkeiten für Kinder. Auch die Einfuhr von Überraschungseiern und ähnlichen Lebensmitteln in die USA ist verboten und wird mit Geldstrafen geahndet werden.

Für viele sind sie mit Kindheitserinnerungen verbunden – erst die Schokolade essen und dann ein kleines Spielzeug zusammenbasteln. Mit einigen Ü-Ei-Figuren lassen sich sogar hohe Preise erzielen. In den USA hingegen sind Überraschungseier verboten. Es gibt ein grundsätzliches Verbot von nicht essbaren Objekten in Süßigkeiten für Kinder. Auch die Einfuhr von Überraschungseiern und ähnlichen Lebensmitteln in die USA ist verboten und wird mit Geldstrafen geahndet werden. Quellen: travelbook.com, insider.com, cosmopolitan.de, infranken.de, focus.de, Peta

Im Ausland gibt es nicht nur andere Lebensmittel, die Geschmäcker sind generell häufig sehr unterschiedlich. In einem Fall endete das sogar mit Gewalt, ein Urlauber auf Mallorca wurde niedergestochen, weil ihm das Essen nicht schmeckte.