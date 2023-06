Netto-Kundin zeigt Foto von Ekelfund in Tiefkühlgemüse: „Der Appetit ist mir vergangen“

Von: Stella Henrich

Teilen

Ein Holzstück in einer Packung mit Pfannengemüse löst bei einer Netto-Kundin Ekel aus. Der Supermarkt reagiert auf die Beschwerde der Kundin - recht entspannt.

München ‒ Regelmäßig finden Kunden im Lebensmittelhandel Dinge in Produkten, die dort nicht hingehören. Chicken-Wings in einer Zucker-Zimt-Backmischung bei Kaufland, Schimmelflecken im Frischkäse beim Supermarkt Edeka oder Würmer im Frühstückslachs bei Netto. Die Liste ließe sich um etliche Funde erweitern. Auch eine weitere Netto-Kundin hat jetzt in einer Gemüsepackung etwas entdeckt, was ihr zwar nicht die Sprache verschlug, dafür aber gründlich den Appetit vermieste.

Netto-Kundin findet großen Holzkeil im Gemüse: „Der Appetit ist mir leider danach vergangen“

Das Bild ihres Fundes veröffentlichte die Netto-Kundin bei Facebook und schrieb dazu: „Hallo Netto, wie kann es sein, dass so ein großes Holzstück bei der Produktion vom Pfannengemüse mit ‚produziert‘ wird?“ Der Kundin schien es ernst mit ihrer Anfrage bei Netto zu sein. Sie teilte nicht nur drei Bilder ihres Ekelfunds sowie ein Bild der Originalverpackung bei Facebook, sondern gab auch obendrein noch die Chargennummer des Artikels an.

Ihr anschließender Kommentar lässt sich auch für andere absolut nachvollziehen: „Der Appetit ist mir leider danach vergangen, da ich nicht weiß, woher dies stammt und ob nicht noch weitere kleine Holzstücke drin sind. Ungefährlich ist sowas nicht.“ Sie bat Netto um Stellungnahme und dringende Prüfung der Charge.

Geht es nach dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, können alle Verbraucher mithelfen und Hinweise geben, wenn „in Betrieben, die Lebensmittel herstellen, verarbeiten oder verkaufen, Mängel an Hygiene bestehen oder Lebensmittel falsch ausgezeichnet oder zusammengesetzt sind“. In solchen Fällen seien die örtlichen Lebensmittelüberwachungsbehörden zu informieren, so das Bundesamt. Denn die amtliche Überwachung von Lebensmitteln ist in Deutschland Aufgabe der einzelnen Bundesländer.

Wenn gesundheitsgefährdende Produkte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen trotzdem in den Handel gelangen und Verbraucher erreicht haben könnten, informieren Unternehmen, Hersteller und Behörden die Öffentlichkeit. In Deutschland steht Behörden dafür das Portal lebensmittelwarnung.de zur Verfügung. Hier werden Warnhinweise für Verbraucher zu Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln und Verbraucherprodukten veröffentlicht. Eine Warnung oder ein Rückruf der Gemüsemischung asiatischer Art der Netto-Kundin lässt sich bei lebensmittelwarung.de derzeit nicht finden.

Diesen Holzkeil fand eine Netto-Kundin in ihrem Tiefkühlgemüse. © Screenshot/Facebook.com

Netto-Kundin findet großen Holzkeil im Gemüse: Supermarkt antwortet bei Facebook

Auch Netto reagierte auf den Facebook-Eintrag. „Hallo, es tut uns leid zu lesen, dass du diese Entdeckung gemacht hast“, schriebe das Social-Media-Team von Netto in der Kommentarspalte unter dem Facebook-Post: „Wie wir gesehen haben, hattest du dich parallel bereits via Instagram an uns gewendet und wir haben dir dort bereits geantwortet. Lass uns daher gern alles Weitere direkt dort besprechen, damit es übersichtlich bleibt.“

Was Netto dort mit der Kundin über ihren Fund in der Gemüsetüte besprochen hat, blieb unklar. Ebenso, ob sich das Problem lösen ließ. Derweil machte ein Lidl Kunde kürzlich ebenfalls einen Ekelfund.