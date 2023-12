Durchfall-Gefahr beim Weihnachtsbraten: Kontrollen zeigen Keim-Belastung im Fleisch

Von: Fabian Hartmann

Drucken Teilen

Wer fürs Weihnachtsessen einen Braten plant, sollte vorsichtig sein. Denn ein Bericht zeigt, dass manches Fleisch stark mit Bakterien und Keimen belastet ist.

München – In Anbetracht der nahenden und womöglich weißen Weihnachtsfeiertage sei Verbrauchern zur Vorsicht geraten – vor allem, wenn in diesem Jahr Entenbraten auf dem festlichen Speiseplan steht. Denn Mastenten weisen einen deutlich höheren Anteil an Bakterien wie Campylobacter und Salmonellen auf, als vergleichsweise Masthähnchen.

Bundesamt vor Verbraucherschutz warnt: Hohe Keimbelastung bei vielen Mastenten

An Weihnachten bringt man gerne die geliebten Menschen zusammen und verwöhnt sie mit Geschenken und gutem Essen. Hält das „Fest der Liebe“ neben einer schönen Bescherung auch noch eine unpässliche Überraschung bereit, ist es schnell dahin mit den Feierlichkeiten. Die Weihnachtstage auf der Toilette statt bei der Familie zu verbringen, ist ein denkbar unschönes Szenario; aber kein unrealistisches, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt.

Bakterielle Magen-Darm-Infektionen gehen in vielerlei Fällen von sogenannten Campylobacter-Bakterien aus, oder von Salmonellen. Beide Erreger können eine akute Darmentzündung auslösen, die häufig nach wenigen Tagen von selbst wieder abklingt. Selten kann es aber auch zu schwereren Verläufen kommen, die eine ärztliche Behandlung erforderlich machen.

Wer fürs Weihnachtsessen einen Braten plant, sollte vorsichtig sein. Denn ein Bericht zeigt, dass manches Fleisch stark mit Bakterien und Keimen belastet ist. © Dar1930 via imago-images.de

Dies geht aus einem aktuellen Bericht hervor, den das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zusammen mit der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) auf seiner Pressekonferenz „Lebensmittelsicherheit in Deutschland“ vergangene Woche (28. November) in Berlin vorgestellt hat.

Mastenten sind vergleichsweise stark mit Keimen belastet

Dem Zoonosen-Monitoring 2022 zufolge lag der Anteil an Halshautproben von Mastentenschlachtkörpern mit Campylobacter-Keimzahlen von über 1000 KbE/g (Koloniebildenden Einheiten/pro g) bei 70,9 Prozent. Im Vergleich zu Masthähnchen ist dies ein deutlich höherer Wert – denn bei letzteren lag der Anteil gefundener Campylobacter-Bakterien bei lediglich 18,4 Prozent.

Laut dem BVL und dem LAV verdeutlichten die Ergebnisse einmal mehr, dass Entenfleisch – wie das Fleisch anderer Geflügelarten – nur sorgfältig durcherhitzt verzehrt werden sollte. Zudem sei bei der Zubereitung eine strenge Küchenhygiene zu beachten.

Denn bakterielle Magen-Darm-Infektionen sind alles andere als eine Seltenheit. Das DGS Magazin für die Geflügelwirtschaft weist etwa darauf hin, dass Campylobacteriose die am häufigsten gemeldete Zoonose unter Menschen in der EU ist. Gefolgt wird sie von der Salmonellose, der unter EU-Bürgern am zweithäufigsten gemeldeten Zoonose.

Fleisch zubereiten: Darauf sollten Verbraucher achten

Grundsätzlich sollte Fleisch immer so zubereitet werden, dass sein Inneres für längere Zeit konstant hohe Temperaturen aufweist. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz empfiehlt so etwa, Fleisch so zuzubereiten, dass in seinem Innern über mehrere Minuten hinweg etwa 70 bis 80 Grad Celsius herrschen.

Der Grund dafür ist, dass diese Temperaturen hitzeempfindliche Mikroorganismen abtöten. Kommt der fertige Braten allerdings nicht sofort auf den Tisch, sollte er möglichst heiß gehalten oder rasch abgekühlt und dann kühl gelagert werden. Das BVL weist zudem darauf hin, die Temperatur im Fleisch sicherheitshalber mithilfe eines Bratthermometers zu kontrollieren.