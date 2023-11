Vorsicht Schimmelgefahr: Darum sollte die Kaffeemaschine regelmäßig gereinigt werden

Von: Karolin Schäfer

Teilen

In der Kaffeemaschine kann sich schnell Schimmel bilden. Die richtige Wartung ist deshalb sehr wichtig. Einige Teile sollte man täglich reinigen.

München – Ob unmittelbar nach dem Aufstehen oder zu einem Stück Kuchen am Nachmittag: Kaffee ist für Millionen Deutsche ein täglicher Begleiter. Damit der koffeinhaltige Wachmacher nicht zur Gesundheitsgefahr wird, sollte die Reinigung der Kaffeemaschine nicht vernachlässigt werden.

Schimmel-Alarm in der Kaffeemaschine: Rückstände bieten Nährboden für Keime

Nicht nur das Wasser in der Kaffeemaschine sollte zum Schutz vor Keimen regelmäßig gewechselt werden. Vor allem zurückbleibende Kaffeereste und Kalkablagerungen können einen unangenehmen Geschmack oder muffigen Geruch verursachen. Denn feuchte Rückstände im Kaffeesatzbehälter, Milchaufschäumer oder in der Abtropfschale bieten den idealen Nährboden für Schimmel. Die Sporen können im Ernstfall gesundheitsgefährdend werden und nicht nur Allergiker belasten, berichtete das Verbraucherportal Öko-Test.

Durchhänger? Dieser alltägliche Genuss hat doppelt so viel Koffein wie Filterkaffee Fotostrecke ansehen

Besonders betroffen seien Vollautomaten, da hier die Rückstände im Inneren der Maschine zurückbleiben und nur schwer zu reinigen sind. Entscheidend ist deshalb die richtige Maschinenpflege – und das sogar täglich. Bei Kapsel- und Padmaschinen sollte die Schale nach jeder Nutzung geleert werden, sagte Theresa Seitz, Referentin für Haushalts-Kleingeräte im Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI), gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Auch Filter sollten nach der Nutzung nicht in der Halterung verbleiben, weiß Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaffeeverbands. Anfällig für Keime seien demnach auch die Milchdüse, der Milchtank sowie deren Schläuche. Ganz im Müll landen müssen die Reste aber nicht: Kaffeesatz kann im Garten als Dünger dienen.

Kaffeemaschine reinigen und vor Keimen bewahren: So können Sie Schimmel vorbeugen

Ist der Schimmel einmal da, sollten die betroffenen Teile gründlich gereinigt werden, etwa mit speziellen Reinigungsmitteln. Öko-Test zufolge können zudem spülmaschinentaugliche Bauteile im Geschirrspüler gereinigt werden. Da die Reinigung zeitaufwendig ist, empfiehlt es sich aber in jedem Fall, die Schimmelbildung vorzubeugen.

Um Schimmel vorzubeugen, sollte die Kaffeemaschine regelmäßig durchgespült werden. © Michael Bihlmayer/imago

Deshalb sollten regelmäßig anfällige Bauteile gereinigt werden, sodass keine Lebensmittelrückstände zurückbleiben. Laut Preibisch betrifft das unter anderem den Milchtank und die Schläuche, die täglich mit heißem Wasser ausgespült werden sollten. Zudem weisen moderne Maschinen mittlerweile selbst auf eine Reinigung hin und bieten entsprechende Programme an. Einmal im Monat sollte dann die Entkalkung der Kaffeemaschine erfolgen.

Zitronensäure und Essig sollte aber nicht in die Maschine gelangen, betonte Seitz. „Zitronensäure verringert die Lebenszeit der Maschinen. Die starke Säure kann Dichtungen und Schläuche angreifen.“ Bei einigen Reinigungsarbeiten im Haushalt kann Zitronensäure aber wahre Wunder bewirken. Auch Essig könne Kunststoffe im Gerät beschädigen, so die Kaffee-Expertin. In der Waschmaschine ist Essig deshalb ebenfalls keine gute Idee. (kas/dpa)