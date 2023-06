„Knapp 250 Euro ist schon happig“: Kaufland-Kunde vermutet Platin in Erdbeeren

Von: Bjarne Kommnick

Im Netz kursierten Erdbeerpreise von Kaufland, die bei Verbraucherinnen und Verbrauchern für Irritation gesorgt hat. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Im Netz kursieren Preise von Erdbeeren bei Kaufland, die bei Verbrauchern für Irritation sorgen. Knapp 100 Euro sollen 400 Gramm kosten.

München – Sommerzeit ist Erdbeersaison. Doch wie bei vielen Produkten kann es durchaus sein, dass Verbraucher in diesen Zeiten deutlich tiefer für die roten Früchte in die Tasche greifen müssen als gewohnt. Ein Online-Angebot von Kaufland dürfte jedoch noch einmal hervorstechen. Mehrere Kunden posten in sozialen Netzwerken aktuell Bilder von einer Aktion des Unternehmens, bei der die Erdbeeren besonders teuer sein sollen.

Unternehmen Kaufland Gründung 1984 Hauptsitz Neckarsulm Angestellte 148.000

Kaufland wirbt mit Erdbeeren – für 249,98 Euro pro Kilogramm

Auf einer Seite mit aktuellen Angeboten von Kaufland war den Bildern zufolge auf der Internetseite des Unternehmens eine Seite mit Obst und Gemüse zu finden, auf denen Radieschen beispielsweise für 59 Cent oder Rucola für 70 Cent angeboten wurden. Die Preise würden ab dem 30. Juni drei Tage lang gelten. Doch unter den wohl ernstzunehmenden Angeboten scheint sich auch ein ungewöhnlicher Preis zu verstecken: 400 Gramm deutsche Erdbeeren für 99,99 Euro – also ein Kilopreis von 249,98 Euro.

Versehen ist das Angebot zudem noch mit dem Zusatz „nur“ 99,99 Euro. Das Netz macht sich über den enorm hohen Preis lustig. Ein User postet ein Bild davon und schreibt ironisch: „Können wir eventuell bei dem Preis von den Erdbeeren noch handeln? Kann ich eventuell Prozente bekommen?“ Erst zuletzt warnte eine Kaufland-Kundin davor, dass auf dem Kassenbon andere Preise angegeben waren als im Laden. Eine andere Kaufland-Kundin ärgerte sich vor kurzem über lange Wartezeiten an der Kasse.

„Habt ihr Platin in den Erdbeeren?“: Kunden spotten über Erdbeeren für 99,99 Euro

Ein anderer postet ebenfalls das Angebot und schreibt: „Ich weiß ja, dass deutsche Produkte von Qualität zeugen und dadurch etwas teurer sind, aber Kilo Erdbeeren für knapp 250 Euro ist schon happig“. Ein anderer User fragt sich: „Kaufland, was ist denn da falsch gelaufen? Habt ihr Platin in den Erdbeeren versteckt?“. Ein Nutzer vermutet bereits einen Tippfehler des Unternehmens.

Doch eine Reaktion des Unternehmens lässt nicht lange auf sich warten. Die meisten Beiträge dieser Art kommentiert der Social-Media-Account von Kaufland und bedankt sich bei den Nutzern für den Hinweis. Demnach habe es sich dabei um einen Tippfehler gehandelt, wie von einigen Nutzern bereits vermutet. Kaufland reagierte bereits vor einigen Wochen auf eine ungewöhnliche Beschwerde, bei dem ein Kunde sich über den Geruch des Pfandautomaten echauffiert hatte.

Kaufland korrigiert teuren Erdbeerpreis – Kunden trotzdem nicht schlauer

Mittlerweile habe Kaufland den Fehler bereits ausgebessert. Mit Blick in die überarbeitete Version scheinen die Verbraucher jedoch noch nicht schlauer zu werden. Denn statt eines korrigierten Preises wirbt Kaufland bei Erdbeeren nun mit einem „Tagespreis“, der immer variieren könne. Mutmaßlich dürfte dieser jedoch meilenweit unter den bisher beworbenen 99,99 Euro liegen.