Streiche an Halloween – einige von ihnen sind strafbar

Von: Annika Wilk

Klingelstreich, Erschrecken, Konfetti im Briefkasten: Welche Streiche sind an Halloween erlaubt, welche nicht? Vorsicht, manche sind sogar strafbar.

Hamm - Am 31. Oktober ist Halloween, die Nacht des Gruselns und Erschreckens. Viele Kinder spielen in der beginnenden Dunkelheit auch gerne jemandem einen Streich. Doch nicht alle Streiche sind lustig und erlaubt, manche dagegen strafbar.

Was? Halloween Wann? 31. Oktober 2023

Streiche an Halloween – Vorsicht, einige sind strafbar

Man sollte schon zwei Mal überlegen, ob ein Streich, der einen Straftatbestand erfüllt, den vermeintlichen Gruselspaß wert ist. Die Polizei rät deshalb allen Halloween-Fans, am 31. Oktober friedlich und ohne Grenzüberschreitungen zu feiern. An Halloween gelten keine anderen Gesetze als im Alltag, wie wa.de berichtet.

Friedliche Streiche sind zum Beispiel Zahnpasta unter der Türklinke. Solange man alles rückstandslos wieder abwaschen kann, ist es in Ordnung. Der allseits bekannte Klingelstreich ist natürlich ebenfalls nicht strafbar. Bei älteren Menschen und Familien mit Neugeborenen sollte man aber nachsichtig sein. Lustig ist auch Konfetti im Briefkasten oder auf der Fußmatte. Wenn es nicht regnet, bekommt man das leicht wieder ab.

Streiche an Halloween: Der Spaß endet bei der Strafbarkeit

Allerdings hat der Gruselspaß seine Grenzen. Und zwar spätestens dann, wenn die Streiche zur Straftat werden. Wer beispielsweise den Briefkasten des Nachbarn mit Feuerwerkskörpern in Brand setzt, macht sich strafbar. Auch Autos oder Hausfassaden mit Farbe zu besprühen, ist nicht erlaubt und kann teuer werden. Mülltonnen umkippen und auch das Auto mit Klopapier einwickeln, zählt ebenfalls als Sachbeschädigung.

Die Polizei in NRW appelliert an Eltern, mit ihren Kindern gezielt über die möglichen Gefahren und Konsequenzen zu sprechen. Am Ende haften die Erziehungsberechtigung für ihren Nachwuchs.

Nicht nur Streiche können strafbar sein, sondern auch Kostüme.