Viele Alleinerziehende gehen bei Erhöhung des Kindergelds 2023 leer aus

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Die Erhöhung des Kindergeldes als Maßnahme in Zeiten hoher Kosten: Bei vielen Alleinerziehenden wird 2023 jedoch kein Profit hängen bleiben.

Hamburg – Ein Kinderzuschlag, den kaum einer kennt, und mancherorts wird sogar eine Energiepauschale auch für Kinder gefordert: Familien sollen 2023 entlastet werden und viele Maßnahmen stehen schon fest. Die wohl prominenteste: die Erhöhung des Kindergeldes, die Eltern die höchste Entlastung seit über 25 Jahren verspricht. Für viele Alleinerziehende wird sie die hohen Kosten der Inflation und Energiekrise jedoch keineswegs eingrenzen können.

Damit schafft die versprochene Entlastung wohl ausgerechnet für die Elternteile, die die Erziehung ohnehin schon alleine schultern müssen, keinen Mehrwert. Was dahinter steckt.

Staatliche Leistung: Kindergeld Wer erhält es: Eltern mit Kindern Höhe der Auszahlung pro Monat 2022: Mindestens 219 Euro Höhe der Auszahlung pro Monat 2023: 250 Euro

Kindergeld-Erhöhung 2023: Viele Alleinerziehende bekommen davon nichts ab

Nach Angaben des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend machen Familien mit alleinerziehenden Elternteilen deutschlandweit einen Anteil von rund 20 Prozent aus. Bei ihnen bleibt die Arbeit oft gebündelt hängen: Haushalt, Kindeserziehung, Job. Auf eine Entlastung in Form des ab Januar 2023 erhöhten Kindergeldes können viele von ihnen nicht hoffen – ein etwaiger Profit kommt ihnen nämlich gar nicht erst zugute.

Zahlt der andere Erziehungsberechtigte keinen Unterhalt, gibt es einen Zuschuss vom Staat. Den sogenannten Unterhaltsvorschuss, dem folgender Regelsatz zugrunde liegt: Alleinerziehende erhalten 177 Euro im Monat für einen Haushalt mit Kindern unter fünf Jahren. 236 Euro sind es monatlich bei Kindern zwischen sechs und elf Jahren, während die monatliche Rate für Jugendliche zwischen 12 und 17 momentan bei 314 Euro liegt. Einen weiteren Zuschuss, der 2023 in Form einer Erhöhung finanzielle Mehrbelastungen auffangen könnte, wird es nicht geben.

Kindergeld 2023: Warum viele Alleinerziehende nicht von der Erhöhung profitieren. (Symbolbild) © photothek/Imago

Mehr Kindergeld: Nicht für Alleinerziehende – weil „sich Leistungen gegenseitig kannibalisieren“

Es stimmt, dass 2023 das Kindergeld zwar auf 250 Euro angehoben werden soll. Was jedoch auch zur ganzen Wahrheit und damit zu den vielen Änderungen, die im Jahr 2023 bevorstehen, gehört: im kommenden Jahr sinkt der Unterhaltsvorschuss. „Bei Alleinerziehenden ist das grundlegende Problem, dass sich Leistungen gegenseitig kannibalisieren“, sagt Miriam Hoheisel, die Geschäftsführerin des Bundesverbandes alleinerziehender Väter und Mütter, dem MDR.

In wenigen Tagen würde es für Eltern 31 Euro zusätzlich im Monat geben, der Unterhaltsvorschuss des Staates hingegen „sinkt um die 31 Euro, weil das Kindergeld dort angerechnet wird“, so Hoheisel. Die Summen, die die Regierung also für die Erhöhung des Kindergeldes locker macht, spart sie also an anderer Stelle wieder ein: beim Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende. „Das heißt, unterm Strich bleibt nichts hängen – ich habe ein Nullsummenspiel“.