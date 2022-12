Massive Kindergeld-Erhöhung – so kommen Sie an den Zuschuss

Von: Christian Einfeldt

Zum 1. Januar 2023 wird das Kindergeld erhöht. Die höchste Entlastung seit über 25 Jahren – wie Eltern an den Zuschuss kommen.

Berlin – Von Bürgergeld über Gas-Soforthilfe bis hin zu mehr Wohngeld: Das Jahr 2023 stellt gleich eine Vielzahl von Änderungen in Aussicht. Eine weitere Maßnahme: Die am 25. November verkündete Erhöhung des Kindergeldes. Die Bundesregierung reagiert damit auf die weiterhin hohen Lebenshaltungskosten und bietet Familien in Zeiten von Energiekrise und Inflation weitere finanzielle Hilfe an. Eine derart hohe Anhebung des Kindergeldes hatte es seit über 25 Jahren nicht gegeben. Das Kindergeld steigt. Wie hoch der Zuschuss ab Januar ist und wie Familien ihn erhalten.

Staatliche Leistung: Kindergeld Wer erhält es: Eltern mit Kindern Höhe der Auszahlung pro Monat: Mindestens 219 Euro Höchstsatz pro Monat pro Kind: 250 Euro

Entlastung für Familien: Zum 1. Januar 2023 soll das Kindergeld erhöht werden

Im Dezember 2022 müssen Familien noch mit dem bekannten Leistungssatz auskommen. Die Auszahlung des Kindergeldes erfolgt bis Mitte Dezember. Wie viel Geld dann auf dem Konto landet, ist festgelegt, und basiert auf Bestimmungen, die seit 2021 nicht mehr angepasst wurden. Demnach gibt es also 219 Euro für das erste und zweite Kind. 225 Euro gibt es monatlich für das dritte, während es für das vierte Kind ein Zuschuss von monatlichen 250 Euro ist. 2021 stieg das Kindergeld noch um 15 Euro pro Kind. Eine finanzielle Entlastung, die die Inflation hätte ausgleichen können, wurde in den folgenden Jahren nicht ermöglicht.

Höchste Erhöhung des Kindergeldes seit 1996: Die Bundesregierung stellt finanzielle Entlastung in Aussicht. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Ein Umstand, der vor allem Familien mit niedrigem Einkommen trifft. Die Bundespolitik reagiert darauf und verspricht, bereits in wenigen Tagen an der Höhe des Kindergeldes etwas zu ändern. Laut Angaben der Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) sei es eine Entscheidung, die aufgrund der „gegenwärtigen Situation“ alternativlos sei. „Gestiegene Preise für Lebensmittel, Miete, Energie“ bestimmen noch immer den Markt und entsprechend „verlangt die gegenwärtige Situation einkommensschwachen Familien nach wie vor viel ab“ – ab dem 1. Januar 2023 sollen sie also entlastet werden.

Erhöhung des Kindergeldes zum 1. Januar 2023: Wie hoch ist das Kindergeld ab 2023? Familien erhalten ab Januar 2023 für die ersten drei Kinder zusätzlich 250 Euro im Monat. Inwiefern Eltern durch das erhöhte Kindergeld 2023 entlastet werden: Aktuell beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 219 Euro. Für das dritte Kind gibt es im Dezember 2022 noch 225 Euro. Ab Januar 2023 bekommen Eltern für die ersten drei Kinder je 250 Euro monatlich. Nach Angaben der Bundesregierung entspricht das für das erste und zweite Kind eine Erhöhung um monatlich rund 31 Euro. Für das dritte Kind werden Familien entsprechend um weitere 25 Euro entlastet.

„Eine der wichtigsten Familienleistungen“: So bekommen Familien das Kindergeld 2023

In einer seitens der Bundesregierung veröffentlichten Mitteilung, bezeichnet Familienministerin Paus das Kindergeld als „eine der wichtigsten Familienleistungen“. Die Politik will diesem Status ab Januar 2023 im besonderen Maße gerecht werden. „Familien müssen für ihren Lebensunterhalt mehr ausgeben als Haushalte ohne Kinder“. Mit 250 Euro, die für jedes Kind bereitgestellt werden, fällt die Erhöhung des Kindergeldes zum 1. Januar nun also entsprechend hoch aus.

Die Bundespolitik stellt damit also eine Maßnahme in den Raum, die „Familien deutlich stärker entlasten“ soll. Außerdem soll ihnen eine „verlässliche“ Leistung angeboten werden, die „dauerhaft ins Familienbudget eingerechnet werden“ könne – 2023 dann mit der höchste Kindergelderhöhung seit 1996. Der Vergleich zeigt, inwiefern Familien ab Januar mehr Geld zur Verfügung haben: Nach Angaben der Bundesregierung gibt es für das erste und zweite Kind 31 Euro zusätzlich. Hochgerechnet bedeutet das, dass etwa einer Familie mit zwei Kindern 744 Euro mehr zur Verfügung stehen als noch im Jahr 2022.

Für das dritte Kind gibt es monatlich 25 Euro mehr, sodass Familien mit drei Kindern in Summe mit jährlichen Mehreinnahmen von 1.044 Euro rechnen können. Nach Informationen der Arbeitsagentur haben Familien dann ein Anrecht auf Kindergeld, wenn das Kind unter 18 Jahre alt ist und im Familienhaushalt lebt – mit angemeldeten Wohnsitz in Deutschland bzw. der EU. Die Ausschüttung des Kindergeldes erfolgt über eine Auszahlung. Den zum 1. Januar bereitgestellten Zuschlag in Form der Kindergelderhöhung erhalten Eltern dann zusätzlich auf ihrem Konto.

Kindergeld, Kinderzuschlag und Kinderbonus: „Unterstützung in Zeiten außergewöhnlicher Belastungen“

Wann das Kindergeld ausgezahlt wird, hängt mit der sogenannten Kindergeldnummer zusammen. Diese finden Eltern unter anderem auf dem Kindergeldbescheid. Die jeweiligen Endziffern der Kindergeldnummern weist Familien bestimmte Auszahlungstermine zu – so auch im Januar 2023, wenn die nächste Auszahlung des Kindergeldes kommt. Damit einher geht auch der Anspruch auf weitere Zuschläge.

Mit dem sogenannten Sofortzuschlag gibt es für Familien nämlich weitere 20 Euro zusätzlich im Monat. Diese Leistung richtet sich an Familien mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in Armut leben. Alleinerziehenden und Familien mit niedrigem Einkommen steht darüber hinaus ein Kinderzuschlag zu. Der Höchstbetrag dieser Leistung liegt ab dem 1. Januar bei 250 Euro im Monat. Zufolge des Arbeitsamtes ist es „eine zusätzliche finanzielle Unterstützung für erwerbstätige Eltern, die genug für sich selbst verdienen, aber bei denen es nicht oder nur knapp reicht, um auch für den gesamten Bedarf der Familie aufzukommen“.

Eine weitere finanzielle Unterstützung verspricht außerdem der Kinderbonus. Einmalig erhalte Familien pro Kind 100 Euro. Der Kinderbonus wird „in der Regel automatisch von der zuständigen Familienkasse ausgezahlt“, schreibt die Arbeitsagentur auf ihrer Homepage – eine „zusätzliche Unterstützung für Familien in Zeiten außergewöhnlicher Belastungen“.