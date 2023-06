Stadt verbietet Kindern Handynutzung: Smartphones gibt es erst ab elf Jahren

Von: Jörg Heinrich

Ein Ort in Irland erlaubt Handys für Kids erst ab elf Jahren. © Ole Spata/dpa

Smartphones in Kinderhand - passt das zusammen? In einer Stadt in Irland sagen Eltern und Schule dazu Nein und haben jetzt ein klares Verbot durchgesetzt.

Dass Smartphones und deren stundenlange Nutzung Kindern schaden, ist bei Experten unumstritten. Das haben auch die Bürger der irischen Stadt Greystones festgestellt. In dem 18.000-Einwohner-Ort haben sich zuletzt psychische Probleme und Angststörungen von Kindern und Jugendlichen beunruhigend gehäuft. Deshalb haben sich dort Eltern, Lehrerinnen und Lehrer zu einer Initiative zusammengeschlossen, die Schule machen könnte – vielleicht auch bei uns.

Stadt verbietet Kindern Handynutzung: Initiative könnte Schule machen

Wie schädlich ist das Smartphone für Kinder? Thomas Fischbach, Präsident des Kinderärzte-Verbandes, bringt seine Empfehlung so auf den Punkt: „Kein Handy unter elf Jahren! Je länger man die Smartphone-Nutzung der Kinder rausschiebt, umso besser für sie.“ Suchtexpertin Birgit Grämke aus Schwerin kennt die Auswirkungen: „Kinder, die in jungen Jahren viel mit dem Smartphone beschäftigt sind, neigen zu Konzentrationsschwächen, Hyperaktivität und Übergewicht.“

Wie schützen die Iren die Kinder? Greystones hat jetzt Smartphones für unter Elfjährige kurzerhand verboten. Darauf haben sich die Elternverbände aller acht dortigen Grundschulen geeinigt. Die Kinder dürfen weder auf dem Schulweg noch in Pausen oder im Unterricht Smartphones mitbringen. Nutzung ist allenfalls zu Hause unter Kontrolle der Eltern erlaubt. Mindesten 90 Prozent aller Familien machen mit.

Woher kommt die Idee? Hinter dem Beschluss steht die Initiative „It takes a Village“ („Es braucht ein ganzes Dorf“) Die Verantwortlichen beteuern, dass sie nicht technikfeindlich sind. Die Kinder dürfen deshalb auch ein klassisches Handy zur Schule mitbringen, um ihre Eltern anrufen zu können. Schuldirektorin Rachel Harper erklärt: „Es geht uns vor allem um Snapchat, Instagram, WhatsApp, TikTok oder Discord.“

Eine Mutter klagt: „Ich habe meine Tochter fast schon an TikTok verloren“

Wie reagieren Eltern und Lehrer? Sie sind begeistert. Mutter Laura Bourne begrüßt die Maßnahme: „Wenn alle dabei sind, bist du als Kind nicht der Außenseiter, der als Einziger kein Smartphone hat. Das macht es viel leichter, Nein zu sagen.“ Direktorin Harper hatte zuletzt beobachtet: „Das Ausmaß an Angst, das wir in den Schulen erleben, ist beispiellos. Und die Kinder, die ein Smartphone wollen, werden immer jünger.“ Nikkie Barrie, eine weitere Mutter, klagt: „Ich habe meine Tochter fast schon an TikTok verloren. Sie sitzen alle bloß noch wie die Roboter da.“

Und was sagen die Kinder? Die meisten sehen den Smartphone-Bann erstaunlich positiv. Die Zehnjährige Jane Capatina versteht die Maßnahme: „Ich hätte schon gerne ein Smartphone. Aber ich will auch nicht süchtig werden.“ Ihre Schwester Rachel (8) meint: „Wenn keiner eines haben darf, ist es fair.“

Wie geht es weiter? Der irische Gesundheitsminister Stephen Donnelly fordert, dass die Regelung bald landesweit gilt: „Irland kann und muss weltweit führend sein, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt keinen Schaden erleiden.“ Auch international ist das Interesse groß.

Technik-Verweigerer sollen die Kinder in Greystones aber keinesfalls werden. Deshalb kommen nun Experten in die Abschlussklassen der Volksschulen, um die Mädchen und Buben auf den sinnvollen Umgang mit dem Smartphone vorzubereiten.