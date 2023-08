Bier-Reste auf keinen Fall in die Spüle kippen: Was Sie stattdessen tun sollten

Von: Stella Henrich

Bier schmeckt vielen nicht nur gut, sondern lässt sich auch hervorragend anderweitig nutzen. Abgestandene Bierreste in die Spüle zu kippen, ist somit völig unnötig.

Kassel ‒ Bier scheint eine Allzweckwaffe für den Gebrauch im Haushalt zu sein. Denn der Gerstensaft erfrischt nicht nur die Gaumen vieler Menschen am Feierabend. Das beliebte Getränk erfüllt auch einige andere nützliche Aufgaben im Haushalt. Wer etwas für seine Schönheit, die Gesundheit, den Garten oder die Sauberkeit in der Küche tun will, kann Bier dazu problemlos nutzen. Anstatt Flaschenreste im Spülbecken zu entleeren, bieten sich Verbraucherinnen und Verbrauchern viele Optionen, die obendrein kostenlos sind.

Bier-Reste sinnvoll nutzen: Statt es in die Spüle zu kippen, lässt es sich vielseitig im Haushalt einsetzen

Niemand trinkt gern abgestandenes Bier oder Reste offener Bierflaschen, die noch vom Vortag in der Küche herumstehen. Zum Wegschütten ist der Gerstensaft trotzdem zu schade. Denn: Er lässt sich hervorragend im Haushalt „zweckentfremden“, zum Beispiel als Schönheitsmittel für Haut und Haare:

Für Haut- und Haarpflege lassen sich Bier-Reste einsetzen. So kann Bier zum Beispiel die Haare revitalisieren. Das liegt vor allem daran, dass im Gerstensaft Vitamin B und natürlicher Zucker enthalten sind. Eine Haarwäsche mit Bier schenkt dem Haar nicht nur Pflege, sondern auch zusätzlich Glanz und Volumen, berichtet smarticular.net. Wer Bier-Reste im nassen Haar verteilt, erhält somit einen Haarfestiger. Wer zusätzlich Bier-Reste mit Honig vermischt und im Haar verteilt, sorgt für einen extrastarken Halt der Haare. Wem das zu stark ist, kann die Mischung mit viel Wasser anschließend wieder ausspülen.

Eine Haarkur aus Bier, Eigelb, Olivenöl und Zitrone ergänzt alle zwei Wochen die Lockenpflege und gibt ordentlich Sprungkraft, empfehlen die Haar-Experten in ihrem Bericht. Es lassen sich aber auch Bier-Reste mit Eigelb und Rum zu einem Shampoo vermischen und damit die Haare waschen. Wer den Geruch von Bier allerdings im eigenem Haar nicht vertragen kann, sollte sich ein paar nützliche Tipps für die Shampoo-Wahl bei Stiftung Warentest einholen oder auf einfache Hausmittel bei fettigem Haar zurückgreifen.

Wenn Bier gut für die Haare ist, ist es auch gut für die Haut. Es sollte aber nicht unbedingt abgestanden und vom Vortag sein, um mit einer Bier-Maske die Haut zu beleben. Besser ist dafür wohl frisches Bier. Eine Bier-Maske lässt sich schnell anrühren. Dazu wird Bier mit Heilerde vermischt oder mit Avocado, Teebaumöl und Apfelessig als Maske kombiniert. Bei unreiner Haut hilft auch eine Mischung aus drei Esslöffeln Bier mit einem Esslöffel naturtrübem Apfelessig und etwa 150 Milliliter Wasser, schreibt das Berliner Online-Portal smarticular.

Bier-Reste als Dünger für Pflanzen: Auf das Mischverhältnis kommt es an

Der Gerstensaft scheint ein Multitalent im Haushalt zu sein, welcher nicht nur für Haare, Haut und beim Grillen von Fleisch geeignet ist. Er dient mit seinen Mineralien ebenso auch als Dünger für Pflanzen im Garten. Die Inhaltsstoffe Kalium und Phosphorsäure fördern laut Chip.de das Wachstum und die Gesundheit von Pflanzen.

Allerdings kommt es dabei auf das Mischverhältnis und die Menge an, damit Blumen und Pflanzen gedeihen können. Abgestandenes Bier sollte im Verhältnis eins zu zwei mit Wasser verdünnt werden. Pflanzen sollten außerdem nicht öfter als ein- bis zweimal im Monat damit gegossen werden, damit die Pflanzen profitieren.

Bier-Reste zur Reinigung von Kleidung, Gold und Silber sowie als DIY-Fliegenfalle

Mit Bier lassen sich aber auch gut Flecken bekämpfen. Kaffeeflecken auf dem Hemd können laut Chip.de mit Bier einfach mehrfach abgetupft werden, damit sie wieder verschwinden. Ebenfalls gut hilft der Gerstensaft als Bier-Politur für Holz, Gold und Silber. Dazu sollte beispielsweise verfärbter Schmuck für einige Stunden in Bier eingeweicht und anschließend gut abgespült werden. Auch Töpfe können mit dem leichten Säuregehalt des Biers wieder glänzen. Einfach ein weiches Tuch mit Bier befeuchten und die Kochtöpfe damit abreiben..

Besser bekannt als die Bierdusche von Töpfen und Pfannen dürfte vielen Menschen wohl die selbstgebaute Bier-Fliegenfalle aus Schale und Frischhaltefolie sein. Der Gerstensaft zieht die Fruchtfliegen magisch an. Aus der Schale kommen die Tiere nicht mehr raus, wenn zuvor die Folie mit einem Gummi an dem Schälchen befestigt wurde und ein paar Löcher mit der Gabel ihnen den Zugang zum Gerstensaft zwar ermöglicht, aber ein Hinauskommen unmöglich macht. Aber auch mit Bananenschalen lassen sich die lästigen Biester in den Griff bekommen. (sthe)