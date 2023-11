Studie testet Warnhinweise auf Fleisch: „Fleischessen trägt zum Klimawandel bei“

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Schockfotos auf Fleisch: Eine Studie wies den Effekt von Hinweisen ähnlich wie bei Zigaretten nach. Die Warnungen hielten viele vom Fleischessen ab.

Durham– Ein deutscher Fußball-Zweiligist ergriff kürzlich harte Maßnahmen gegen Fleischkonsum: Beim VfL Osnabrück droht ein Gehaltsabzug für Fleischesser. Ein anderer Weg, den Verzehr tierischer Produkte zu reduzieren, könnten bedrohliche Darstellungen mit entsprechenden Hinweisen – ähnlich wie die Warnbilder auf Zigarettenpackungen sein, die Verbraucher vor den Auswirkungen des Verzehrs von Schnitzel, Steak und Co warnen.

Schon der Gedanke daran verdirbt Ihnen den Appetit? Das ging den Teilnehmern einer Studie, in denen Forschende die Wirkung von Schockhinweisen zu Fleischprodukten testeten, ebenso.

Vorsicht, Fleisch: Eine Studie testete Schockfotos gegen Fleischkonsum. Die Warnhinweise hielten Verbraucher tatsächlich vom Verzehr ab. © Jack Hughes / Durham University

Studie testet Warnhinweise auf Fleisch: Schockbilder zu Gesundheitsrisiken und Umweltfolgen

Für die Studie, die Anfang November im Fachmagazin Appetite veröffentlicht wurde, legten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der psychologischen Fakultät der Universität Durham ihren 1001 Fleisch essenden Probanden Bilder von Fleischprodukten, die mit Warnhinweisen versehen waren, vor.

Die drei Hinweise mit Schockbildern bezogen sich auf gesundheitliche Risiken: „WARNUNG: Fleischessen trägt zu schlechter Gesundheit bei“, Umweltfolgen: „WARNUNG: Fleischessen trägt zum Klimawandel bei“ und Pandemie-Gefahr: „WARNUNG: Fleischessen trägt zu Pandemien bei“.

Warnhinweise auf Fleisch halten Verbraucher vom Verzehr ab – Forschende weisen Effekt nach

Nachdem die insgesamt Studienteilnehmer mit den Bildern konfrontiert wurden, baten Studienleiter Jack Hughes und sein Team sie, zwischen verschiedenen Gerichten zu wählen – Fleischmenüs, einem Gericht mit Fisch oder einer vegetarischen oder veganen Variante. Das Ergebnis war eindeutig: In der Studiengruppe entschieden sich 7 bis 10 Prozent weniger Personen für ein Fleischgericht. Menschen neigen also dazu, sich seltener für das Fleischessen zu entscheiden, wenn sie mit entsprechenden Hinweisen auf dessen Folgen konfrontiert werden.

Nach der traumatischen Corona-Zeit wenig verwunderlich: Am wirksamsten hielten Warnhinweise auf zukünftige Pandemie-Ausbrüche die Studienteilnehmerinnen vom Verzehr von Fleischgerichten ab – hier entschieden sich anschließend zehn Prozent weniger für das Fleischgericht. Gesundheitswarnungen ließen 8.8 Prozent und Klimawarnungen 7.4 Prozent auf das Fleischessen verzichten.

Gyros, Gnocchi, Shawarma: Die 25 verwirrendsten Gerichte der Welt Fotostrecke ansehen

Die Studie ergab also, dass die Abschreckungsmaßnahmen auf Fleischprodukten tatsächlich dazu beitragen könnten, den Fleischkonsum von Verbrauchern generell zu reduzieren, so das Forscherteam. Die Erkenntnisse könnten einen Beitrag dazu leisten, Änderungen in der gastronomischen Auswahl zu fördern, die auch der Umwelt zugutekommen.

Vorbild Zigarettenschachtel: Warnhinweise auf Fleisch könnten helfen, Netto-Null-Ziel zu erreichen

„Das Erreichen von Netto-Null ist eine Priorität für die Nation und den Planeten“, sagte Autor Hughes gegenüber dem Guardian. „Da Warnhinweise bereits gezeigt haben, dass sie den Konsum von Nikotin sowie zuckerhaltigen Getränken und Alkohol reduzieren, könnte die Verwendung eines Warnhinweises auf fleischhaltigen Produkten dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen, wenn sie als nationale Maßnahme eingeführt wird“.

Schockbilder auf Zigarettenschachteln haben sich in vielen Ländern erfolgreich als abschreckend erwiesen. Nach ihrer Einführung in Deutschland im Jahr 2016 führten sie zu einem Rückgang des Zigarettenabsatzes um 11,3 Prozent. Die Studienergebnisse der Untersuchung der britischen Forschergruppe legt nun nahe, dass dieser Effekt auch auf Lebensmittel übertragbar sein könnte.