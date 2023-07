Wärmepumpen fallen reihenweise aus: Schuld ist sinkender Grundwasserspiegel

Von: Ulrike Hagen

Sie sind besonders effizient und verzeichneten im letzten Jahr den größten Zuwachs unter allen Typen. Doch nun mehren sich Meldungen über Ausfälle von Wasser-Wärmepumpen.

Frankfurt – Sie gelten als klimafreundliche Alternative zum Heizen mit fossilen Brennstoffe, vor denen Wirtschaftsminister Robert Habeck ausdrücklich warnt, und sollen der Schlüssel zur Energiewende sein. Doch ausgerechnet bei der Wärmepumpe, die viele Experten für alternativlos halten, macht sich nun der Klimawandel bitter bemerkbar – und die Heizung im schlimmsten Fall sogar unnutzbar. Vor allem in den Bundesländern im Süden Deutschlands häufen sich die Meldungen über Ausfälle von Wasser-Wärmepumpen.

Die Wärmepumpe läuft in vielen Fällen effizienter mit einer Flächenheizung. © Andrea Warnecke/dpa-tmn

Wärmepumpen fallen reihenweise aus: Schuld ist sinkender Grundwasserspiegel

Nicht nur in Bayern, sondern auch in Baden-Württemberg und Niedersachsen sind „Trockenlegungen“ zu verzeichnen. Und auch in Hessen sitzt die Dürre bereits tief im Boden. Doch obwohl Grundwasserwärmepumpen als besonders effizient gelten und von der Bundesregierung in der Bundesförderung für effiziente Gebäude sogar mit einem Extra-Bonus gefördert werden, fehlt in den Förderrichtlinien ein Hinweis auf mögliche Risiken durch fallende Grundwasserspiegel.

„Wir kennen das Phänomen und raten darum jedem, der sich eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe zulegen möchte, sich genau zu informieren, wie es um den Wasserspiegel, aber auch die Wasserqualität steht“, erklärt Ramona Mittag, Energieexpertin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Auch ein hoher Eisen- und Mangangehalt des Wassers könne zu einer schnellen Verockerung der Pumpe führen.

Von den verkauften Wärmepumpen in Deutschland waren 2022 die meisten Luft-Wärmepumpen. Doch Grundwasser-Wärmepumpen und sonstige verzeichneten mit 7.500 Geräten unter allen Typen den größten Zuwachs. © Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V.

Im vergangenen Jahr waren von den 236.000 verkauften Wärmepumpen in Deutschland zwar die meisten, nämlich 205.000 Stück, Luft-Wärmepumpen (oder genauer: Luft-Wasser-Wärmepumpen), so der Bundesverband Wärmepumpe. Doch gerade die Grundwasser-Wärmepumpen verzeichneten mit 7500 Geräten unter allen Typen den größten Zuwachs mit 84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das sind die unterschiedlichen Wärmepumpen-Typen:

Luft-Wärmepumpe:

Eine Luft-Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft als Wärmequelle, um Gebäude zu beheizen oder zu kühlen. Sie saugt die Außenluft mithilfe eines Ventilators an und entzieht dieser die darin enthaltene Wärme. Da die Lufttemperaturen schwanken und im Winter sehr niedrig sein können, sind Luft-Wärmepumpen in der Regel weniger effizient als Erd- oder Wasser-Wärmepumpen. Allerdings sind sie einfacher zu installieren und erfordern weniger Aufwand bei der Genehmigung.

Erd-Wärmepumpen nutzen die im Erdreich gespeicherte Wärme, um Gebäude zu beheizen oder zu kühlen. Sie entziehen dem Boden die gespeicherte Wärme mithilfe von Erdkollektoren oder Erdsonden. Die Erdkollektoren werden horizontal im Boden verlegt, während die Erdsonden vertikal gebohrt werden. Erd-Wärmepumpen können das ganze Jahr über eine relativ konstante Leistung erbringen, da die Erdtemperatur in größerer Tiefe das ganze Jahr über relativ stabil bleibt.

Eine Wasser-Wärmepumpe nutzt Grundwasser als Wärmequelle, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Sie entzieht dem Grundwasser Wärme und gibt sie an das Heizsystem des Gebäudes ab. Das kalte Wasser wird anschließend wieder in den Untergrund zurückgeleitet. Wasser-Wärmepumpen gelten als besonders effizient, da sie konstante und vergleichsweise hohe Temperaturen des Grundwassers nutzen können.

Grundwasser legt Wärmepumpe lahm: Informationen der zuständigen Ämter lückenhaft

Eigentlich eine gute Nachricht, denn: Durch die konstante Temperatur des Grundwassers können solche Wärmepumpen, von denen einige Geräte auch als Klimaanlage arbeiten, effizienter arbeiten. Doch ausgerechnet der Klimawandel sorgt nun aber für Probleme: Der fallende Grundwasserspiegel sorgt für immer mehr Ausfälle. Nach Recherchen des ARD-Politikmagazins report ist es für Betroffene schwierig bis unmöglich, verlässliche Informationen darüber zu erhalten, ob eine Grundwasserwärmepumpe an einem bestimmten in Zukunft reibungslos funktionieren wird.

Die Bewertung der Anträge liegt in der Zuständigkeit der Wasserwirtschaftsämter, von denen es bundesweit etwa 300 gibt. Jedoch konnte auf Nachfrage nur die Hälfte dieser Ämter Angaben zum Grundwasserspiegel an konkreten Adressen machen, so report. „Deutschland gehört zu den Ländern mit den größten Wasserverlusten, das wird in den nächsten Jahren auch sicher nicht besser“, warnt auch Ramona Mittag.

Aus für Wärmepumpe durch Wassermangel: Grundwasserspiegel sinken teils dramatisch

Schon im Mai berichtete die Süddeutsche Zeitung über einen Vorfall in Waldperlach, bei dem der Wassermangel die Wärmepumpe lahmlegte. Die gesamte Region verzeichnete teilweise den niedrigsten Grundwasserpegel seit 50 Jahren. Der dramatische Rückgang des Grundwasserspiegels ließ den Brunnen der Grundwasser-Wärmepumpe versiegen. Die Pumpe wurde unnutzbar, da der Brunnen im Jahr 2009 auf eine Tiefe von 17 Metern gebohrt wurde und später auf 20 Meter erweitert wurde. Eine weitere Bohrung war nicht mehr möglich.

Fallende Grundwasserspiegel: Nicht jeder Standort für Grundwasserwärmepumpen geeignet

„Ähnlich wie ein Brunnen bei sinkendem Grundwasserspiegel austrocknen kann, kann dies auch beim Brunnen einer Wärmepumpe geschehen“, zeigte sich Ulrich Spindler, Professor für Energie- und Gebäudetechnik an der Technischen Hochschule Rosenheim, von Ausfällen von Grundwasser-Wärmepumpen gegenüber der Süddeutschen Zeitung wenig überrascht. Aus diesem Grund empfehle er den Einsatz einer solchen Wärmepumpe nur noch unter „optimalen Wasserverhältnissen“.

Grundwasserspiegel legt Wärmepumpe trocken: Experten fordern verlässliche Daten

Kai Zosseder, ein Grundwasserforscher von der TU München, bemängelt die bisherige Datenlage laut Bayerischem Rundfunk. In Deutschland habe man sich bisher „sehr viel mit Hochwasser“ beschäftigt, während Niedrigwasser erst jetzt zum Thema wird. Zosseder fordert daher lokale, punktgenaue Daten sowie Prognosen durch die Ämter, um eine seriöse Planung von Grundwasserwärmepumpen zu ermöglichen. Aktuell sei dies jedoch noch eine Ausnahme bei den Wasserwirtschaftsämtern. Der Einbau einer Wasserpumpe berge daher oft ein Risiko, denn sinkende Grundwasserspiegel stellen Bauträger vor riesige Probleme.

Hinweise liefert immerhin der Grundwasser-Atlas von correctiv.org. , der für viele Landkreise Tendenzen für die Wasserspiegel in einer interaktiven Karte aufbereitet hat. Dafür hat das Redaktionsnetzwerk von rund 6700 Messstellen Daten aus den letzten drei Jahrzehnten analysiert. Erschreckend: An knapp der Hälfte der ausgewerteten Orte fiel das Grundwasser zwischen 2018 und 2021 auf den tiefsten Stand seit 1990.