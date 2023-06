DHL-Paketboten müssen nicht mehr klingeln: Was Verbraucher jetzt beachten sollten

Von: Lea Seitz

Teilen

Unter Paketempfängern ist die Verwunderung groß: Ihr DHL-Bote klingelt nicht mehr. Doch dabei handelt es sich nicht um dessen Versäumnis.

München – Viele Paketempfänger wundern sich oft: „Ich war doch zu Hause, und trotzdem hat der Paketbote nicht geklingelt.“ Gleichzeitig stößt man im Netz auf Geschichten von kreativen Ablageorten, bei denen sich manch einer gar an Ostern erinnert fühlt. Was viele allerdings nicht wissen: Die DHL hat ihre AGBs geändert und hält ihre Mitarbeiter dazu an, einen Bogen um die Klingel zu machen – unter bestimmten Umständen.

DHL-Paketboten müssen nicht mehr unbedingt klingeln. © Michael Gstettenbauer/Imago

Darum klingelt der Paketbote nicht mehr: AGB-Änderungen der DHL hat zwei Gründe

Genau genommen sind die Änderungen nicht wirklich neu: Sie traten schon am 12. Juli 2021 in Kraft. Die Gründe waren damals wegen der Corona-Pandemie mehr als nachvollziehbar: Treten die eigenen Mitarbeiter nicht mit jedem ihrer Kunden in persönlichen Kontakt, verringert sich die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Ein zweiter Grund gilt auch nach Pandemie-Ende: Es ist einfach effizienter und bringt Zeitersparnis. Wer nicht warten muss, bis eine Person die Tür öffnet, ist schneller beim nächsten Kunden.

Allerdings greift diese Regel auch nur unter bestimmten Umständen – nämlich, wenn der Kunde die Option „Ablageort“ für seine Lieferung ausgewählt hat. Das ist über eine Registrierung auf der DHL-Webseite möglich. Vor der Änderung der AGBs musste der Postbote auch vor dem Abstellen einmal klingeln. Das hat sich nun geändert.

Auf die Einstellung kommt es an: So klingelt der Postbote weiter an der Tür

Wer trotzdem weiter per Klingeln über die Ankunft seines Päckchens informiert werden möchte, sollte folgende Punkte beachten: Zum einen bei der Bestellung keinen Ablageort angeben, zum anderen kann im DHL-Kundenkonto die Option „Klingelwunsch“ aktiviert werden.

Verfügt man aber über einen „trocken, frei zugänglichen und für Dritte nicht einsehbaren“ Abstellort auf dem eigenen Grundstück, kann diese kostenfreie Lieferoption eine gute Wahl sein. Zum Beispiel dann, wenn man gerade unterwegs ist.