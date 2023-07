Revolution im Badezimmer: Ist die klassische Klospülung bald Geschichte?

Von: Stella Henrich

Schweizer Wissenschaftler entwickeln innovative Konzepte zur Wasserersparnis. Ein wasserloses Klo könnte die Toilette revolutionieren.

Zürich – Trotz der aktuellen Hitzewellen, die vielen Menschen das Leben schwer machen, ist jeder dazu aufgefordert, Wasser zu sparen. In diesem Sommer könnte das Wasser in zahlreichen Kommunen knapp werden. Einige Orte haben sogar schon Verbote erlassen.

In der Schweiz erarbeiten Wissenschaftler völlig neue Ansätze zum Wassersparen – auch in Bezug auf Toiletten. Ingenieure der ETH Zürich und der Eawag arbeiten an einer dezentralen und kreislauforientierten Wasserinfrastruktur. Denn „unser konventionelles Wassermanagement ist nicht zukunftsfähig und stößt zusehends an seine Grenzen“, sagt Max Maurer, Professor für Systeme in der Siedlungswasserwirtschaft an der ETH Zürich, bei Blick.ch. Dass das Wasser der Toilettenspülung im selben Klärbecken landet wie Duschwasser und Wasser vom Abwasch, ist für ihn wirtschaftlich und ökologisch Unsinn.

Schweizer Erfinder tüftelt an wasserloser Toilette

Maurer und sein Team arbeiten daher an einer Abwasserbehandlung, mit der Rohstoffe gleichzeitig gewonnen und weiterverarbeitet werden können. Das Konzept: Anstelle von großen Kläranlagen sollen Abwässer wie Grauwasser aus Duschen, vom Waschen, Baden und Spülen sowie Fäkalien aus der Toilette direkt vor Ort aufbereitet werden. Maurers Kollegin Elizabeth Tilley, Professorin für Global Health Engineering an der ETH, hat eine Methode entwickelt, die Fäkalien nicht nur in Dünger, sondern auch in Biogas umwandelt.

Unterdessen arbeitet ein Schweizer Forscher an einer Erfindung, die das WC revolutionieren könnte. Bastian Etter möchte eine wasserlose Toilette auf den Markt bringen.

So funktioniert das wasserlose Klo Anstelle einer Wasserspülung schiebt ein Förderband den Kot in einen eigenen Behälter. Sämtliche Nährstoffe werden an Ort und Stelle recycelt. Urin fließt bei diesem Konzept in einen separaten Behälter und schließlich weiter in eine zweiteilige Pflanzenkläranlage mit einer Größe von ungefähr zwei Quadratmetern für einen kleinen Haushalt. Pflanzen und Bakterien ziehen die Nährstoffe aus dem Wasser, in einem weiteren Schritt werden mittels Aktivkohle Hormone und Medikamentenrückstände entfernt. Das so entstandene Klärwasser kann zum Bewässern benutzt werden. Der abgetrennte Kot kommt in einen Wurmkomposter. Im Laufe von zwei Jahren entsteht so geruchsfreie, allerbeste Gartenerde.



Laut dem Bericht wurde das Konzept ursprünglich für ärmere Länder entwickelt, ist aber mittlerweile auch für die Schweiz von Interesse. Erste Anlagen werden bereits in verschiedenen Berghütten und Neubausiedlungen in Genf getestet. Hat die traditionelle Toilettenspülung, bei der pro Spülung bis zu zehn Liter Wasser abfließen, bald ausgedient?

Deutsche Menschen verbrauchen durchschnittlich 128 Liter Wasser pro Tag im Bad

Der Großteil des Trinkwassers wird in deutschen Haushalten laut Umweltbundesamt für Reinigung, Körperpflege und die Toilettenspülung verwendet. 2019 verbrauchte jede deutsche Person im Schnitt 128 Liter pro Tag. Berücksichtigt man den Wasserverbrauch für die Herstellung von Lebensmitteln, Kleidung und anderen Gütern, lag der Pro-Kopf-Verbrauch in dem genannten Jahr bei 7.200 Litern pro Tag.

Mit einer nationalen Wasserstrategie plant die Bundesregierung, die Wasserversorgung in Deutschland bis 2050 zu sichern. Versiegelte Betonflächen sollen geöffnet und mehr Grünflächen geschaffen werden. Zudem soll Wasser durch Fernwasserleitungen von wasserreichen in besonders trockene Gebiete transportiert werden. Wenn Sanierungen erfolgen, könnte alleine die Stadt Frankfurt ein Drittel Wasser einsparen.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Moritz Bletzinger sorgfältig überprüft.