Lidl-Kunde will Standard-Produkt kaufen und findet komplett leeres Regal vor – „nicht gut...“

Von: Momir Takac

Leere Regale sind in britischen Supermärkten und Discountern keine Seltenheit. © Twitter.com/Screenshot

Knappheit von Lebensmitteln ist in Großbritannien seit dem Brexit keine Seltenheit. Besonders eklatant ist er in einer Lidl-Filiale.

München - Leere Regale in Supermärkten oder Discountern kennen wir seit der Corona-Pandemie. Damals waren es vor allem Hamsterkäufe, welche diese Situationen verursachten. Auch heute noch sind Lebensmittel immer mal wieder knapp, was vor allem an gestiegenen Kosten infolge des Kriegs in der Ukraine liegt. Manche Kunden reagieren verärgert über Lieferengpässe.

Lidl-Kunde entdeckt komplett leeres Eier-Regal

Eklatant ist die Situation in Großbritannien, wo Supermärkte Lebensmittel rationieren. Kunden dürfen derzeit Gemüse wie Salat, Brokkoli, Tomaten, Paprika und Gurken nur in festgelegten Mengen einkaufen. Gründe sind Ernteausfälle und Sparmaßnahmen wegen hoher Energiepreise. Die Situation betrifft aber auch Eier. Wie dramatisch die Lage ist, dokumentiert ein Kunde von Lidl.

Er teilte im Netz ein Bild, das er in einer Filiale des Discounters aufgenommen hatte. Darauf zu sehen: praktisch nichts. Drei Regale, wo eigentlich Eier sein sollten, sind komplett leergefegt. „Lidl ist auch leer - nicht gut“, schrieb er bei Twitter. Das Wort „auch“ lässt vermuten, dass die Situation in anderen Supermärkten und Discountern ähnlich ist. Immerhin habe er woanders noch Eier ergattern können.

Eier sind nicht nur knapp - sondern auch teurer

Doch nicht nur die Knappheit ist ein Problem, sondern auch ein üblicher Mechanismus von Angebot und Nachfrage: Der Preis für Eier ist gestiegen. „Gestern habe ich 1,49 Pfund für zwölf Eier bezahlt“, twitterte ein Nutzer. „3,10 Pfund für zwölf Eier jetzt“, konterte der Lidl-Kunde und teilte den Kassenbon gleich mit.

Supermärkte in Großbritannien rationierten im vergangenen Jahr bereits Eier. Damals waren die Vogelgrippe und steigende Produktionskosten der Auslöser. Zuletzt war die britische Eierproduktion auf den niedrigsten Stand seit neun Jahren gefallen. Auch für Deutschland hatte vor einem Jahr der Bundesverband Ei vor einer Mangelversorgung mit Eiern deutscher Herkunft gewarnt. (mt)