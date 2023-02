Knoppers-Kummer: Kaufland-Kunde ärgert sich kurz vor Ladenschluss – andere schütteln den Kopf

Ein Kaufland-Kunde stürzte kurz vor Ladenschluss in Knoppers-Kummer – und beschwerte sich mit sieben Fotos bei der Supermarkt-Kette.

Viersen – „Morgens halb zehn in Deutschland“ lautet ein alter Werbespruch von Knoppers. Vielmehr abends um kurz vor zehn in Deutschland stand einem Schoko-Fan aus dem Raum Viersen der Sinn nach dem Snack. Er steuerte die örtliche Kaufland-Filiale im Stadtteil Dülken an, die werktags bis 22 Uhr geöffnet hat. Doch statt rabattierten Knoppers brachte der Besuch reihenweise Fotos und eine Beschwerde auf der Facebook-Seite von Kaufland.

Kaufland-Kunde aus NRW findet keine reduzierten Knoppers

„Gerade kurz vor 22 Uhr noch mal schnell rein, was holen und dann das ...“, ärgert er sich. „Warum sind alle reduzierten Knoppers weg und nur die zum normalen Preis sind am Start? Was komisch ist, dass nicht mal mehr die leeren Kartons da sind. Ist das in jedem Kaufland so? Also bei uns in 41751 Viersen/Dülken ist das irgendwie die Regel.“

Eines seiner sieben Fotos zeigt das leere Knoppers-Regal hinter den roten Schildchen – und dass der Schoko-Snack nur noch zum regulären Preis zu haben war. Auch die anderen Bilder dokumentieren, dass Schnäppchenjäger wohl in einigen Fällen kurz vor Schließung leer ausgingen.

Kaufland-Ärger für mehrere Nutzer nicht nachvollziehbar

Der Ärger mag nachvollziehbar sein, wenn man im Kaufland vor leergeräumten Auslagen steht. Selbst schuld, meinen trotzdem mehrere Kommentierer. „Karma is a bitch“, stänkert eine Nutzerin. „Ich würde niemals 5 Minuten vor Feierabend reingehen ... der Laden hat lang genug am Tag auf. Aber komisch, dass es Zeit für ein paar Fotos gab.“ Ein anderer frotzelt, was auch immer er damit meint: „Hält dem guten Mann. Helft ihm. Ich habe dazu keine Kraft mehr.“

Drei der Fotos, mit denen sich der Kaufland-Kunde beschwerte. © Facebook

Das sonst so umtriebige Social-Media-Team von Kaufland hat sich in den ersten elf Stunden nach der Beschwerde übrigens nicht zu Wort gemeldet. Es hat auch immer wieder alle Hände voll zu tun, denn immer wieder werden Kaufland-Beobachtungen im Netz diskutiert – vom Ekel-Fund bis hin zu einem ungewöhnlichen Aushang.