„Ist das als Drohung zu sehen?“: Zettel an Zeitungsboten sorgt für Diskussion

Von: Robin Dittrich

Paket- und Zeitungsboten haben es nicht immer mit freundlichen Kunden zu tun. Besondere Anweisungen an einen Boten sorgten jetzt für Diskussionen.

München – Paketboten und Empfänger verstehen sich nicht immer. Sei es aufgrund kurioser Ablageorte, die sich Paketboten suchen, oder unfreundlicher Empfänger. Einige Menschen beschweren sich sogar über die Lautstärke von Zeitungsboten.

Anwohner beschweren sich über Lärmbelästigung durch Zeitungsboten

Auf dem Instagram-Account von „notesofberlin“ werden regelmäßig Zettel gepostet, die Nutzer in der Hauptstadt entdeckt haben. Auf einigen Zetteln beschweren sich Anwohner über abartige Gerüche in Fahrstühlen. Andere appellieren an ihre Mitmenschen, bei der Lautstärke Rücksicht auf andere zu nehmen. Um eine vermeintliche Ruhestörung handelte es sich auch bei einem Zettel, mit dem ein Zeitungsbote angesprochen wurde.

„Lieber Zeitungsbote, bitte renne nicht früh morgens die Treppen runter. Es ist sehr laut und du weckst viele Menschen auf!!!“, schrieb der Verfasser auf seinen Zettel. Auf einem weiteren Zettel war ein griesgrämig dreinblickendes Gesicht zu sehen, das darauf gezeichnet wurde. Verziert worden war dieses mit dem Wort „Pssst.“ Damit der Zeitungsbote das Kunstwerk nicht verfehlen kann, spannte der Zeichner den Zettel zwischen Wand und Geländer auf eine Schnur, durch die der Bote hindurch musste.

Zettel an Zeitungsboten: „Ist das als Drohung zu sehen?“

Zusätzlich zur originalen Aufforderung, sich im Treppenhaus leiser zu verhalten, schrieb noch ein weiterer Anwohner auf den Zettel. Auch er fand: „Ja, lieber Bote, es ist immer laut. Auch wenn wir dich vermissen werden...bitte leiser! Danke.“ In den Kommentaren zeigten sich die meisten Instagram-Nutzer fassungslos, nachdem sie die beiden Zettel mit den Botschaften gesehen haben. „Das ist eine echte Frechheit“, fand ein User.

Ein anderer fragte sich: „Ist das ‚vermissen werden‘ irgendwie als Drohung zu sehen?“ Auch andere fühlten mit dem Postboten: „Das sind die Leute, die nach einem Arbeitstag als Postbote zusammen klappen würden“, lautete der Top-Kommentar unter den Bildern. Ein weiterer Nutzer würde aufgrund der Zettel eine einfache Konsequenz ziehen: „Würde die Zeitung ab jetzt unten ablegen.“ Einige konnten die Anwohner dennoch verstehen: „Wahrscheinlich war es dem Boten nicht bewusst und er hat kein Problem damit, etwas leiser zu sein.“