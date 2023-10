Whatsapp-Revolution: Messenger führt lang ersehnte Funktion ein

Von: Bettina Menzel

Menschen nehmen ein Selfie vor einem leuchtenden WhatsApp-Logo auf (Symbolbild). © IMAGO/Indranil Aditya/NurPhoto

Der Messenger-Dienst WhatsApp bietet Nutzern nun die Möglichkeit, sich mit zwei Konten auf einem Gerät anzumelden. Es soll einfacher werden, Berufliches von Privatem zu trennen.

Mountain View – Die neue Funktion bietet WhatsApp seinen rund zwei Milliarden Nutzern schon ab Donnerstag (19. Oktober). Das gab der zu Meta gehörende Messenger-Dienst in einer Mitteilung bekannt. Wer künftig zwei Konten auf einem Gerät nutzen will, muss allerdings zwei technische Voraussetzungen erfüllen.

WhatsApp bietet neue Funktion: Unter dieser Voraussetzung sind zwei Konten möglich

„Was ist besser als ein WhatsApp-Konto?“, fragt der Messenger-Dienst zu Beginn der Ankündigung seiner neuen Funktion. Die Antwort folgt prompt: „Genau - zwei WhatsApp Konten.“ Bislang gab es mit WhatsApp-Business eine eigene App für Geschäftskonten. Nun soll es aber einfacher werden, zwischen Konten zu wechseln, etwa dem beruflichen und privaten. „So musst du dich nicht mehr jedes Mal abmelden, zwei Handys mitnehmen oder dir Sorgen machen, dass du versehentlich vom falschen Konto aus Nachrichten sendest“, beschreibt der Messenger-Dienst die Vorteile seiner neuen Funktion, auf die laut Medienberichten viele Nutzer gewartet hatten.

Doch ohne eine zweite Telefonnummer ist die Einrichtung eines neuen WhatsApp-Kontos nicht möglich. Dafür ist ein Smartphone nötig, das Multi-Sim oder eSim unterstützt, um eine zweite Sim-Karte verwenden zu können. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, kann den zweiten Account ganz einfach hinzufügen. In den WhatsApp-Einstellungen reicht ein Klick auf den Pfeil neben dem eigenen Namen. Nutzer tippen dann auf „Konto hinzufügen“ und können auch die Privatsphäre- und Benachrichtigungseinstellungen für die beiden Konten separat festlegen, teilte das Unternehmen weiter mit.

Diese WhatsApp-Funktionen führte der Messenger-Dienst erst kürzlich ein

Ursprünglich war WhatsApp eine einfache Alternative zur SMS. Doch seit der Übernahme von Facebook im Jahr 2014 kamen nach und nach neue Funktionen hinzu. Jüngst erweiterte WhatsApp seinen Dienst etwa um öffentliche Kanäle, auf denen Nutzer Prominenten, Vereinen, Nachrichtenportalen oder Firmen folgen können. „Broadcast Channels kommen in den kommenden Wochen auf Facebook und Messenger“, kündigte Meta-Chef Mark Zuckerberg dazu an. „Seiten können Sprachnotizen, Texte, Fotos/Videos und GIFs mit allen teilen, die ihren Kanälen beitreten“, so Zuckerberg weiter. Wer indes einen Anruf von einer unbekannten Nummer auf WhatsApp bekommt, sollte vorsichtig sein. Es könnte sich um Betrüger handeln.