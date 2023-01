Kopfhörer im Straßenverkehr: Wann Strafen drohen – und wann nicht

Von: Fabian Pieper

Ein Fahrradfahrer mit Kopfhörern – ist das erlaubt? © Emily Wabitsch/dpa

Kopfhörer im Straßenverkehr sind vor allem bei jungen Trägern keine Seltenheit mehr. Doch sie bergen Risiken – auch rechtlicher Natur.

Berlin – Spätestens seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts kabellose Bluetooth-Kopfhörer mehr und mehr bei Verbrauchern Einzug gehalten haben, sieht man auch auf deutschen Straßen viele zumeist junge Menschen, die mit Kopfhörern in den Ohren oder auf dem Kopf unterwegs sind. Sie spazieren, joggen, fahren Fahrrad. Aber ist das grundsätzlich erlaubt? Kreiszeitung.de fasst die Antwort zusammen.

Kopfhörer im Straßenverkehr: Die Lautstärke ist entscheidend

Eine gewisse Klarheit bringt ein Blick in die Straßenverkehrsordnung (StVO). Unter Paragraph 23 („Sonstige Pflichten von Fahrzeugführenden“) wird in Absatz 1 festgehalten, dass „Sicht und Gehör nicht beeinträchtigt werden“. Streng genommen würde also das Tragen von Kopfhörern einen Verstoß gegen die StVO darstellen. Doch soweit kommt es nicht automatisch.

Denn entscheidend ist die Lautstärke. Wer nur leise Musik oder Podcasts hört und deshalb die Geräusche seiner Umgebung noch wahrnehmen kann, dem droht kein Verwarngeld. Manche Handys bieten sogar Funktionen dafür an, die Musik nicht zu laut werden zu lassen. Anders sieht es aus, wenn die Musik zu laut ist, um die Umgebung noch wahrnehmen zu können. Wenn ein Fußgänger, Radfahrer oder Kraftfahrzeugführer durch zu laute Musik Warnsignale wie ein Martinshorn überhört oder den Verkehr behindert, drohen nicht nur möglicherweise Hörschädigungen, sondern auch 10 Euro Verwarngeld. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Musik aus Kopfhörern oder Lautsprechern kommt. Und es können noch weitere Kosten auf einen zukommen, etwa durch das Blockieren von Einsatzfahrzeugen.

Arten von Kopfhörern

In-Ear-Kopfhörer: Sie werden in die Ohrmuschel gesteckt. Es gibt Typen, die den Gehörgang durch ihre Form verschließen und somit Geräusche von außen abblocken. Andere Typen liegen nur locker in der Ohrmuschel.

Sie werden in die Ohrmuschel gesteckt. Es gibt Typen, die den Gehörgang durch ihre Form verschließen und somit Geräusche von außen abblocken. Andere Typen liegen nur locker in der Ohrmuschel. On-Ear-Kopfhörer: Sie werden auf die Ohren aufgesetzt. Das Polster liegt auf dem Ohr, der Klang entweicht zum Teil nach außen.

Sie werden auf die Ohren aufgesetzt. Das Polster liegt auf dem Ohr, der Klang entweicht zum Teil nach außen. Over-Ear-Kopfhörer: Sie decken die Ohren komplett ab. Dadurch schirmen sie vor Umgebungsgeräuschen ab und lassen nur wenig Schall nach außen entweichen. Sie sind meistens groß und schwer.

Wird ein Radfahrer mit dem Handy in der Hand von der Polizei angehalten, droht ein Bußgeld von 55 Euro – selbst wenn das Handy nicht benutzt worden ist. Erlaubt ist hingegen, das Handy auf einer Halterung am Lenkrad zu befestigen. Benutzt werden darf es dann allerdings nur durch eine kurze und den Verhältnissen angepasste Abwendung des Blicks vom Straßenverkehr.

Noch drastischer können die Konsequenzen sein, wenn der Träger in einen Verkehrsunfall verwickelt ist. Dann kann ihm eine Teil- oder sogar die volle Schuld zugesprochen werden. Schlimmstenfalls erlöschen die Ansprüche auf Schmerzensgeld oder Schadenersatz. Und auch beim Versicherungsschutz kann es zu Unannehmlichkeiten kommen, da manche Versicherungen das Tragen von Kopfhörern im Straßenverkehr als grobe Fahrlässigkeit einordnen. Dann können sie die Kostenübernahme teilweise oder sogar gänzlich verweigern.

Telefonieren mit Kopfhörern ist erlaubt – aber nicht überall

Übrigens: Das Telefonieren mit Kopfhörern ist im Straßenverkehr grundsätzlich erlaubt, solange das Handy nicht in der Hand gehalten, der Fahrer durch das Gespräch abgelenkt oder das Gespräch so laut geführt wird, dass Warnsignale überhört werden könnten. Doch auch hier gilt: Im Falle eines Unfalls könnte finanzielles Ungemach auf einen zukommen.

Andere Länder, andere Sitten: In Frankreich ist das Benutzen von Kopfhörern und Freisprecheinrichtungen seit 2015 verboten. Auch in Italien kann die Benutzung von Kopfhörern teuer werden: 160 Euro drohen dort. In Österreich und der Schweiz hingegen gelten ähnliche Regelungen wie in Deutschland.