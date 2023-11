WhatsApp-Service nicht mehr komplett kostenlos: Änderung für Android-Nutzer ab Dezember

Von: Ulrike Hagen

Drucken Teilen

WhatsApp bittet Android-Nutzer zur Kasse: Für sie ist eine wichtige Funktion des Messenger-Dienstes bald nicht mehr unbegrenzt kostenlos verfügbar.

München – Nachdem der Nachrichtendienst eine innovative Funktion eingeführt hatte, die es auch iOS-Nutzern ermöglicht, Bilder und Videos als Dokumente per WhatsApp zu versenden, folgt nun ein Dämpfer für ebenjene Nutzer.

Backups für Whatsapp werden auf Google Drive für Android-Nutzer in bestimmten Fällen kostenpflichtig. Die Umstellung erfolgt bereits ab Dezember 2023, wenn auch schrittweise. Im ersten Halbjahr 2024 sollen alle Konten umgestellt werden.

WhatsApp zieht Android-Nutzern den Stecker: Für sie sind wichtige Funktionen des Messenger-Dienstes bald nicht mehr kostenlos verfügbar. (Symbolbild) © Andre M. Chang/dpa

WhatsApp-Service nicht mehr kostenlos: Änderung für Android-Nutzer ab Dezember

Von Urlaubsfotos über Geburtstagsständchen bis hin zum Konzertmitschnitt – in WhatsApp „versteckt“ sich nicht nur eine Tarnfunktion, sondern auch zahllose kostbare Erinnerungen. Bisher mussten sich Android-Nutzer über ihre Speicherung keine Gedanken machen, aber das ändert sich. Wer nicht aufpasst, wird zur Kasse gebeten. Mit dieser Änderung gleichen WhatsApp und Google die Backup-Regeln an die des iPhones an, wo WhatsApp-Backups bereits auf das kostenfreie Speicherkontingent in iCloud angerechnet werden, das sich auf 5 GB beläuft.

WhatsApp-Funktion wird für Android-Nutzer kostenpflichtig

Ab Dezember wird die beliebte Backup-Funktion für Android-Nutzer von WhatsApp mit Kosten verbunden sein. Bisher konnten Android-Besitzer ihre WhatsApp-Backups automatisch und kostenfrei im Google Drive sichern, dank einer Vereinbarung zwischen den Unternehmen Meta und Google.

Dieses Abkommen endet nun, und die ersten Nutzer könnten bereits im Dezember betroffen sein, wie das Unternehmen meldet. WhatsApp und Google haben diese bedeutende Änderung angekündigt, die sich auf Backups von Android-Smartphones auswirkt. Bereits ab Dezember 2023 werden WhatsApp-Backups auf das Speicherkontingent des Google-Kontos angerechnet.

WhatsApp setzt eine wichtige Änderung um: Kostenlose Android-Funktion wird eingestellt

In Zukunft steht Android-Nutzern auf Google Drive nur noch ein kostenloses Speichervolumen von 15 Gigabyte zur Verfügung. Dieses muss jedoch nicht nur für WhatsApp-Backups, sondern auch für Daten von Google Mail, Google Fotos oder Google Drive herhalten. Je nach Nutzung könnte der verfügbare Speicherplatz schnell knapp werden. Ein bisheriger Vorteil gegenüber iOS-Nutzern, die lediglich fünf Gigabyte kostenlosen Cloud-Speicherplatz bei Apple haben, wird damit kleiner.

Wie wir uns Technik vorgestellt haben vs. wie sie jetzt aussieht Fotostrecke ansehen

Diese Möglichkeiten haben Android-Nutzer bei WhatsApp ab Dezember

Für WhatsApp-Nutzer bedeutet dies künftig: Wer sein Speicherlimit überschreitet, muss entweder Platz schaffen oder eben für mehr Speicherplatz bei Google bezahlen. Wenn große WhatsApp-Backups hinzukommen, kann der verfügbare Platz in der Cloud allerdings schnell erschöpft sein. Immerhin bietet Google zusätzlichen Speicher vergleichsweise günstig an. Bereits ab 1,99 Euro im Monat gibt es 100 GB. 200 Gigabyte kosten einen Euro mehr – und für 10 Euro bekommt man bei Google großzügige zwei Terabyte.

Wichtige Änderung ab Dezember 2023: WhatsApp informiert Kunden über Banner

„Diese Änderung wird ab Dezember 2023 für Beta-Benutzerinnen und -Benutzer im Laufe des ersten Halbjahres 2024 allmählich für alle anderen WhatsApp-Benutzerinnen und Benutzer von Android-Geräten eingeführt“, erklärt das Unternehmen dazu. Weiter heißt es: „Wir informieren dich 30 Tage vor dem Inkrafttreten dieser Änderung mit einem Banner in WhatsApp unter Einstellungen > Chats > Chat-Backup“.