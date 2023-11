Nächste Preissprünge für Öl und Gas kommen – So sparen Sie Geld mit cleverem Heizen

Von: Jörg Heinrich

Fallen die Temperaturen, steigt meist der Verbrauch von Öl, Gas und Co. – und damit auch die Kosten. Dank einiger Technik-Kniffe kann man heutzutage sparsam heizen.

München – Der ungebremste Anstieg bei den Energiepreisen ist erst mal vorbei. Doch Heizen ist immer noch teurer als vor einigen Jahren. Und die nächsten Erhöhungen sind bereits abzusehen.

Denn im Januar setzt die Bundesregierung die noch auf sieben Prozent reduzierte Mehrwertsteuer auf Erdgas wieder auf 19 Prozent herauf. Zudem steigt auch die CO2-Abgabe. Das verursacht rund 20 Euro Mehrkosten pro Monat für einen Durchschnittshaushalt. Sparen lässt sich durch smartes Heizen mit „intelligenten“ Thermostaten. IPPEN.MEDIA beantwortet die wichtigsten Fragen.

In den eigenen vier Wänden möchte man nicht frieren, das ist klar. In Unkosten stürzen allerdings auch nicht. Apps helfen dabei, den Überblick über Wärme und Verbrauch zu behalten. © Uwe Umstätter/Imago

1. Wie funktioniert smartes Heizen?

Im Mittelpunkt stehen per Internet vernetzte Heizthermostate, die sich per App steuern lassen – oder auch durch simples Klicken direkt am Heizkörper. Die Funktionsweise ist ganz einfach. Beim klassischen Thermostat wirkt durchs Drehen ein kleiner Stift auf das Ventil ein, das dadurch mehr oder weniger stark gedrückt wird. Das regelt die Temperatur.

Bei einem smarten Thermostat übernimmt ein kleiner Motor diese Steuerung. Damit lassen sich per App beispielsweise Tag- und Nachttemperaturen einrichten. Oder die Heizung schaltet sich mit einem zusätzlichen Fenstersensor automatisch ab, wenn gelüftet wird. Wer im Winterurlaub ist, kann von unterwegs ein paar Stunden vor der Rückkehr nach Hause die kuschelige Wohlfühltemperatur einstellen. Die Batterien in den Thermostaten müssen nur alle gut zwei Jahre getauscht werden.

2. Wie schwierig ist die Installation?

Gar nicht! Mit einer Zange oder einem Schraubenschlüssel wird das bisherige Thermostat abgeschraubt und das smarte Thermostat befestigt. Wasser tritt dabei keines aus, und die Installation schaffen auch Laien. Adapter für alle gängigen Heizkörper liegen meist bei. Nach der Inbetriebnahme und der genauen Einstellung per App läuft die smarte Heizung. Danach ist die App eigentlich gar nicht mehr erforderlich.

Wenn beispielsweise ältere Menschen wenig Technik-affin sind, können ihre Kinder das System einrichten. Wärmer und kälter wird es dann auch ohne Handy mit der Touch-Bedienung direkt am Thermostat. Nur mit Fußbodenheizungen funktioniert das smarte Heizen meist nicht.

3. Smartes Heizen: Wie viel Geld lässt sich auf diese Weise sparen?

Die Hersteller versprechen im besten Fall gut 30 Prozent weniger Verbrauch. Das ist optimistisch, aber zumindest gut die Hälfte ist meist machbar. Wichtig dabei: Je schlechter gedämmt ein Gebäude ist, desto größer wird das Potential. Zu Hause bei tz-Technikexperte Jörg Heinrich hat sich durch smarte Thermostate der Messwert im Bad einen Monat vor der Ablesung von rund 85 auf 35 reduziert, und im Wohnzimmer von 45 auf 25. Das liegt auch am bewussteren Heizen, das die smarten Thermostate unterstützen. Je mehr Heizkörper mit der Technik ausgestattet werden, desto mehr lässt sich sparen

4. Brauche ich neben dem Thermostat auch noch zusätzliche Geräte?

Das smarte Heizthermostat Thermo der Münchner Firma Eve (75 Euro) ist vor allem in der Apple-Welt zu Hause. Sprich: Wer einen HomePod/HomePod mini oder ein Apple TV daheim hat, braucht kein zusätzliches Steuergerät, das auch Bridge (Brücke) genannt wird. Hier reicht nur das Thermostat aus. Der Kontakt zwischen WLAN-Router und Thermostat läuft dann über eines der Apple-Geräte. Durch ein kostenloses Update auf den neuen Smarthome-Standard Matter wird das Thermo ab 14. November erstmals auch Android-fähig. Besitzer eines Fritzbox-Routers kommen ebenfalls ohne Bridge aus. Die dazu passenden Thermostate Fritzdect 301 oder 302 sind zwischen 50 und 60 Euro vergleichsweise günstig. Praktisch: Zur Steuerung ist hier keine Smartphone-App erforderlich, das funktioniert auch im Browser.

5. Wie klappt das smarte Heizen mit „Bridge“?

Generell mit allen Handy-Plattformen kompatibel sind die Thermostate von Tado, ebenfalls aus München. Allerdings ist dabei – nur einmal pro Wohnung – ein kleines Zusatzgerät als Brücke zum WLAN-Router erforderlich. Ein Starterkit fürs Tado V3 mit Bridge und einem Thermostat kostet rund 130 Euro. Aktueller Warentestsieger mit Note 1,7 ist das Homematic IP Evo für alle Smartphone-Plattformen, das mit Bridge rund 130 Euro kostet. Aber auch Fritzdect 302 (1,9), Tado (2,2) und Eve (2,3) schneiden „gut“ ab. Weitere empfehlenswerte Thermostate sind das Danfoss Ally (mit Bridge 150 Euro) und das Bosch Heizkörperthermostat II (mit Bridge 145 Euro).

6. Smartes Heizen: Was sind die neuen Trends bei der Technik?

Die Umstellung auf Matter ist bei allen Herstellern ein Thema. Dadurch „verstehen“ sich dann beispielsweise Fenstersensoren und Thermostate verschiedener Firmen. Von Eve erscheint Mitte November der neue Sensor Thermo Control (80 Euro), der die Raumtemperatur beispielsweise direkt an der Couch oder am Schreibtisch misst. Die Ergebnisse werden drahtlos zum Thermostat übertragen, was für noch mehr Wohlbefinden sorgen soll. Über eine weitere Softwareaktualisierung sind die smarten MotionBlinds-Rollos von Eve (ab ca. 280 Euro) künftig in der Lage, sich je nach Sonnenstand und Temperatur automatisch zu öffnen und zu schließen.

