Diese Ausnahmen sollten Sie kennen: Deutschlandticket gilt jetzt auch für einige IC- und ICE-Züge

Von: Karolin Schäfer

Drucken Teilen

Das Deutschlandticket gilt normalerweise nur im Nah- und Regionalverkehr. Doch es gibt auch Ausnahmen: Es ist teils auch im Fernverkehr nutzbar.

Frankfurt – Nach wie vor erfreut sich das Deutschlandticket großer Beliebtheit. Für 49 Euro im Abo können Bahnreisende bundesweit im öffentlichen Nahverkehr fahren. Mit einem Trick lässt sich das Deutschlandticket auch einzeln kaufen. Streckenweise können Fahrgäste den Fahrschein sogar für ICE-Züge nutzen.

Deutschlandticket für Züge im Fernverkehr? Auf diesen Strecken ist es möglich

Diese Regelung gilt allerdings nur für wenige Ausnahmen. Das 49-Euro-Ticket wird seit Freitag (24. November) für drei Fernverkehrsstrecken in Zügen der Deutschen Bahn in Berlin und Brandenburg akzeptiert, hieß es in einer Mitteilung des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB).

Die Ausnahme gilt für folgende IC- und ICE-Verbindungen:

Berlin Hbf – Elsterwerda (IC)

Berlin Südkreuz – Prenzlau (ICE)

IC-Zugpaar Potsdam Hbf – Cottbus

Fernverkehr ohne Aufpreis mit dem Deutschlandticket nutzen: Auch für weitere IC-Züge möglich

Für diese Züge können Fahrgäste das Deutschlandticket also ohne Aufpreis nutzen. Das hatte der VBB im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg mit der Bahn-Tochter DB Fernverkehr ausgehandelt. Wichtig zu wissen ist dabei aber, dass diese Regelung nicht automatisch für alle Strecken im Fernverkehr gilt.

Das 49 Euro teure Deutschlandticket kann in Ausnahmefällen auch im Fernverkehr genutzt werden. © Thomas Banneyer/dpa

Weitere Ausnahmen gibt es bereits in anderen Bundesländern. So können Reisende auf ausgewählten Strecken im Fernverkehr auch ihr Nahverkehrsticket nutzen, heißt es auf der Webseite zum Deutschlandticket. Auf diesen IC-Strecken wird das Ticket für 49-Euro bereits anerkannt:

Bremen – Emden Außenhafen/Norddeich Mole

Erfurt – Gera

Rockstock – Stralsund

Stuttgart – Konstanz (Gäubahn)

Dresden – Chemnitz

Dortmund – Dillenburg

Bisher noch keine Upgrade-Funktion auf Fernverkehr fürs Deutschlandticket

Erst vor wenigen Monaten hatte es eine Änderung beim Deutschlandticket gegeben. Reisende haben bei Verspätungen keinen Anspruch mehr auf die Nutzung von ICE-, IC- und EC-Zügen. Wer auf den Fernverkehr umsteigen möchte, muss die Kosten also selbst tragen.

Eine Upgrade-Funktion vom Deutschlandticket auf Fernverkehrsfahrkarten gibt es bislang noch nicht. Es ist immer eine separate Fahrkarte nötig, betonte die Deutsche Bahn (DB). Allerdings sei die DB derzeit im Austausch mit den Verkehrsverbünden hinsichtlich einer „Kombinierbarkeit eines Deutschlandtickets mit einer Aufpreisfahrkarte für Fernverkehrszüge“.

Die Bundesregierung will zwar am Deutschlandticket festhalten, in Sachen Finanzierung gibt es aber noch keine Einigung. Der Verkehrsbund drängt auf eine baldige Lösung. Künftig könnte es aber teurer werden – eine mögliche Folge nach der Haushaltssperre des Finanzministeriums. (kas)