Tausch-Angebot in vielen Städten: Führerschein gegen 49-Euro-Ticket – Doch es gibt einen Haken

Von: Sandra Sporer

49-Euro-Ticket gegen Führerschein. Mit diesem Angebot werben einige Städte und Gemeinden. Allerdings bekommt man den Lappen nicht so leicht wieder.

München – Der Tausch wird nämlich als freiwilliger Verzicht auf den Führerschein gewertet, wie die Initiative Deutschland mobil 2030 auf ihrer Webseite zur Aktion informiert. Damit erlischt die Fahrerlaubnis für alle erworbenen Führerscheinklassen. Dahinter steckt jedoch kein perfider Plan, mit dem Ziel Menschen um ihren Führerschein zu bringen. Viel mehr soll ein Anreiz für Fahrer geschaffen werden, die sich im Straßenverkehr ohnehin unsicher fühlen. So sind unter anderem ältere Personen teils ungern mit dem Auto unterwegs, etwa bei Dunkelheit oder zu großem Verkehrsaufkommen. In Zukunft könnten auf Senioren auch regelmäßige Fahrtauglichkeitsprüfungen zukommen.

Führerschein gegen 49-Euro-Ticket: Gemeinden wollen Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel fördern

Für den Verzicht auf den Führerschein – der eventuell ohnehin angestanden hätte – bekommen sie so im Gegenzug immerhin das kostenlose Ticket. Allerdings natürlich nicht für immer, wodurch der Tausch wirklich nur für jene interessant ist, die ohnehin nicht mehr mit dem Auto fahren wollen oder können. Wie lange die Kosten übernommen werden, variiert:

Ennepe-Ruhr-Kreis: 12 Monate

Lübeck: 12 Monate

Leverkusen: 12 Monate

Dortmund: 2 Monate

Quelle: d-ticket.info

Der Haken: Tausch gilt als Führerscheinverzicht

Auch einen weiteren Punkt sollte man unbedingt bedenken. Ein Umstieg zurück auf den Führerschein ist nicht möglich. Denn um das kostenlose Deutschlandticket zu bekommen, muss man permanent auf seinen Führerschein verzichten. Die Fahrerlaubnis erlischt folglich. Wer doch wieder ans Steuer will, muss wieder die (Fahr-)Schulbank drücken und erneut eine Führerscheinprüfung ablegen.

Allerdings gehen die teilnehmenden Städte und Gemeinden mit dieser Tatsache sehr offen um. So weist etwa die Stadt Leverkusen in einer Pressemeldung explizit darauf hin, dass es sich um eine „Abmeldung ihrer Fahrerlaubnis“ handelt. Und auch die Stadt Lübeck schreibt auf der Webseite zur Aktion: „Mit Ablauf des Jahres-Abos wird der Führerschein nicht zurückgegeben.“ Bei den anderen Anbietern der Tauschaktion finden sich ähnliche Formulierungen.

Den Führerschein gegen ein kostenloses 49-Euro-Ticket tauschen. Das Angebot klingt verlockend, lohnt sich aufgrund eines Hakens allerdings nicht für jeden. © Dwi Anoraganingrum/IMAGO

Trotz Haken große Nachfrage für Führerschein gegen 49-Euro-Ticket Tauschaktion

Der größte Haken der Aktion besteht somit darin, dass dauerhaft auf den Führerschein verzichtet wird, die Kosten für das 49-Euro-Ticket nach Ablauf des Aktionszeitraumes jedoch selbst getragen werden müssen. Dennoch erfreuen sich die Angebote offensichtlich großer Beliebtheit.

Zwar erklärte die Initiative Deutschland mobil 2030 gegenüber Welt, dass ihr noch „keine Zahlen“ vorliegen, die einzelnen Städte und Gemeinden sehen jedoch eine große Nachfrage. So heißt es etwa in einer Pressemeldung des Ennepe-Ruhr-Kreises, dass 130 Interessenten an der Verlosung der 20 verfügbaren kostenlosen Tickets teilgenommen haben.

Wer nach wie vor mit dem Auto informiert ist, sollte sich über die neuen Maut-Regeln in Österreich informieren. Unter anderem gibt es ab nächstem Jahr eine Tagesvignette. (sp)