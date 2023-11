Grippe, Magendarm & Co.: Diese Haushaltsgegenstände machen krank

Von: Cefina Gomez

Die Küchenablage gilt als besondere Brutstätte für Keime. Immerhin kommt sie täglich mit Lebensmittel und deren Reste in Berührung. Doch auch vermeintlich harmlose Gegenstände aus dem Haushalt zählen zu regelrechten Keimschleudern. (Symbolfoto) © Imago

Nicht nur der Toilettensitz ist eklig, auch vermeintlich harmlosen Haushaltsgegenstände entpuppen sich als echte Keimschleuder.

Kassel – Selbst das sauberste Zuhause könnte der eigenen Gesundheit zusetzen. Denn Fakt ist: auch die harmlosesten Gegenstände in unserem Zuhause könnten sich in wahre Brutstätte für Viren und Bakterien verwandeln. Laut dem WDR-Angebot Quarks können Influenzaviren zwei Tage überleben.

Noro- oder Rhinoviren haben sogar eine Überlebensdauer von bis zu sieben Tagen und Streptokokke nisten sich auch gerne mal sechs Monaten ein. Die Lösung liegt im regelmäßigen Desinfizieren. Experten verraten, auf welche Gegenstände und Oberflächen ein besonderes Augenmerk gelegt werden sollte.

Der Keimschleuder-Klassiker: Die Türklinke und der Lichtschalter

Das Erste, was wir berühren, sobald wir nach Hause kommen ist die Türklinke, dicht gefolgt vom Lichtschalter. Genau auf diesen Gegenständen tummeln sich Bakterien und Viren, die wir fleißig in der U-Bahn oder auf dem Arbeitsplatz gesammelt haben. Um der unliebsamen Grippe den Kampf ansagen, sollte hier auf eine regelmäßiges desinfizieren Wert gelegt werden.

Der Keimschleuder-Hotspot: Die Fernbedienung

Die Fernbedienung wird in vielen Haushalten oft benutzt und selten geputzt. Laut einer Studie University of Virginia, wie aus einem Bericht des Fokus hervorgeht, ist die Fernbedienung einer der größten Keim-Hotspots. Ein regelmäßiges Reinigen kann Abhilfe schaffen, insbesondere wenn ein Familienmitglied bereits mit einer Erkältung zu kämpfen hat.

CEO of Keimschleuder: Der Computer und die Tastatur

Das konsequente Ignorieren des Computers und der Tastatur bei der Putzroutine könnte folgenschwer sein. Besonders hoch ist das Risiko, mit Krankheitserregern in Berührung zu kommen, wenn am Arbeitsplatz fleißig geschlemmt wird. Schmutzige Hände und Schweiß sind der perfekte Nährboden für Hautinfekte, Erkältungen und Magen-Darm-Beschwerden.

Tierisch viele Keime: Der Ball und der Fressnapf

Die Katze ist nach wie vor das beliebteste Haustier Deutschlands, dicht gefolgt vom Hund. Was vielen Haustierbesitzern leider entgeht, ist die hohe Keimbelastung, die von den Vierbeinern ausgeht. Gegenstände wie Tierspielzeug oder Fressnäpfe können mit Bakterien, Pilzen oder Würmern verseucht sein. Mit konsequenten Händewaschen und das Waschen und Reinigen von Kuscheltieren und Decken bleiben Tierliebhabern einige Krankheiten erspart.

Keimschleuder-Paradise Smartphone?

Kaum ein anderer Gegenstand ist öfter in unseren Händen als das Smartphone. Hygiene-Forscher Markus Egert, gibt Entwarnung: Laut der Studie, die der Experte geleitet hat, ist die Touchscreen Oberfläche zu glatt, damit Bakterien und Viren langfristig haften bleiben können. Mithilfe von alkoholischen Brillenreinigungstüchern kann die Keimbelastung um 96 Prozent reduziert werden.

Keim-Wohlfühloase: Die Bettwäsche

Im Idealfall verbringen wir je nach Alter um die sieben bis elf Stunden am Tag im Bett. Bakterien, Milben und Pilze leisten uns in dieser Zeit gerne Gesellschaft. Besonders bei kleinen Kindern können Hygieneprobleme entstehen, die ganz leicht auf die ganze Familie übertragen werden können. Die einzige Lösung ist viel Lüften und die Bettwäsche wöchentlich auf 60 Grad Celsius waschen.

Krankheitserreger Quietsche-Entchen

Was darf beim Baden für Ernie aus der Sesamstraße und vielen anderen Kindern nicht fehlen? Das Quietsche-Entchen! Allerdings kann dieses süße Spielzeug so manchen zum Verhängnis werden, denn im Inneren des Entchens wuchern verschiedene Bakterien und Pilze. Durch die dauerhafte Feuchtigkeit und dem Kunststoff fühlen sich ungebeten Gäste wie zu Hause. Entzündungen oder Magen-Darm-Erkrankungen können die Folge sein. Was viele nicht wissen, auch der Duschvorhang könnte zur Keim-Oase mutieren.

Keim-Kammer des Schreckens: Der Geschirrspüler

Durch verschiedene Lebensmittel kann sich der Geschirrspüler ganz schnell in eine kleine Dreckschleuder verwandeln und von Keimen regiert werden. Durch die Feuchtigkeit in Kombination mit niedrigeren Temperaturen verbreitet sich auch gerne der schwarze Hefepilz, Candidapilze und andere Mikroben, die teils zu lebensbedrohlichen Erkrankungen führen können. Wer keinen Geschirrspüler zur Verfügung hat, sollte das Gesundheitsrisiko im Spülschwamm nicht unterschätzen.