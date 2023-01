Krankenkassen erhöhen Beiträge – was das für Rentner bedeutet

Von: Robin Dittrich

Viele Krankenkassen erhöhen im Jahr 2023 ihre Beiträge. Auch Rentner sind davon betroffen. Doch was bedeutet die Erhöhung für sie?

Hamburg – Der Grundbeitrag zur Krankenversicherung ist gesetzlich festgelegt: Er beträgt 14,6 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens. Im Jahr 2023 erhöhen sich jedoch die Zusatzbeiträge. Diese können von den Krankenkassen selbst festgelegt werden. Was bedeutet diese Erhöhung für Rentner?

Der allgemeine Beitragssatz zur Krankenversicherung von Rentnern beträgt deutschlandweit einheitlich 14,6 Prozent. Rentner tragen davon nur die Hälfte, also 7,3 Prozent – die andere Hälfte wird von der deutschen Rentenversicherung übernommen. Rentner müssen sich dabei um nichts kümmern, der Anteil wird bei der monatlichen Rentenzahlung einfach einbehalten. Auch an dem von Krankenkassen erhobenen Zusatzbeitrag beteiligt sich die Rentenversicherung zur Hälfte – wie hoch ist dieser?

Der Zusatzbeitrag wird von jeder Krankenkasse individuell festgelegt. 2023 erhöhen viele Krankenkassen diesen Zusatzbeitrag – oftmals ist dieser jetzt 0,1 bis 0,5 Prozent höher als noch 2022. Liegt der Zusatzbeitrag Ihrer Krankenkasse bei 1,6 Prozent, müssen Sie 0,8 Prozent davon selbst zahlen. Rentner müssen dazu noch den Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen. Dieser liegt 2023 bei 3,05 Prozent, beziehungsweise 3,40 Prozent für Kinderlose. Dieser Pflegeversicherungsbeitrag muss von Rentnern allein getragen werden.

