Nach Kroatien oder doch ins geheime Urlaubsparadies daneben? Die Adria-Perle Albanien

Von: Stella Henrich

Bislang galt Kroatien als beliebtes Ferienziel. Doch derzeit fällt das Land Touristen durch seine hohen Preise auf. Dabei gibt es günstige Alternativen an der Adriaküste.

München ‒ Das Urlaubsland Kroatien ist für Touristen teuer geworden. Das Land an der Adria lockte bislang mit Sonnenschein, gutem Essen und komfortablen Unterkünften zu erschwinglichen Preisen. Doch die Preise haben sich inzwischen stark geändert. Eine Kugel Eis kostet 3,50 Euro, für einen Burger zahlen Reisende bis zu 22 Euro, ein Pfannkuchen kostet sechs Euro und eine Calamari 18 Euro, wie eine Reportage vor Ort an der Adriaküste offenlegt. Das Mittelmeerland gilt inzwischen als teuerstes Pflaster in der Region.

Urlaub an der Adriaküste: Kroatien verschreckt Touristen mit hohen Preisen

Denn auch bei den Unterkünften langen die Hoteliers kräftig zu. Selbst die Preise für Campingplätze sind fortan saftig. Jetzt treffen – beinahe wie ein göttlicher Fluch – schwere Überschwemmungen das Land. Im mondänen Kurort Opatija sowie in der benachbarten Großstadt Rijeka in der Kvarner Bucht haben heftige Regenfälle die Straßen unter Wasser gesetzt. Das Land reagiert. Kündigt sogar Preisnachlässe von offizieller Seite an. Schließlich ist der Tourismus eine wichtige Einnahmequelle für die Kroaten. Ob es für diesen Schritt bereits zu spät, und Urlauber doch noch in den kommenden Wochen das Land bereisen werden ist offen.

Denn es gibt inzwischen auch Alternativen für einen Urlaub an der Adria:

Istrien

Albanien

Paul Bradbury, Kenner der Adria-Region, glaubt zwar, dass Kroatien ein vielfältiger Ort sei und seine Tourismusangebote sehr unterschiedlich seien. Bradbury schreibt für den Blog total-croatia-news.com und hält dort seine Erfahrungen mit der Urlaubsregion fest. Er selbst lebt seit 13 Jahren in Dalmatien und kann bestätigen, dass die Preise in Split in den vergangenen zwölf Monate definitiv teurer geworden sind. „Aber nicht überall“, so Bradbury. Er jedenfalls kennt Orte, in denen es ein großes Bier mit Meerblick für drei Euro und ein sättigendes Hauptgericht für zehn Euro gibt. Doch diese Orte müssen Touisten erst einmal selbst vor Ort finden.

Urlaubsparadies an der Adria: So schön ist die Kroatien-Insel Istrien

Doch auch Istrien, Kroatiens nordöstliche Halbinsel, verspricht ein schönes Urlaubsziel zu sein mit kristallklarem Wasser, einsamen Buchten und malerischen Hafenstädten sowie romantischen Bergdörfern. Im Hinterland warten laut Traelbook.de endlose Olivenhaine und guter Wein. Für die Region spricht dem Bericht zufolge die gute Erreichbarkeit, das Meer mit schönen und einsamen Buchten sowie schönen Sandstränden, etwa in Rabac, Porec, Umag oder Medulin. Außerdem sei das Klima mit 25 bis 30 Grad im Sommer nicht zu heiß. Das Essen soll Urlauber mit frischen Fisch und Meeresfrüchten überzeugen. Auch Austern, Scampi, verschiedenste Muscheln, Tintenfisch, Sardellen, Brasse und Seezunge gehören auf den Tisch von Istrien. Dazu gibt es passende Weine aus der Region. In Istrien lässt sich außerdem Wandern, Mountainbiken, Reiten, Golfen, Tennisspielen und natürlich jede Menge Wassersport betreiben.

Die schönsten Orte Istriens:

Hafenstadt Pula

Küstenstadt Rovinj

Badeort Porec

Hügelstadt Motovun

Naturpark Kamenjak

Küstenstädtchen Umag

Kleinste Stadt der Welt Hum

Vrsar an der Westküste

an der Westküste Zarečki Krov mit seinem Wasserfall

mit seinem Wasserfall Novigrad

Steinerne Stadt Bale

Urlaub in Albanien: Hier sind die Preise für Urlauber noch wesentlich günstiger als derzeit in Kroatien.

Kroatien oder doch in ein Urlaubsparadies daneben? Das Balkanland Albanien

Albanien gilt laut Business-Insider noch immer als Geheimtipp. Dabei habe das Land alles für einen perfekten Urlaub: aufregende Städte, traumhafte Strände, idyllische Berglandschaften und viel Kultur. Das Balkanland liegt direkt am Mittelmeer und die Küste verläuft sowohl an der Adria als auch am Ionischen Meer entlang und verspricht vor allem laut reisevergnügen.com „günstig“ zu sein. Ein Bier an der Bar koste 2,50 Euro, Abendessen fange ab fünf Euro an. Eine Übernachtung in einem Hotel im Stadtzentrum gebe es ab 20 Euro. Bezahlt wird in Albanien mit der albanischen Lek. Von München aus braucht man mit dem Auto etwa 16 Stunden, mit dem Flieger nur zwei Stunden.

Als Badeorte werden vor allem acht Strände in Albanien empfohlen:

Dhërmi Beach ist ein Kiesstrand im Süden des Landes

ist ein Kiesstrand im Süden des Landes Gjipe Beach liegt in der Nähe des Dhërmi Beach und ist eine Mischung aus Kies- und Sandstrand

liegt in der Nähe des Dhërmi Beach und ist eine Mischung aus Kies- und Sandstrand Jala Beach ist ein grober Kiesstrand

ist ein grober Kiesstrand Livadhi Beach gilt als einer der schönsten Strände in Albanien

gilt als einer der schönsten Strände in Albanien Borsh Beach ist ein grober Kiesstrand

ist ein grober Kiesstrand Lukova Beach ist ein Sandstrand in Südalbanien

ist ein Sandstrand in Südalbanien Mirror Beach ist vor allem bei Einheimischen beliebt

ist vor allem bei Einheimischen beliebt Ksamil Beach ist eine Mischung aus Sand- und Kiesstrand im gleichnamigen Badeort

ist eine Mischung aus Sand- und Kiesstrand im gleichnamigen Badeort Quelle: Business-Insider

Kenner des Landes empfehlen einen Besuch der Städte Tirana, Kruja, nördlich der Hauptstadt sowie die Ruinenstadt Butrint, die zum Unseco-Weltkulturerbe gehört – ebenso wie die Stadt Berat, auch „Stadt der tausend Fenster“ genannt. Wanderfreunden empfiehlt der ADAC den Nationalpark Theth, sowie die Nationalparks Valbonatal und Dajti, die durch ihre idyllischen Landschaften voller Schluchten, Wasserfällen und Wälder mit einer großen Artenvielfalt begeistern.

Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor Kroatien verzeichnete im Jahr 2021 insgesamt elf Millionen Touristen und lag damit nach absoluten Zahlen weltweit auf Platz 14. Das berichtet das Portal landerdaten.info. Kroatien erwirtschaftete 2021 allein im Tourismus-Sektor rund 9,21 Milliarden Euro. Albanien verzeichnete im Jahr 2021 insgesamt sechs Millionen Touristen und lag damit nach absoluten Zahlen weltweit auf Platz 25. Albanien erwirtschaftete hiermit in 2021 allein im Tourismus-Sektor rund 2,10 Milliarden Euro.

