„Da war einer im Supermarkt kreativ“: Erkennen Sie den Wow-Clou an diesem Kuchen-Foto?

Von: Armin T. Linder

Ein Kuchen-Foto sorgt bei einigen für Begeisterung – denn es enthält einen versteckten Clou, auf den man erst mal kommen muss.

München – Ein Bilderrätsel für echte Nerds bekam beim neuen Twitter- bzw. X-Konkurrenten Bluesky auf Anhieb rund 50 Likes. „Bilder von Kuchen sind auf Twitter doch immer durch die Decke gegangen“, schreibt der Nutzer „Hustendoktor“ und postet dazu ein Foto. Das nicht wie ein Fake aussieht, es könnte sich allerdings um einen Netzfund handeln, da der Preis darauf in Dollar ausgezeichnet ist.

„Da war einer im Supermarkt kreativ“: Kuchen-Foto gibt Rätsel auf

Das tut der Knobelei aber keinen Abbruch. „Der hier braucht einen Moment“, schreibt der Nutzer und gibt einen kleinen Hinweis dazu, „da war einer im Supermarkt kreativ“. Na, erkennen Sie, woraus er hinauswill? Am besten, Sie schauen genau hin und werfen eine Extradosis Grips mit rein.

Na, was ist wohl der Clou an diesem Kuchen-Foto aus dem Supermarkt? © Bluesky

Okay, wir lösen auf. Jemand hat den Cherry Pie (deutsch: Kirschkuchen) auf ausgerechnet 3,14 Dollar reduziert. Womöglich ist der sehr krumm wirkende Preis kein Zufall, sondern da war ein Supermarkt-Mitarbeiter mit feinem Humor und Mathematik-Begeisterung am Werk. Der Wow-Clou: „Cherry Pie“ wurde hier zu „Cherry Pi“ umgedeutet – und der neue Preis entspricht dem Anfang der Zahl Pi, 3,14.

„Pie“ ist auf 3,14 Euro reduziert – wie die Zahl Pi.

Der eine oder andere Bluesky-Nutzer ist draufgekommen. „Die Bildbeschreibung hat die Lösung beschleunigt“, „Ah, ein Cherry Pi“ und „So viel Mathe“, schreiben sie. Interessant: Bei Reddit ist unlängst ein ähnliches Foto gelandet. Hier klebte ein 3,14-Dollar-Sticker aber auf einem „Apple Pie“ (Apfelkuchen), der dadurch zum „Apple Pi“ wurde.

Auch bei Reddit ist ein Pi(e) gelandet. © Reddit

Auch dort teilt mancher den Humor. Für mehr als 100 Likes schreibt einer: „Das haben sie mit Absicht gemacht. Um die Nerd-Verkäufe zu kriegen.“ Ein weiterer meint: „Jemand wusste, was sie taten.“ In Summe kassierte das Reddit-Foto mehr als 1200 Reaktionen per Up-/Downvote. Von Mathe-Fans oder solchen, die die Schulzeit nicht vergessen haben. Für Online-Lacher sorgt auch ein Foto aus dem Raum Stuttgart – es zeigt eine Art „schwäbischen Black Friday“. (lin)