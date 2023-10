Niemals in den Abfluss kippen: So sollten Sie nach dem Kochen mit Speiseöl umgehen

Von: Michelle Mantey

Speiseöl falsch zu entsorgen, kann teure Folgen haben. Mit nur wenigen Tricks werden sie die fettigen Reste ganz einfach los.

Kassel – Speiseöle lassen sich ganz vielfältig zum Kochen, Braten, Frittieren oder als Dressing für den Salat verwenden. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Zubereitung von Mahlzeiten, da sie Geschmack sowie Aroma intensivieren und Mikronährstoffe erhalten können. Gerade nach dem Braten und Frittieren bleiben Speiseöl-Reste in der Pfanne oder der Fritteuse übrig. Doch wohin damit?

„Auf keinen Fall gehören Speiseöl-Reste in den Küchenabfluss oder die Toilette. Die Fette werden bei Kälte hart und können in den Abwasserkanälen zu Verstopfungen führen“, erklärte Tim Hermann, Experte für Abfalltechnik beim Umweltbundesamt, der Süddeutschen Zeitung. Verstopfte Rohre wieder von den Ölresten zu befreien, kann sehr teuer werden. Da Öl nicht wasserlöslich ist, sollte es auch nicht mit Wasser entsorgt werden.

So lässt sich das Speiseöl ganz einfach entsorgen

Öl zu den Speiseresten in die Biotonne oder auf den Komposthaufen zu geben, ist ebenfalls keine gute Idee. Laut Ökotest kann das Speiseöl so in das Grundwasser gelangen. Zudem kann es dort nicht zersetzt werden. So sollte Öl grundsätzlich nicht in der freien Natur entsorgt werden. Besser ist es, das sogenannte flüssige Gold dort hinzuschaffen, wo es verbrannt wird. Und so funktioniert es:

Kleinere Mengen Speiseöl : Mit einem Küchen- oder Zeitungspapier aufsaugen.

: Mit einem Küchen- oder Zeitungspapier aufsaugen. Größere Mengen Speiseöl: Nachdem das Öl abgekühlt ist, in eine PET-Flasche umfüllen.

Im Anschluss kann das Küchen- oder Zeitungspapier, sowie die PET-Flasche im Restmüll entsorgt werden. Dabei ist beim Umfüllen des Öls in eine PET-Flasche unbedingt darauf zu achten, dass das Öl bereits erkaltet ist. Sonst könnte die Plastikflasche schmelzen.

Grundsätzlich haben PET-Flaschen zwar nichts im Restmüll zu suchen, doch Hermann erklärt, warum dieser Behälter für die Entsorgung von Öl am besten geeignet ist: „Ein Glasbehälter ist weniger geeignet, weil er im Restmüll leichter kaputtgeht und die Mülltonne verschmutzen könnte. Es macht keinen großen Unterschied, ob man eine PET- oder eine Glasflasche nicht in den Recyclingkreislauf zurückführt.“

Auf diese Tipps können Verbraucher bei der Entsorgung von Speiseöl zurückgreifen

Der Restmüll wird laut dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) nach der Tonnenleerung direkt in eine der umliegenden Müllverbrennungsanlagen gebracht und verbrannt. Da Öl gut brennt, ist es hier auch an der richtigen Stelle. Altes Speiseöl kann aber auch bei speziellen Annahmestellen oder dem Wertstoffhof abgegeben werden. Die Entsorgung von kleinen haushaltsüblichen Mengen ist in den meisten Fällen kostenlos.

Hermann weist jedoch darauf hin, dass in einigen Gemeinden aus dem Biomüll auch Biogas gewonnen wird. In diesen Fällen könne ein Küchenpapier mit Öl auch in die Biotonne geworfen werden. Vorher sollten sich Verbraucher jedoch zwingend bei den jeweiligen Städten und Gemeinden informieren. Kühl gelagert sind Speiseöle lange haltbar und müssen nicht immer zwingend nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums entsorgt werden.

Natron hingegen sollte im Gegensatz zu Speiseöl sehr wohl in den Abfluss geschüttet werden. Dort funktioniert es sogar als Reinigungsmittel. (mima)