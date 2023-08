Kaufland-Brötchen eine Nacht im Kühlschrank gelagert, dann „folgt der Schock“

Von: Sandra Sporer

Teilen

Bleibt Essen übrig, kann man es üblicherweise bis zum nächsten Tag im Kühlschrank lagern. Ein Kaufland-Kunde erlebte dabei jedoch sein blaues Wunder.

München – Aufback-Brötchen sind eine praktische Alternative zu frischen Brötchen, wenn es schnell gehen muss oder keine Bäckerei in der Nähe ist. Und bleibt mal ein Brötchen übrig, hält sich das bestimmt bis zum nächsten Tag im Kühlschrank. Oder etwa doch nicht? Das Bild, das ein Supermarkt-Kunde auf Twitter teilte, lässt das Gegenteil vermuten. Seine bei Kaufland gekaufte Aufbackware hatte offenbar schon einen Tag nach dem Öffnen der Packung deutlich sichtbaren Schimmel angesetzt.

Nach einer Nacht im Kühlschrank: Aufback-Brötchen ist verschimmelt

Appetitlich ist das Bild, das der Kunde auf Twitter teilte wirklich nicht. Man sieht einen deutlichen, weiß-grünlichen Schimmelbefall auf einem Teil des Brötchens. Genießbar ist die Backware so garantiert nicht mehr. Grüner Schimmel ist gefährlich und kann zu Verdauungsbeschwerden, einer Beeinträchtigung der Atemwege sowie weiteren Gesundheitsproblemen führen.

Für den Kunden eine Empörung hatte er die Packung doch erst am Vortag geöffnet. Mit dem Kommentar „@kaufland muss das so?? Gestern Morgen die Packung aufgemacht und im Kühlschrank gelagert. Heute Morgen der Schock“, wendet er sich deshalb an die Supermarktkette selbst.

Eine Antwort auf seine Nachfrage hat er bis dato nicht erhalten. Eine Anfrage unserer Redaktion hat Kaufland bislang ebenfalls nicht beantwortet (Stand: 25. August 2023).

Lagerung von Brötchen im Kühlschrank fördert die Schimmelbildung

Natürlich sollte ein Brötchen nach nur einem Tag nicht direkt Schimmel angesetzt haben. In diesem Fall könnte jedoch gerade die Lagerung im Kühlschrank zum schnellen Verderben des Lebensmittels beigetragen haben. Wird Brot nämlich in einer Plastikverpackung im Kühlschrank gelagert, kann sich so Kondenswasser anstauen. Das begünstigt die Schimmelbildung.

Zwiebeln neben Kartoffeln? Zehn Lebensmittel, die Sie vermutlich falsch lagern Fotostrecke ansehen

Eine wesentlich positivere Erfahrung machte eine andere Kundin. Sie lobte die Supermarktkette in einem Post für das Aufstellen eines äußerst praktischen Automaten in einer Kaufland-Filiale. Und in einer Kaufland-Filiale in Hannover sorgte ein sehr eigenwilliger Einkaufszettel für Wirbel. (sp)