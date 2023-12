Von Ökotest und Stiftung Warentest geprüft: Das sind die besten Waschmittel des Jahres

Von: Stella Henrich

Drucken Teilen

Verbraucherschützer haben Waschmittel getestet. Keines der insgesamt 45 Produkte bekommt zwar die Note „sehr gut“. Doch es gibt genug „gute“ Alternativen für Verbraucherinnen und Verbraucher.

München – Sowohl Öko-Test als auch die Stiftung Warentest haben insgesamt 45 Waschmittel in Pulver- und Flüssigform – darunter Voll- und Colorwaschmittel – untersucht. Dabei wurden die Prüfkriterien alltäglichen Schmutz beseitigen, Flecken entfernen, Farbton erhalten, Hautrei­zungen vermeiden kritisch beleuchtet. Zusätzlich zu diesen vier Kriterien hat Öko-Test auch umweltschädliche Substanzen, von denen ein Teil über das Abwasser in der Umwelt landet, in die Untersuchung aufgenommen.

So viel lässt sich bereits vorwegsagen: Keines der insgesamt 45 getesteten Produkte schnitt bei den beiden Verbraucherschutzorganisationen mit der Note „sehr gut“ ab. Und nur vier der 25 Pulver-Color-Waschmittel absolvierten den Waschtest bei Öko-Test mit „gut“. Viele Packungen landen laut Öko-Test dagegen „nur im Mittelfeld“. Die schlechtesten Color-Waschmittel im Test tragen sogar bekannte Namen. Die Tester von Stiftung Warentest überzeugten dagegen neun der 20 getesteten Produkte mit einer „guten“ Gesamtnote.

Verbraucherverbände nehmen Waschmittel kritisch unter die Lupe: Diese Produkte überzeugen die Öko-Tester im Labor

Eigentlich soll Wäsche in der Maschine vor allem sauber werden. Gut duften soll sie natürlich am Ende auch noch. Waschmittel sollten also die Haut nicht mit allergisierenden Duftstoffen in der Rezeptur reizen. Verbraucherinnen und Verbraucher achten aber auch inzwischen verstärkt auf die Umweltbelastung der Produkte. Öko-Test hat daher die Waschmittel auch auf schädliche Stoffe wie Phosphonate und Kunststoffverbindungen sowie das Tensid Natriumdodecylbenzolsulfonat, das laut Öko-Test im Großteil der Color-Waschmittel enthalten ist, überprüft. Aber auch Test von Margarine, Zahnpasta oder Duschgel sind regelmäßig auf der Prüfliste von Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützern. So wie etwa diese bekannte Marke, welche die Tester enttäuschte.

Ergebnisse des aktuellen Öko-Tests - die Sieger mit Gesamtnote „gut“ im Überblick:

Ecover Waschpulver Color Lavendel & Eukalyptus

Frosch Bunt-Waschpulver Granatapfel

Sodasan Color Waschpulver Limettenfrische

Sonett Waschpulver Color Sensitiv

Diese Produkte überzeugten die Tester vor allem durch solide Waschleistung als auch eine geringe Ökotoxizität. Zudem enthielten sie laut Öko-Test kaum bedenkliche Inhaltsstoffe. Das günstigste Waschpulver unter den vier Test-Siegern war das Produkt von Frosch mit Kosten von rund 22 Cent pro Waschgang. Im Vergleich dazu kam Ecover auf 37 Cent und das Limettenfrische Sodasan ebenso wie Sonett auf 32 Cent pro Waschgang.

Zu den Verlierern zählen bekannte Marken wie Ariel Color, Coral Colorwaschmittel Optimal Color und Lenor Color Waschmittel Amethyst Blütentraum. Sie alle erhielten die Gesamtnote „ausreichend“, da sie vor allem durch allergisierende Duftstoffe und umweltbelastende Kunststoffverbindungen den Prüfern von Öko-Test auffielen.

Stiftung Warentest und Öko-Test nehmen Waschmittel unter die Lupe. Die Verbraucherverbände ermitteln verschiedene Test-Sieger. (Symbolbild) © Manuel Geisser/imago

Verbraucherverbände nehmen Waschmittel kritisch unter die Lupe: Stiftung Warentest ermittelt andere Test-Sieger

Während bei den Öko-Testern die bekannte Marke Persil Color Megaperls Excellence die Gesamtbewertung „befriedigend“ erhielt, wurde dieses Produkt zum Test-Sieger von Stiftung Warentest erklärt. Erklären lässt die das Resultat damit, dass laut Öko-Test das Persil-Waschmittel „mangelhaft“ war, was Inhaltsstoffe und Ökotoxizität betraf. Stiftung Warentest hingegen vergab bei dem Prüfkriterium „Umwelt­eigenschaften“ die Bewertung „gut“. Aber auch „Arbeitsbedingungen bei der Produktion“ werden häufig von den Testern untersucht, etwa bei der Orangensaft-Produktion, bei dem nur jeder Zweite im Test mit „gut“ überzeugte.

Insgesamt haben die Prüfer von Stiftung Warentest 20 Color-Waschmittel getestet, darunter Pulver, Flüssig­wasch­mittel, Sensitiv­produkte der Marken Ariel, Frosch, Persil und Sodasan sowie güns­tige Handels­marken von dm, Edeka und Ross­mann.

Die ersten vier Test-Sieger von Stiftung Warentest mit der Gesamtnote „gut“:

Persil Color Megaperls Excellence: Preis pro Waschgang 28 Cent

Rossman Domol Colorwaschmittel: Preis pro Waschgang 16 Cent

Ariel Compact Color: Preis pro Waschgang 27 Cent

Edeka Gut & Günstig Ultra Colorwaschmittel: Preis pro Waschgang 16 Cent

Wichtigster Prüf­punkt mit 40 Prozent für die Gesamtnote war für Stiftung Warentest die Wasch­leistung im 40-Grad-Programm. „Einer­seits mussten die Mittel ganz normalen Schmutz wie Staub und Schweiß entfernen. [...] Ander­seits mussten sie sich in der Fleck­entfernung beweisen. Von Blut über Kakao und Gras bis hin zu Rotwein war alles dabei, was zu Hause für Problem sorgen kann“, so die Tester. Insgesamt überprüften sie mehr als 43 Arten von Flecken. Die Umwelteigenschaften flossen mit 30 Prozent in das Ergebnis ein. Außerdem spielte der Farbtonerhalt (15 Prozent), die Textilschonung (zehn Prozent) sowie die Deklaration (fünf Prozent) bei der Benotung für die Prüfer eine Rolle.

Verbraucherverbände nehmen Waschmittel kritisch unter die Lupe: Ein Produkt fällt mit „mangelhaft“ durch

Auffallend am Ergebnis von Stiftung Warentest ist, dass es sich bei den ersten drei Test-Siegern um Waschpulver handelt. Die Flüssigwaschmittel dagegen erhielten von Stiftung Warentest schlechtere Bewertungen, vier der insgesamt 13 getesteten Produkte schnitten jedoch im Qualitätsurteil immerhin noch mit der Gesamtnote „gut“ ab. Darunter Formil Color von Lidl, Denkmit Colorwaschmittel von dm, Sheltan Colorwaschmittel von Penny und Ja Colorwaschmittel von Rewe.

Was die Warnsymbole auf Putzmitteln bedeuten Fotostrecke ansehen

Die Flüssigwaschmittel der bekannten Marken Lenor, Spee, Weißer Riese und Coral mussten sich dagegen mit einem „ausreichend“ zufrieden geben. Das Sensitivwaschmittel (flüssig) fiel beim Test mit einem „mangelhaft“ durch. (sthe)