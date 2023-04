„Gibt’s auch echt nur in Holland“: Kunde entdeckt verrücktes Supermarkt-Produkt

Schiet-Laden?

Dieser ungewöhnliche Dünger lässt einen Deutschen überrascht zurück. In Holland findet er Kuhmist im Eimer als Supermarkt-Angebot. Warum?

München – Andere Länder, andere Sitten? Wer in den Urlaub oder aus anderen Gründen ins Ausland fährt, der kann schon mal von den dortigen Gepflogenheiten überrascht werden. Andere Lebensmittel, härtere Verkehrsstrafen - zum Beispiel für Urlauber in Holland - und auch andere zwischenmenschliche Verhaltensregeln sind möglich.

Tier Kuh Bezeichnung weibl. Hausrind nach der ersten Kalbung Größe 1,25 bis 2 Meter Gewicht 150 bis 1000 Kilo

Mit dieser Erfahrung hat ein deutscher Urlauber aber trotzdem nicht gerechnet, der in Holland unterwegs war. Dort machte er im Supermarkt eine gleichermaßen erschreckende wie lustige Entdeckung.

Kunde geschockt: Diesen skurrilen Fund macht er in einem holländischen Supermarkt

Dieser Supermarkt-Kunde war so geschockt, dass er seinen Fund mit der Welt teilen musste. Der Twitter-Nutzer teilte ein Bild von einem Angebot in einem holländischen Supermarkt. Um welchen Laden es sich dabei handelt, ist auf dem Bild nicht zu erkennen. Was deutlich zu sehen ist, ist aber das skurrile Angebot, das das Geschäft dort aufgestellt hat.

Auf einer Palette mitten im Supermarkt stehen einige quadratische Plastikboxen aufgestapelt. Darauf lächelt dem Kunden auf jedem Behälter eine Kuh entgegen. Das Schild vor der Auslage trägt die einfache Beschreibung „Koemest“ – auf Deutsch „Kuhmist“. Ein Eimer kostet 8,99 Euro.

Gibts auch echt nur in #Holland einfach Kuhscheiße im Supermarkt 🤣🤣 pic.twitter.com/xuZZTvKsZz — zLoveVersace (@zLoveVersace) March 27, 2023

Handelt es sich dabei um einen Aprilscherz? Nein, der User @zLoveVersace teilte seinen skurrilen Fund von Kuhmist im Supermarkt schon Ende März im Netz. Dazu schrieb er verblüfft: „Gibt’s auch nur in Holland, einfach Kuhsch**** im Supermarkt!“

Welche Zielgruppe dieses seltsame Angebot ansprechen soll, scheint dem User, der laut Bio ein Fan des Fußballteams Borussia Mönchengladbach ist, nicht ganz klar zu sein. Ein Follower hat aber eine interessante Verwendungsidee und kommentiert: „Kauf mal bitte 5 Eimer. Schmeißen wir beim Derby auf die Köln-Fans.“

Warum gibt es Kuhmist im Supermarkt zu kaufen? Das steckt dahinter

Tatsächlich gibt es Kuhmist, aus dem man sogar Möbel machen kann, aus einem ganz simplen Grund im Supermarkt zu kaufen – nämlich als Dünger. Die Ausscheidungen von Kühen, ebenso wie die von Hühnern oder Pferden, liefern wertvolle Nährstoffe für Pflanzen und verbessern den Boden. Dung fördert den Humusaufbau und die Bodenaktivität und liefert durch seine organische Substanz Futter für Mikroorganismen, was das Bodenleben aktiviert.

Durch Kuhmist wird darüber hinaus das Speichervermögen für Wasser im Boden erhöht. Deswegen ist es ein nützlicher Dünger im Gemüsegarten, im Blumenbeet und auch für Gehölze oder Rosen. Dem Thema Tierkot widmete zuletzt auch ein Schweizer Museum seine Aufmerksamkeit.

Nicht jeder Hobbygärtner hat allerdings Kühe oder andere Nutztiere zu Hause. Und da wohl kaum jemand Hunde-Ausscheidungen im Beet haben will, die auch nicht die gleiche Wirkung hätten, gibt es in ländlichen Regionen ab und an solch skurrile Angebote wie Kuhmist im Eimer. Das gilt übrigens nicht nur für Holland, sondern auch für Deutschland. Auch hierzulande kann man Kuhmist als Dünger kaufen, unter anderem bei eBay. Für die Beete ist das eindeutig besser als diese ausgebrochene Kuhherde, die einen Garten verwüstete.

Häufchen statt Duftkerze: Der neue Kuhmist-Trend aus Indien

In Indien, wo heilige Kühe den Bauern das Leben schwer machen, nutzt man Kuhmist noch einmal anders. Vor allem in ländlichen Regionen wird der Dung mit Heu vermischt und dann in Häufchen in der Sonne getrocknet. Ähnlich wie Briketts werden diese Fladen dann verwendet, um Feuer anzuheizen.

+ Der Mist von Kühen ist ein hervorragender Dünger, auch im Kleingarten von Hobbygärtner. © imago/Montage

Mittlerweile gibt es diese getrockneten Kuhfladen in Indien aber auch online, zum Beispiel bei Amazon, zu kaufen. Der Grund ist, dass die städtische Bevölkerung das Landleben schnuppern will – wortwörtlich. Die Dung-Fladen werden laut dem Handelsblatt vor allem von Menschen gekauft, die sich in ländliche Dörfer zurückversetzt fühlen wollen, wo sie zum Beispiel ihre Kindheit verbracht haben. Amazon India bestätigte gegenüber der Zeitung, dass bereits mehrere Anbieter von Kuhfladen auf der Webseite vertreten sind.

Bis in Deutschland – oder Holland – Kuhfladen als Duftmittel verkauft werden, dürfte aber wohl noch etwas Zeit vergehen.

