Bald nur noch gegen Gebühren: Amazon-Prime wirft Kult-Sitcom aus dem Programm

Von: Vivian Werg

Amazon Prime bietet eine große Auswahl an Filmen und Serien. Doch es fliegen auch regelmäßig welche raus – eine beliebte Serie dürfte Fans besonders treffen.

Kassel – Streaming ist ein hart umkämpfter Markt. Mit einem großen Angebot an neuen Serien und Filmen werben Streamingdienste wie Netflix, Disney+, Apple TV+ und Amazon Prime Video stetig um neue Abonnenten. Im Frühjahr konnten sich viele Amazon Prime-Kunden bereits über ein erweitertes Video-Angebot freuen. Im Juli gingen Prime-Mitglieder beim Amazon Prime Day 48-Stunden auf digitale Schnäppchenjagd.

Wer seine Lieblingsserien und Filmklassiker beim Anbieter Amazon Prime streamt, sollte sich bei einer beliebten Kult-Serie jedoch beeilen. Denn die Streaming-Plattform wird demnächst eine der erfolgreichsten US-Sitcoms aus dem Programm nehmen.

Amazon Prime Video: Eine der erfolgreichsten US-Sitcoms fliegt aus dem Programm

Monatlich werden immer wieder Serien und Filme aus dem Amazon Prime Angebot entfernt. Zwar kann man die Titel anschließend noch leihen oder kaufen, jedoch gibt es, wie die Website Faktastisch schreibt, für Prime-Mitglieder keinen kostenlosen Zugang mehr. In der Kategorie „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“ können Nutzer sehen, welche Filme und Serien betroffen sind. Ein genaues Datum erhält man laut dem Web-Portal Netzwelt.de allerdings nur, wenn das Löschdatum sich innerhalb der nächsten zwei Wochen befindet. Grund für eine Löschung ist meist das Auslaufen der Lizenzrechte.

In den nächsten Wochen trifft es gleich mehrere Serien. Am Donnerstag (14.12.) flog bereits die Serie „Supernatural“ raus. Bald müssen auch Fans der beliebten US-Kultserie „The Big Bang Theory“ sich vom hochbegabten und urkomischen Physiker Sheldon Cooper und seinen Freunden verabschieden. Aktuell kann man die zwölf Staffeln mit den rund 279 Folgen noch kostenlos sehen. Die Serie, die 2007 in den USA und 2009 erstmals in Deutschland ausgestrahlt wurde, erfreut sich bis heute großer Beliebtheit und hat auch in Deutschland eine extrem große Fangemeinschaft.

Amazon Prime Video: Diese Serien und Filme sind nur noch für begrenzte Zeit verfügbar

Aktuell sind laut Netzwelt.de auch noch folgende Titel auf der Liste, die nur noch für begrenzte Zeit bei Prime Video verfügbar sind:

Serie Staffel Die Sendung mit der Maus 17 The Big Bang Theory 1 bis 12 The Originals 1 bis 5 S.W.A.T 1 bis 4 Hart of Dixie 1 bis 4 E.R. - Emergency Room 1 bis 15 Major Crimes 1 bis 6 Taken 2

