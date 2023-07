Aldi-Kunde findet Schlange im Gemüse – „Es war sehr beängstigend“

Von: Kai Hartwig

Teilen

Ein Mann kauft sich bei Aldi ein Stück Broccoli. Als er das Gemüse zu Hause auspackt, kommt die Überraschung: Ganz fleischlos ist das Produkt nicht.

München/Stourbridge – Wer in den Supermarkt oder Discounter geht, kann dort verschiedene Waren kaufen. In den Regalen von Aldi, Lidl, Edeka, Kaufland, Rewe oder der Konkurrenz gibt es zahlreiche Produkte. Dazu zählen in den Filialen in ganz Deutschland auch frische Lebensmittel.

Aldi-Kunde findet Schlange in Broccoli – „Es war sehr beängstigend“

Die Discounter haben inzwischen auch über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus Märkte eröffnet. Auch in Großbritannien sind unter anderem Lidl und Aldi vertreten. In einer britischen Aldi-Filiale kam es nun zu einem ziemlich erschreckenden Zwischenfall. Ein Kunde kaufte in dem Discounter in der Stadt Stourbridge Gemüse ein, genauer gesagt ein Stück Broccoli. Als er diesen daheim auspackte, traute er vermutlich seinen Augen kaum.

Wie das britische Portal walesonline.co.uk berichtete, fand der Aldi-Kunde in der Broccoli-Packung eine Schlange. „Es war sehr beängstigend“, schilderte der 63-Jährige dem Portal den Moment, als er das Tier entdeckte. Zunächst habe er bei dem Anblick an eine Raupe gedacht, doch dafür sei das Wesen deutlich zu groß gewesen, so der Aldi-Kunde. Daher rief der Brite seine Schwester herbei, die das Tier als eine Schlange identifizierte. „Ich dachte zuerst, sie macht Witze, aber dann habe ich mich erstmal entfernt, als ich sah, wie die Schlange sich bewegte.“

Eine Schlange fand ein Aldi-Kunde im Broccoli, den er kurz zuvor in einer Filiale des Discounters gekauft hatte. © Donovan Linton

Der 63-jährige Aldi-Kunde und seine Schwester entschieden sich dazu, die Broccoli-Packung samt Schlange in eine Kiste zu packen. Sie fuhren damit zurück in die Aldi-Filiale, wo das Gemüse gekauft worden war. „Der Kerl in der Filiale war auch ziemlich erschrocken“, meinte der Brite. Die Schlange landete schließlich in einem örtlichen Zoo, dort wurde auch ihre genaue Schlangenart festgestellt.

Aldi entschuldigt sich, Kunde lehnt Kompensationszahlung ab – „Einfach nicht genug“

Es handelte sich bei der Schlange im Aldi-Broccoli um eine Treppennatter. Diese Schlangenart kann bis zu 1,6 Meter lang werden, ist aber nicht giftig für Menschen. Treppennattern leben in freier Natur vorwiegend in Portugal, weiten Teilen Spaniens und Südfrankreich. Ein Aldi-Sprecher sagte dem britischen Portal: „Wir untersuchen diesen isolierten Vorfall.“ Zudem habe man sich bei dem Aldi-Kunden entschuldigt. Dem reicht das allerdings nicht aus, wie er bekräftigte.

Zecken, Spinnen und Schlangen: Das sind die gefährlichsten Tiere Deutschlands Fotostrecke ansehen

Er leide unter einer Schlangenphobie, behauptete der 63-Jährige gegenüber dem Portal. Außerdem würden im eigenen Haushalt auch ein behinderter Sohn und seine hilfsbedürftige Schwiegermutter leben, beide hätten nur mit Glück keinen Kontakt mit der Schlange gehabt. Aldi bot ihm unterdessen eine Kompensationszahlung an. „Das ist einfach nicht genug – die Folgen für uns wären enorm, wenn sie ins Haus gelangt wäre“, meinte der verärgerte Aldi-Kunde. Ob der Fall jetzt sogar noch weitere Kreise zieht und womöglich vor Gericht landet, bleibt abzuwarten.

Auch in Bananenkisten verstecken sich hin und wieder besondere Tiere. In einem Supermarkt in Bayern wurde einst eine exotische Spinne entdeckt.