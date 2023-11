DHL-Kunde fotografiert Paket am „vereinbarten Ablageort“ und flippt aus: „Geht's eigentlich noch?“

Von: Bettina Menzel

Ein Umschlag aus Pappe in einem Briefkasten brachte einen DHL-Kunden im baden-württembergischen Murrhardt auf die Palme. Sein Vorwurf: Dies sei nicht der vereinbarte Ablageort.

Murrhardt – Wer schreibt im Internetzeitalter noch Briefe? DHL verlagert sein Stammkundengeschäft deshalb eigenen Angaben zufolge mehr auf die Beförderung von Paketen „mit ein bisschen Brief“, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Wenn es nach der Meinung eines DHL-Kunden aus dem baden-württembergischen Murrhardt geht, liegt die Kernkompetenz des Konzerns ohnehin nicht unbedingt im Briefe austragen.

DHL-Kunde sauer über „sichere Zustellung“ am „vereinbarten Ablageort“

Wenn eine Sendung ankommt, ist das für die meisten Menschen in der Regel ein Grund zur Freude. Nicht so bei einem DHL-Kunden, der eigenen Angaben in den sozialen Medien zufolge in Murrhardt in Baden-Württemberg wohnt. Am Mittwoch (8. November) teilte er ein Foto der Lieferung auf der Plattform X (vormals Twitter). Dort zu sehen: ein Umschlag aus Pappe in einem Briefkasten. „Sagt mal, wie sieht bei euch eigentlich eine sichere Zustellung aus?“, fragte der Kunde erbost. Offenbar hatte er eine Nachricht erhalten, das Paket sei am vereinbarten Ablageort hinterlegt worden, dem widersprach er jedoch vehement.

Wenn es nicht in den Briefkasten passe, dann passe es eben nicht hinein und der Bote müsse die Treppe hochsteigen, kommentierte der Kunde unter dem Beitrag. „Warum erlaubt sich der Zusteller, mein Paket zu knicken???“, fragte er weiter und die Anzahl der verwendeten Fragezeichen darf als Einblick in seine Gemütslage gelten. „Geht's eigentlich noch?“, endete der Beitrag auf X, auf den der DHL-Konzern tatsächlich innerhalb weniger Stunden antwortete. „Das geht gar nicht“ befand offenbar auch das Social-Media-Team des Paketdienstes. „Bitte sende uns per E-Mail die Sendungsnummer, Namen und Anschrift“, schrieb DHL in der Antwort auf X weiter und versprach: „Wir leiten das an die Kollegen vor Ort weiter.“

DHL-Kunde kein Einzelfall: Weitere Beschwerden über Ablageort – und Umsatz des Paketdienstes schwächelt

Ein Blick in die Historie des Kunden zeigt, dass es wohl in der Vergangenheit bereits Ärger mit DHL gab: Ein ebenfalls auf X geteiltes Bild zeigt ein Paket, das der Paketbote offenbar zwischen die Briefkästen gesteckt hatte. Damals hatte der X-Nutzer keinen Knick zu bemängeln, kommentierte den Ablageort aber als „Einladung zum Diebstahl.“ Die Angaben ließen sich nicht unabhängig verifizieren. Doch der X-Nutzer ist nicht der einzige Kunde des Paketdienstes, der sich über den Ablageort beschwerte. Immer wieder finden die Paketboten offenbar kreative Zustellarten.

Ob DHL den Kunden mit der schnellen Reaktion in den sozialen Medien besänftigen konnte, war zunächst nicht bekannt. Der Paketdienst sieht sich indes vor Herausforderungen: Nach dem Rekordjahr 2022 durchläuft der global aufgestellte Konzern eine schwierige Zeit, die schwächelnde Weltkonjunktur hinterlässt ihre Spuren in den Geschäftszahlen. Im dritten Quartal 2023 sackte der Umsatz um 19,3 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro ab.

Insbesondere die Briefsparte schwächelt mit einem Rückgang um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. DHL bietet neben der Zustellung von Paketen, Briefen und Express-Sendungen auch Frachttransporte und andere Logistik-Dienstleistungen an. Hier steht bald die Hochzeit an: In der Cyber-Week-Rabattaktion Ende November und kurz vor Weihnachten werden an einzelnen Tagen voraussichtlich jeweils mehr als elf Millionen Sendungen transportiert, teilte der Konzern jüngst mit.