„Das geht langsam zu weit“: Kunde teilt seltene Entdeckung im Supermarkt – Foto sorgt für Irritationen

Von: Robin Dittrich

Nicht selten sorgt die Schrumpflation im Supermarkt für Aufsehen, ein aktuelles Bild sorgt jedoch für Verwirrung. Ein Kunde zeigt sich von dem Produkt irritiert.

München – Mogelpackungen sind ein Dorn im Auge vieler Verbraucher und Verbraucherschützer. Bei der Schrumpflation verringern Hersteller den Inhalt von Lebensmitteln, ohne dass Kunden etwas davon mitbekommen. Bei einem Produkt ging es einem Reddit-Nutzer jetzt aber zu weit.

Schrumpflation im Supermarkt nimmt zu – „das geht langsam zu weit“

Hersteller von Lebensmitteln und anderen Produkten haben gleich mehrere Möglichkeiten, die Preise in Supermärkten und Discountern zu erhöhen. Dafür ist oftmals keine Preisanpassung nötig, es kann lediglich bei der Quantität des Inhalts oder der Qualität des Produkts gespart werden. Noch weiter ging offenbar ein Hersteller von Vanilleschoten, die es in Röhrchen in vielen Supermärkten zu kaufen gibt.

Auf Reddit postete ein Supermarkt-Kunde mehrere Bilder von seiner Packung der Firma „Belbake“. In dem Röhrchen sollten sich laut Aufschrift zwei Bourbon Vanilleschoten befinden. Doch egal wie der Supermarkt-Kunde die Packung drehte und wendete: Es waren keine Vanilleschoten zu finden. Zum Beweis, dass die Packung nicht schon geöffnet worden war, zeigte der Reddit-Nutzer die Verpackung aus allen Winkeln – sie war augenscheinlich verschlossen und leer.

Er schrieb: „Das geht langsam zu weit.“ Dass es sich in diesem Fall jedoch nicht um eine bewusste Schrumpflation, sondern vielmehr um einen Fehler handelt, dürfte naheliegen. Nicht selten sorgen Produkte für Aufsehen, ein komplett leeres Produkt im Supermarkt dürfte jedoch eine wahrlich seltene Entdeckung sein.

„Da ist Vanilleluft drin“ – Reddit-User amüsieren sich über leere Packung

Der Supermarkt-Kunde fand in dem Subreddit „Schrumpflation“ einigen Anklang mit seinem Post. In wenigen Tagen kamen über 7000 Upvotes zusammen, zusätzlich gab es über 260 Kommentare. Dort amüsierten sich viele User über die Fotos des Reddit-Users. „Ich seh das Problem nicht...es sind doch zwei Schoten auf der Verpackung abgebildet, was willst du mehr?“ Auch darunter waren sich die User einig, dass der Supermarkt-Kunde „die einfach nur ausschneiden muss.“

Ein anderer Nutzer zog einen Vergleich zu einem anderen Produkt: „Das ist wie Berliner Luft in Dosen, da ist Vanilleluft drin.“ Einem fiel ein ganz anderes Detail auf der leeren Vanille-Packung auf: „Naja wenigstens bis 2026 haltbar.“ Eine solch lange Haltbarkeit sollten Kunden allerdings auch erwarten können, fand ein anderer: „Ich meine, stell dir mal vor, du kaufst ‚nichts‘ und dann läuft das auch noch ab.“ Ein User gab dem Kunden noch einen hilfreichen Tipp: „Kannst mal dem Hersteller schreiben, dessen Qualitätsmanagement freut sich sicher darüber.“ (rd)