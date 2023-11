Ungewöhnlicher Zettel bittet Kunden um Mithilfe: „Wenn Ihnen das nicht recht ist, rufen Sie laut“

Von: Nadja Austel

Teilen

Im Forum „aberBitteLaminiert“ auf Reddit wurde der Aufruf eines „Nudelhofs“ an seine Kundschaft geteilt. (Download via Reddit) © User DefinitelyEco/Reddit/Download

Die DSGVO – Datenschutz-Grundverordnung: Nach fünf Jahren gibt es noch immer Irrungen und Wirrungen. Ein nun aufgetauchter Zettel sorgt für Irritationen.

München – Das Forum „aberBitteLaminiert“ auf der Onlineplattform Reddit beschreibt ganz kurz und knapp den Sinn seiner Existenz: „Ein Ort für lustige Zettel, Briefe und schriftliche Interaktion im Alltag“. Und so findet sich dort unlängst auch ein Glanzstück der schriftlichen deutschen Alltagskommunikation. Laminiert natürlich – so, wie es sein soll.

Ein „Nudelhof“ wendet sich im laminierten Schriftstück an seine Kundschaft. Wo der laminierte Zettel ausgehängt wurde, ist nicht bekannt. Grund für die höchst offizielle Kontaktaufnahme ist, wie der Überschrift zu entnehmen, die DSGVO, als die Datenschutz-Grundverordnung. Diese ist im Mai 2018 EU-weit in Kraft getreten und enthält „Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten“ und zum freien Verkehr solcher Daten.

Nudelhof zu DSGVO-Vorschriften: „Rufen Sie beim Betreten laut: ICH BIN NICHT EINVERSTANDEN!“

Unter „personenbezogene Daten“ verstehen sich laut DSGVO – kurzgefasst – alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare Person beziehen. Werden solche Daten über eine Person erhoben, so besteht darüber laut Artikel 13 der DSGVO eine Informationspflicht. Der Verantwortliche, im Reddit-Beispiel der „Nudelhof“, hat der „betroffenen Person“, hier der Kundschaft, also mitzuteilen, dass und welche „personenbezogene Daten“ er erhebt.

Dieser Pflicht will der „Nudelhof“ mit seiner Nachricht an die Kundschaft offenbar nachzukommen – wenngleich ein Quäntchen Sarkasmus vermutet werden darf: „Achtung!“, schreibt er, „In unserem Nudelhof fragen wir Sie manchmal nach Ihrem Namen und merken uns, welche Nudel/Eier Ihnen am liebsten ist. Wenn Ihnen das nicht recht ist, rufen Sie beim Betreten des Nudelhofs laut: ICH BIN NICHT EINVERSTANDEN!!!!“, so die laminierte Mitteilung.

DSGVO auf Reddit diskutiert – Nudelhof tut, als würde er Kundschaft nicht kennen

Der Nudelhof fügt hinzu: „Wir werden dann zukünftig so tun, als würden wir Sie nicht kennen“. Ob die Reddit-Kommentatoren hier Sarkasmus oder Bierernst vermuten, bleibt allerdings fraglich. So schreibt ein Nutzer etwa: „Wie DSGVO nicht funktioniert“, ein anderer witzelt: „Dann muss aber auch bar bezahlt werden, sonst werden am Ende noch unabsichtlich Kontodaten gespeichert“.

Sinn und Zweck der einheitlichen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung ist es, die Daten von Bürgern zu schützen und ihre Privatsphäre zu stärken. Nicht nur bei Privatpersonen und kleineren Unternehmen kommt es noch immer zu vielen Fragen darüber, wie die DSGVO im Alltag umzusetzen ist. Auch der Zensus 2022 stand in der Kritik. Wie datenschutzexperte.de berichtete, wurde bemängelt, dass der Zensus auch Fragen zur Religionszugehörigkeit vorsah. Den Kritikern zufolge widerspräche das dem DSGVO-Grundsatz der Datenminimierung. (na)