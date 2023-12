DHL-Kundin liest Paketzettel und kann nicht fassen, wie weit entfernt ihre Bestellung abgegeben wurde

Von: Robin Dittrich

Drucken Teilen

Sind Paket-Empfänger bei der Zustellung nicht zu Hause, wird dieses oftmals bei Nachbarn zugestellt. Dass das nicht immer funktioniert, zeigt ein Fall auf Social Media.

München – In den sozialen Medien werden laufend Fotos von kuriosen Ablageorten für Pakete geteilt. Ob über einen Zaun geworfen oder in kleinste Ecken gezwängt: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Eine DHL-Kundin beschwerte sich jetzt darüber, dass ihr Paket nirgendwo abgelegt wurde.

DHL-Kunde verärgert über den Paket-Zusteller: „Jetzt reicht es“

Bestellen Kunden etwas aus dem Internet, kommt es in der Regel in wenigen Tagen per DHL, DPD oder Hermes bei ihnen an. Sind die Empfänger bei der Zustellung nicht zu Hause, wird das Paket oftmals an einem vereinbarten Ablageort deponiert. Alternativ kann es auch bei einem Nachbarn abgegeben werden. Dass das trotz genauer Instruktionen nicht immer funktioniert, zeigte ein Post auf X (ehemals Twitter), bei dem eine Userin ihrem Frust freien Lauf ließ.

Dort teilte die X-Nutzerin das Foto eines Lieferscheins, den sie im Briefkasten gefunden hatte. Darauf steht, dass sie ihr Paket in einer Filiale der Deutschen Post abholen könne. „Jetzt reicht es, keinen Bock mehr“, zeigte sich die X-Userin außer sich. Ihr Problem bei dem nicht zugestellten Paket: „Trotz Ablageort und Nachbarn angegeben, finde ich im Briefkasten eine Karte.“ Die Filiale, in der ihr Paket abgelegt wurde, war laut ihrer Aussage ganze neun Kilometer entfernt: „Wer zahlt mir das? Ich bin es so Leid“, schrieb sie erbost. Eine andere DHL-Kundin musste ihr 40-Kilo-Paket 1,5 Kilometer nach Hause schleppen.

Paket-Empfängerin muss mit Knieproblemen zur Post-Filiale gelangen

Wieso die neun Kilometer entfernte Post-Filiale so ein Problem für die Paket-Empfängerin darstellte, schrieb sie in den Kommentaren: „Ist eine wichtige Kniebandage. Ich humple hier herum und DHL gibt das Paket 9 km weit weg ab.“ Sie konnte ohnehin nicht verstehen, wieso das Paket überhaupt in eine Filiale geliefert werden musste: „Es sollte um 12:05h geliefert werden. Gewartet bis 14:30h. Kein Klingeln, keine Ablage am Ablageort, kein Klingeln bei unseren Nachbarn.“

Auch andere X-User berichteten unter dem Post der Paket-Empfängerin von ähnlichen Geschichten: „Hier im Haus wohnen 30 Parteien. Jeder nimmt Pakete für den anderen an. Trotzdem ‚kann‘ DHL regelmäßig nicht zustellen.“ Ein anderer schrieb: „Es ist schon mehr als dreist, wie die Paketboten mit der Ware und der Art und Weise der Lieferung umgehen. Die ausliefernde Person hat wohl einfach keinen Bock gehabt.“ Auch DHL selbst kommentierte unter dem X-Post und bat die Kundin darum, den Kundenservice zu kontaktieren. Von dort kam laut der Empfängerin nur „eine Nachricht, dass es der DHL leid tut.“ (rd)